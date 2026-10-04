Roboții umanoizi Figure au fost trimiși în oțel topit. Scena ca în Terminator 2 a fost reală, nu generată cu AI
Într-o perioadă în care orice secvență spectaculoasă cu roboți ridică imediat întrebarea dacă a fost generată cu inteligență artificială, compania americană Figure a ales o metodă neobișnuit de cinematografică pentru a retrage din activitate generația F.02. Roboții umanoizi au fost antrenați să sară într-un recipient cu oțel topit, într-o scenă inspirată fără echivoc din finalul filmului Terminator 2.
Compania insistă asupra unui detaliu care pare aproape absurd în 2026: imaginile sunt reale. Figure a transportat roboții până la o turnătorie din Imatra, Finlanda, unde aceștia au executat autonom mișcarea programată și au ajuns în metalul topit.
În spatele spectacolului există însă o explicație industrială. F.02 conținea actuatoare construite special și numeroase tehnologii proprietare pe care Figure nu dorea să le lase să ajungă în afara companiei. În același timp, dezasamblarea manuală a fiecărui robot ar fi consumat timp de inginerie pe care firma vrea să îl investească în generațiile noi.â
Roboții au învățat să sară înainte de a ajunge la turnătorie
Ideea a pornit după ce Figure a decis că menținerea flotei F.02 nu mai este justificată odată cu extinderea generației F.03. După ce compania a cerut online sugestii pentru retragerea roboților, Arnold Schwarzenegger a propus varianta evident inspirată de Terminator: topirea lor.
Transformarea glumei într-un proiect real a fost mai complicată. Turnătoriile contactate inițial în Statele Unite și Mexic nu au acceptat ca roboți echipați cu baterii litiu-ion să fie aruncați în instalațiile lor. Figure susține că a încercat inclusiv să găsească o soluție cu foști membri ai echipei MythBusters.
Locul potrivit a fost găsit în cele din urmă în Finlanda. Înainte de deplasare, roboții au fost antrenați la sediul Figure din San Jose. Compania a amplasat perne gonflabile mari și a exersat salturile de la etajul al doilea al unei clădiri.
Mișcările unor cascadori au fost folosite drept referință, iar un nou model AI a fost antrenat în simulare pentru ca roboții să poată calcula saltul. Partea interesantă este că aceștia trebuiau să execute mișcarea într-o instalație pe care nu o vizitaseră anterior.
În Finlanda, ținta era un cuptor electric cu arc de 75 de tone, alimentat de trei electrozi masivi din grafit. Figure spune că roboții și-au executat programele AI chiar și în condițiile de temperatură și câmp electromagnetic în care unele camere și alte echipamente electronice au început să cedeze.
Figure 02 dispare, dar metalul roboților primește o nouă viață
F.02 nu a fost doar o generație experimentală fără istorie. Roboții au fost utilizați inclusiv în mediul industrial BMW, au contribuit la dezvoltarea sistemului AI Helix și au demonstrat sarcini casnice și logistice. Figure afirmase anterior că roboții din această generație au contribuit la producția a zeci de mii de automobile în facilitățile BMW.
Retragerea lor arată și viteza neobișnuită cu care evoluează industria roboților umanoizi. În industria auto tradițională, un utilaj industrial poate funcționa mulți ani. În robotică și AI, o platformă care părea de ultimă generație cu puțin timp în urmă poate deveni rapid o povară pentru dezvoltarea următoarei versiuni.
Acest ritm este relevant și pentru fabricile europene, inclusiv pentru ecosistemul industrial din România. Dacă roboții umanoizi ajung să fie utilizați pe scară largă în producție și logistică, companiile nu vor cumpăra doar hardware, ci vor intra într-un ciclu asemănător celui din tehnologia informatică, în care software-ul, modelele AI și generațiile de echipamente evoluează permanent.
Figure nu a aruncat însă la gunoi materialul rămas după topire. Metalul rezultat a fost turnat în bare și trimis înapoi în Statele Unite. Compania îl transformă într-o serie limitată de obiecte comemorative legate de generația F.02.
Câteva exemplare F.02 au fost păstrate în depozitul companiei, dar cea mai mare parte a flotei a dispărut. Pentru Figure, scena inspirată din Terminator 2 funcționează simultan ca metodă de protejare a proprietății intelectuale, demonstrație tehnologică și una dintre cele mai elaborate campanii de marketing realizate până acum în jurul roboților umanoizi.