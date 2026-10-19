REVIEW „Silent Hill: Townfall” m-a făcut să mă simt din nou ca acasă în ceață. O poveste excelentă despre vină, dar un gameplay care mi-a testat uneori răbdarea

Silent Hill: Townfall a fost lansat pe 24 septembrie 2026 pentru PS5 și PC și este dezvoltat de studioul scoțian Screen Burn. Acțiunea are loc în St. Amelia, o comunitate izolată din Scoția, iar jocul mută pentru prima dată una dintre experiențele majore ale seriei într-o perspectivă first-person.

St. Amelia arată superb pe PS5 Pro și este exact genul de loc în care nu ai vrea să rămâi blocat

Primul lucru care m-a cucerit a fost atmosfera, ceea ce se poate vedea și în screenshot-urile făcute de mine în timpul jocului. St. Amelia are tot ce îmi place la universul Silent Hill: ceață, străzi aproape goale, clădiri degradate, spații în care simți că ceva este greșit înainte ca jocul să îți arate efectiv ce. Townfall nu încearcă să copieze pur și simplu orașul clasic Silent Hill, ci construiește o identitate proprie în jurul unei comunități scoțiene izolate și o face foarte convingător.

Pe PS5 Pro, jocul arată excelent. Screen Burn a fotografiat localități reale de coastă din Scoția pentru a construi mediile, iar versiunea pentru PS5 Pro folosește PSSR și ray tracing. Rezultatul se vede mai ales în ceață, în reflexii, în iluminarea roșiatică a Otherworld-ului și în interioarele întunecate în care fiecare sursă de lumină pare să ascundă ceva. Jocul are mod Quality la 30 fps și Performance la 60 fps, iar eu am apreciat în special cât de cinematografic arată totul în formatul 2.35:1.

Mi-a plăcut enorm și designul monștrilor. Nu sunt creaturi pe care să le uiți imediat după ce le-ai omorât. Unele sunt dezgustătoare, altele pur și simplu neliniștitoare, dar toate par să aibă o logică în universul personajelor. Exact așa ar trebui să funcționeze un monstru în Silent Hill: nu doar ca obstacol de gameplay, ci ca o extensie a psihicului cuiva.

Coloana sonoră și sound design-ul fac și ele enorm de mult pentru experiență. Nu este genul de horror care te bombardează permanent cu muzică dramatică. Sunt zgomote îndepărtate, static, pași, sunete metalice, momente de liniște în care tocmai lipsa muzicii te face să te simți vulnerabil. Este acel tip de design audio care te face să înaintezi încet chiar și atunci când nu se întâmplă absolut nimic.

Cu Simon m-am ascuns prea mult prin dulapuri. Cu Richard, în sfârșit, am început să mă distrez

Aici apare principala mea problemă cu Silent Hill: Townfall. Simon este un personaj interesant din punct de vedere narativ, dar secvențele sale sunt uneori prea statice pentru gustul meu. Jocul pune mult accent pe stealth, iar în anumite porțiuni ajungi să te ascunzi, să aștepți, să distragi monștri și să cauți momentul potrivit ca să treci mai departe.