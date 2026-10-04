Roboții umanoizi Figure au fost trimiși în oțel topit. Scena ca în Terminator 2 a fost reală, nu generată cu AI

În spatele spectacolului există însă o explicație industrială. F.02 conținea actuatoare construite special și numeroase tehnologii proprietare pe care Figure nu dorea să le lase să ajungă în afara companiei. În același timp, dezasamblarea manuală a fiecărui robot ar fi consumat timp de inginerie pe care firma vrea să îl investească în generațiile noi.â

Roboții au învățat să sară înainte de a ajunge la turnătorie

Ideea a pornit după ce Figure a decis că menținerea flotei F.02 nu mai este justificată odată cu extinderea generației F.03. După ce compania a cerut online sugestii pentru retragerea roboților, Arnold Schwarzenegger a propus varianta evident inspirată de Terminator: topirea lor.

Transformarea glumei într-un proiect real a fost mai complicată. Turnătoriile contactate inițial în Statele Unite și Mexic nu au acceptat ca roboți echipați cu baterii litiu-ion să fie aruncați în instalațiile lor. Figure susține că a încercat inclusiv să găsească o soluție cu foști membri ai echipei MythBusters.

Locul potrivit a fost găsit în cele din urmă în Finlanda. Înainte de deplasare, roboții au fost antrenați la sediul Figure din San Jose. Compania a amplasat perne gonflabile mari și a exersat salturile de la etajul al doilea al unei clădiri.

Mișcările unor cascadori au fost folosite drept referință, iar un nou model AI a fost antrenat în simulare pentru ca roboții să poată calcula saltul. Partea interesantă este că aceștia trebuiau să execute mișcarea într-o instalație pe care nu o vizitaseră anterior.

În Finlanda, ținta era un cuptor electric cu arc de 75 de tone, alimentat de trei electrozi masivi din grafit. Figure spune că roboții și-au executat programele AI chiar și în condițiile de temperatură și câmp electromagnetic în care unele camere și alte echipamente electronice au început să cedeze.