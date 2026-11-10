REVIEW Logitech G502 X PLUS și G512 X 75 – un mouse și o tastatură de gaming cu un nivel sublim de personalizare a experienței ca să nu mai ai scuze să nu faci performanță

Înainte să detaliez însă partea tehnică și să explic modul cât se poate de eficient prin care își justifică prețul de pe etichetă, aș vrea să mai atrag atenția asupra unui aspect legat de brand. Folosesc periferice Logitech de aproximativ 25 ani, în timp ce compania comercializa mouse-uri către consumatori începând cu 1985, deși din 1982 furniza modelul P4 către producători de PC-uri precum Hewlett-Packard sau DEC. În tot acest timp, nivelul de ambiția din spatele creațiilor Logitech, de cele mai multe ori, nu a avut concurență. Ca orice gigant, încearcă să adreseze nevoile și bugetele unui număr foarte mare de utilizatori, dar din momentul în care ți-ai cumpărat un mouse sau o tastatură create de compania elvețiană, ai garanția mentală și materială că produsul cu pricina nu te va lăsa la greu. Se strică greu, ca să nu zic „aproape niciodată”.

REVIEW Logitech G502 X PLUS – specificații tehnice

Logitech G502 X PLUS este un mouse care încearcă să împace două filozofii aparent contradictorii din gaming: precizia absolută și confortul pe termen lung, fără să sacrifice prea mult din personalitatea vizuală a unui periferic premium. Vorbim de un dispozitiv cu dimensiuni de 131,4 x 79,2 x 41,1 milimetri și o greutate de 106 grame, suficient de generos pentru a se așeza confortabil într-o palmă de dimensiuni medii sau mari, dar fără să devină obositor după câteva ore de utilizare. Forma ergonomică, optimizată pentru dreptaci, include un suport pronunțat pentru degetul mare, iar piciorușele din UHMWPE, un tip de polietilenă cu rezistență ridicată la uzură și un coeficient redus de frecare, facilitează alunecarea pe mousepad. Nu este cel mai ușor mouse de gaming de pe piață, nici pe departe, dar Logitech pare să fi prioritizat un echilibru între stabilitate, confort și numărul impresionant de funcții integrate într-un corp relativ compact. În plus, designul are suficientă personalitate încât să nu-l confunzi prea ușor cu vreun competitor, indiferent dacă alegi versiunea neagră, albă sau combinațiile cromatice mai îndrăznețe.

Dincolo de exterior, adevărata demonstrație de forță vine de la senzorul optic HERO 44K, capabil să ofere o sensibilitate ajustabilă între 100 și 44.000 DPI, în funcție de versiunea aleasă, deoarece varianta alb-verde are în specificațiile oficiale o limită de 25.600 DPI. Ca să înțelegi cât de absurd de generoase sunt aceste cifre, majoritatea utilizatorilor, inclusiv mulți pasionați de shootere competitive, se vor simți perfect confortabil la valori de 800 sau 1.600 DPI. Plafonul foarte ridicat nu înseamnă automat că vei ținti mai bine, dar îți oferă libertatea de a calibra sensibilitatea după propriile preferințe și după rezoluția monitorului.

Senzorul suportă accelerații de peste 40 G și viteze de urmărire de peste 678 IPS, echivalentul a aproximativ 17,2 metri pe secundă, valori care depășesc cu mult mișcările obișnuite ale mâinii. Conectivitatea wireless LIGHTSPEED completează pachetul cu o rată de raportare de 1.000 Hz, adică o comunicare a poziției la fiecare milisecundă, aceeași valoare fiind disponibilă și prin cablu. Cu alte cuvinte, din perspectiva specificațiilor, este greu să dai vina pe mouse pentru un headshot ratat în Counter-Strike 2.

Un alt argument important pentru prețul de achiziție este reprezentat de switch-urile LIGHTFORCE, o tehnologie hibridă optico-mecanică prin care Logitech încearcă să combine viteza și precizia înregistrării optice cu senzația tactilă familiară a unui click mecanic. Dar adevărata magie a personalizării începe atunci când descoperi cele 13 comenzi programabile, care pot primi funcții diferite prin intermediul aplicației Logitech G HUB pe Windows sau Mac, de la combinații de taste și macrocomenzi până la acțiuni specifice anumitor jocuri.

Inclusiv rotița de scroll merită o discuție separată, deoarece poate funcționa în două moduri: unul cu pași bine definiți, pentru precizie, și unul cu rotație liberă, ideal când vrei să parcurgi rapid pagini lungi sau inventare stufoase. Înclinarea rotiței spre stânga și dreapta oferă alte două comenzi programabile. Mai mult, butonul DPI-Shift din dreptul degetului mare poate fi inversat pentru a deveni mai accesibil sau înlocuit cu un capac inclus în pachet, dacă nu vrei să-l apeși accidental. Mouse-ul poate memora până la cinci profiluri direct în memoria internă, astfel încât să nu depinzi permanent de software pentru a-ți păstra configurațiile preferate, soluția ideală dacă obișnuiești să mergi la competiții sau să te joci pe mai multe sisteme.

La capitolul autonomie, Logitech promite până la 130 de ore de funcționare fără iluminare și aproximativ 37 de ore cu sistemul RGB activ, o diferență semnificativă care reflectă costul energetic al celor opt LED-uri LIGHTSYNC, capabile să reproducă 16,8 milioane de culori. Iluminarea poate fi sincronizată cu celelalte periferice compatibile, personalizată în G HUB și ajustată automat în funcție de activitatea mouse-ului pentru a economisi energie.