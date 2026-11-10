REVIEW Logitech G502 X PLUS și G512 X 75 – un mouse și o tastatură de gaming cu un nivel sublim de personalizare a experienței ca să nu mai ai scuze să nu faci performanță
Într-o lume ideală, experiența de gaming ar trebui să fie nu doar una fără cusur, dar și una cât se poate de personalizabilă și adaptată la tine și abilitățile tale. Explicația este cât se poate de simplă. Toți suntem diferiți, mâinile noastre sunt diferite, afinitățile noastre în materie de gaming sunt diferite, percepția noastră asupra celor mai bune viteze pentru clickuri și taste este de asemenea din alt film. Cu cele mai noi periferice ale sale însă, Logitech adresează însă pretențiile, fixațiile și abilitățile fiecăruia. Mouse-ul Logitech G502 X PLUS și tastatura G512 X 75 sunt niște niște gadgeturi pe cât de intuitive, frumoase și performante, pe atât de adaptate stilului tău, modului tău de a folosi calculatorul, de a nimic concurența în titlurile preferate. E ceva foarte impresionant în spatele efortului de cercetare și dezvoltare investit în niște dispozitive aparent banale.
În primul rând, aceste sunt periferice premium, detaliu care se reflectă și în prețul de achiziție. Nu reprezintă achiziții de impuls, dar nici nu trebuie s-o facă. În cazul în care sesiunile tale de gaming, rare sau cât se poate de dese, sunt esențiale pentru confortul tău psihologic, ar fi păcat să nu investești în cele mai bune instrumente. Orice mouse și tastatură sunt ok pentru Counter Strike 2, Dota 2, Apex Legends, Call of Duty Warzone, Diablo IV sau cel mai recent Age of Empires. Cu toate acestea, dacă vrei să faci performanță sau ești deseori învins, ar fi bine să iei foarte serios în calcul posibilitatea că, de fapt, te sabotezi singur. Aici intră în ecuație beneficiile asociate cu dispozitive de top. Ca idee, tastatura Logitech G512 X 75 este disponibilă în România în finisajele alb și negru pentru 970 de lei, în timp ce mouse-ul Logitech G502 X Plus sare la 800 de lei într-una dintre variantele mov-negru sau verde-alb.
Înainte să detaliez însă partea tehnică și să explic modul cât se poate de eficient prin care își justifică prețul de pe etichetă, aș vrea să mai atrag atenția asupra unui aspect legat de brand. Folosesc periferice Logitech de aproximativ 25 ani, în timp ce compania comercializa mouse-uri către consumatori începând cu 1985, deși din 1982 furniza modelul P4 către producători de PC-uri precum Hewlett-Packard sau DEC. În tot acest timp, nivelul de ambiția din spatele creațiilor Logitech, de cele mai multe ori, nu a avut concurență. Ca orice gigant, încearcă să adreseze nevoile și bugetele unui număr foarte mare de utilizatori, dar din momentul în care ți-ai cumpărat un mouse sau o tastatură create de compania elvețiană, ai garanția mentală și materială că produsul cu pricina nu te va lăsa la greu. Se strică greu, ca să nu zic „aproape niciodată”.
REVIEW Logitech G502 X PLUS – specificații tehnice
Logitech G502 X PLUS este un mouse care încearcă să împace două filozofii aparent contradictorii din gaming: precizia absolută și confortul pe termen lung, fără să sacrifice prea mult din personalitatea vizuală a unui periferic premium. Vorbim de un dispozitiv cu dimensiuni de 131,4 x 79,2 x 41,1 milimetri și o greutate de 106 grame, suficient de generos pentru a se așeza confortabil într-o palmă de dimensiuni medii sau mari, dar fără să devină obositor după câteva ore de utilizare. Forma ergonomică, optimizată pentru dreptaci, include un suport pronunțat pentru degetul mare, iar piciorușele din UHMWPE, un tip de polietilenă cu rezistență ridicată la uzură și un coeficient redus de frecare, facilitează alunecarea pe mousepad. Nu este cel mai ușor mouse de gaming de pe piață, nici pe departe, dar Logitech pare să fi prioritizat un echilibru între stabilitate, confort și numărul impresionant de funcții integrate într-un corp relativ compact. În plus, designul are suficientă personalitate încât să nu-l confunzi prea ușor cu vreun competitor, indiferent dacă alegi versiunea neagră, albă sau combinațiile cromatice mai îndrăznețe.
Dincolo de exterior, adevărata demonstrație de forță vine de la senzorul optic HERO 44K, capabil să ofere o sensibilitate ajustabilă între 100 și 44.000 DPI, în funcție de versiunea aleasă, deoarece varianta alb-verde are în specificațiile oficiale o limită de 25.600 DPI. Ca să înțelegi cât de absurd de generoase sunt aceste cifre, majoritatea utilizatorilor, inclusiv mulți pasionați de shootere competitive, se vor simți perfect confortabil la valori de 800 sau 1.600 DPI. Plafonul foarte ridicat nu înseamnă automat că vei ținti mai bine, dar îți oferă libertatea de a calibra sensibilitatea după propriile preferințe și după rezoluția monitorului.
Senzorul suportă accelerații de peste 40 G și viteze de urmărire de peste 678 IPS, echivalentul a aproximativ 17,2 metri pe secundă, valori care depășesc cu mult mișcările obișnuite ale mâinii. Conectivitatea wireless LIGHTSPEED completează pachetul cu o rată de raportare de 1.000 Hz, adică o comunicare a poziției la fiecare milisecundă, aceeași valoare fiind disponibilă și prin cablu. Cu alte cuvinte, din perspectiva specificațiilor, este greu să dai vina pe mouse pentru un headshot ratat în Counter-Strike 2.
Un alt argument important pentru prețul de achiziție este reprezentat de switch-urile LIGHTFORCE, o tehnologie hibridă optico-mecanică prin care Logitech încearcă să combine viteza și precizia înregistrării optice cu senzația tactilă familiară a unui click mecanic. Dar adevărata magie a personalizării începe atunci când descoperi cele 13 comenzi programabile, care pot primi funcții diferite prin intermediul aplicației Logitech G HUB pe Windows sau Mac, de la combinații de taste și macrocomenzi până la acțiuni specifice anumitor jocuri.
Inclusiv rotița de scroll merită o discuție separată, deoarece poate funcționa în două moduri: unul cu pași bine definiți, pentru precizie, și unul cu rotație liberă, ideal când vrei să parcurgi rapid pagini lungi sau inventare stufoase. Înclinarea rotiței spre stânga și dreapta oferă alte două comenzi programabile. Mai mult, butonul DPI-Shift din dreptul degetului mare poate fi inversat pentru a deveni mai accesibil sau înlocuit cu un capac inclus în pachet, dacă nu vrei să-l apeși accidental. Mouse-ul poate memora până la cinci profiluri direct în memoria internă, astfel încât să nu depinzi permanent de software pentru a-ți păstra configurațiile preferate, soluția ideală dacă obișnuiești să mergi la competiții sau să te joci pe mai multe sisteme.
La capitolul autonomie, Logitech promite până la 130 de ore de funcționare fără iluminare și aproximativ 37 de ore cu sistemul RGB activ, o diferență semnificativă care reflectă costul energetic al celor opt LED-uri LIGHTSYNC, capabile să reproducă 16,8 milioane de culori. Iluminarea poate fi sincronizată cu celelalte periferice compatibile, personalizată în G HUB și ajustată automat în funcție de activitatea mouse-ului pentru a economisi energie.
Încărcarea obișnuită se face prin USB-C, dar există și compatibilitate cu sistemul de încărcare wireless POWERPLAY, comercializat separat, o soluție care poate elimina practic grija bateriei atunci când folosești mouse-ul pe suprafața de încărcare dedicată. Compatibilitatea oficială include Windows 10 sau mai nou și macOS 10.14 sau ulterior, iar Logitech oferă o garanție hardware limitată de doi ani. Până și ambalajul folosește hârtie provenită din păduri certificate FSC și alte surse controlate. Privit în ansamblu, G502 X PLUS nu impresionează printr-o singură specificație spectaculoasă, ci prin numărul foarte mare de detalii tehnice care pot fi adaptate preferințelor tale, iar acesta este, până la urmă, unul dintre cele mai solide argumente pentru un mouse de gaming dintr-o categorie de preț atât de pretențioasă.
REVIEW Logitech G512 X 75 – specificații tehnice
Dacă mouse-ul Logitech G502 X PLUS impresionează prin precizie și numărul foarte mare de opțiuni de personalizare, tastatura G512 X 75 duce această filozofie la un nivel și mai interesant, în primul rând pentru că încearcă să rezolve una dintre cele mai vechi dileme ale pasionaților de gaming: switch-uri mecanice tradiționale sau switch-uri analogice, cu activare ajustabilă. Răspunsul celor de la Logitech este că nu mai trebuie să alegi. G512 X 75 este o tastatură cu format compact de 75%, cu dimensiuni de 330,2 x 155,2 x 46,6 milimetri și o greutate de 850 de grame, care combină două tehnologii de activare într-un singur dispozitiv, prin sistemul Dual Swap. Mai precis, integrează 81 de locașuri pentru switch-uri mecanice interschimbabile, dintre care 39 acceptă și switch-uri analogice magnetice bazate pe tehnologia TMR (Tunnel Magnetoresistance).
În configurația standard primești 81 de switch-uri mecanice, tactile sau liniare, în funcție de versiunea aleasă, dar și nouă switch-uri magnetice Gateron KS-20 pe care le poți instala în pozițiile compatibile. Este o abordare deosebit de inteligentă, deoarece îți permite să păstrezi senzația familiară a unei tastaturi mecanice pentru majoritatea activităților, dar să beneficiezi de avantajele tehnologiei analogice exact acolo unde contează, de exemplu pe tastele WASD folosite pentru deplasare în jocuri.
Adevăratul potențial al switch-urilor magnetice devine evident când descoperi că punctul de activare poate fi configurat individual între 0,1 și 4 milimetri, în funcție de preferințele tale. Dacă în Counter-Strike 2 sau Valorant vrei ca o comandă să fie înregistrată aproape instantaneu, poți configura o distanță de activare foarte mică, în timp ce pentru alte jocuri sau pentru utilizarea de zi cu zi poți prefera o cursă mai lungă, care să reducă riscul apăsărilor accidentale. Tehnologia TMR detectează modificările câmpului magnetic pentru a determina poziția tastei, fără să depindă de contactul electric mecanic tradițional pentru înregistrarea apăsării.
În plus, Logitech oferă o rată de raportare configurabilă de 1.000 sau 8.000 Hz, ceea ce înseamnă că tastatura poate comunica informații către calculator de până la 8.000 de ori pe secundă, la intervale teoretice de doar 0,125 milisecunde. Nu înseamnă că vei deveni automat mai rapid decât adversarii, deoarece timpul real de reacție depinde de numeroși alți factori, dar arată foarte clar cât de departe a ajuns tehnologia perifericelor de gaming. Un buton dedicat Analog Scan și unul pentru Game Mode completează experiența, iar prin Logitech G HUB poți configura comportamentul tastelor, atribuirea comenzilor și profilurile pentru diferite scenarii de utilizare.
Dincolo de tehnologia de activare, Logitech G512 X 75 are câteva particularități constructive care o separă de tastaturile mecanice obișnuite și care, în opinia mea, contează aproape la fel de mult precum performanța brută. În primul rând, folosește o structură premium de tip gasket mount, cu elemente de amortizare din silicon, menite să ofere o senzație mai plăcută la apăsare și să reducă zgomotele nedorite, fără să elimine complet caracterul acustic al switch-urilor.
Tastele sunt realizate din PBT DoubleShot, un material mai rezistent la uzură și la apariția luciului decât plasticul ABS întâlnit frecvent pe perifericele mai accesibile, iar procesul de fabricație în două straturi permite iluminării RGB să treacă prin caractere fără ca acestea să fie simple inscripții aplicate superficial. Sistemul LIGHTSYNC RGB oferă aproximativ 16,8 milioane de culori și este completat de o bară luminoasă frontală, pentru un efect vizual care poate fi sincronizat cu mouse-ul și cu alte periferice Logitech compatibile. În partea superioară găsești și două rotițe rotative, care pot fi apăsate și personalizate individual prin G HUB. Le poți folosi pentru controlul volumului, pentru diverse macrocomenzi sau pentru alte funcții pe care le accesezi frecvent. Este genul de detaliu pe care s-ar putea să-l consideri inutil până când începi să-l folosești și descoperi cât de confortabil este să ai anumite comenzi permanent la îndemână.
Un ultim aspect care merită menționat este atenția acordată flexibilității și modului în care tastatura poate evolua odată cu preferințele tale. Logitech include în pachet, pe lângă cele nouă switch-uri magnetice, cinci inele SAPP (Second Actuation Pressure Point), cinci capace alternative pentru taste și instrumentele necesare pentru extragerea și schimbarea componentelor. Mai mult, pe partea inferioară a tastaturii există un compartiment dedicat depozitării switch-urilor magnetice și inelelor suplimentare, astfel încât să nu le rătăcești prin sertare. Conexiunea se realizează printr-un cablu USB-C la USB-A detașabil, cu lungimea de 1,8 metri, iar compatibilitatea oficială include Windows 10 sau mai nou și macOS 12 sau ulterior.
Pentru accesul la funcțiile avansate de personalizare este necesară aplicația Logitech G HUB, care permite inclusiv atribuirea mai multor funcții prin KEYCONTROL și configurarea comportamentului Game Mode. Tastatura beneficiază de o garanție limitată de doi ani, folosește un ambalaj certificat FSC și integrează plastic reciclat postconsum în proporție de 44% pentru componentele din plastic ale versiunii negre și 34% pentru cea albă, cu anumite excepții. Suportul pentru încheieturi este disponibil separat, un detaliu mai puțin încântător la acest nivel de preț. În schimb, posibilitatea de a combina switch-uri analogice și mecanice, de a modifica individual punctele de activare și de a personaliza aproape fiecare comandă transformă G512 X 75 într-un periferic foarte greu de încadrat în tiparele tradiționale. Nu este doar o tastatură pe care o configurezi după ce ai cumpărat-o, ci una pe care o poți adapta în permanență, în funcție de jocurile preferate, de felul în care tastezi și de propriile obsesii legate de precizie și confort.
REVIEW Logitech G502 X PLUS și G512 X 75 – experiență de utilizare și concluzie
Am testat Logitech G502 X PLUS și G512 X 75 în Call of Duty Warzone, Diablo IV, Indiana Jones and the Great Circle și Doom: The Dark Ages, patru jocuri suficient de diferite încât să-mi dau seama dacă aceste periferice sunt într-adevăr atât de versatile pe cât promite producătorul elvețian. De la reacțiile rapide și mișcările aproape instinctive necesare în Warzone și Doom, până la sesiunile lungi de explorare din Indiana Jones sau multitudinea de comenzi din Diablo IV, combinația mi-a lăsat o impresie foarte bună.
În mod particular, m-a încântat greutatea de 106 grame a mouse-ului, pe care o consider aproape ideală. Într-o industrie obsedată de reducerea fiecărui gram, cu modele care ajung să pară că-ți zboară din mână la o mișcare mai hotărâtă, Logitech a găsit un echilibru pe care îl apreciez enorm. Simți mouse-ul în palmă, ai un sentiment de control și stabilitate, dar fără să sacrifici viteza sau precizia. În același timp, tastatura este incredibil de satisfăcătoare la utilizare, iar asta nu se rezumă la jocuri. Fiecare apăsare este însoțită de un clinchet plăcut, suficient de pronunțat încât să-ți ofere acea confirmare tactilă și auditivă pe care o cauți la o tastatură mecanică premium, dar fără zgomotul exagerat care să-ți trezească vecinii când te apucă inspirația sau cheful de gaming la două dimineața. Este o experiență care te îmbie să mai scrii un paragraf, să mai explorezi o încăpere sau să mai joci o rundă.
La finalul zilei, după ani în care am folosit o varietate impresionantă de mouse-uri și tastaturi, cred că Logitech G502 X PLUS și G512 X 75 reprezintă două exemple foarte bune pentru ceea ce ar trebui să însemne un periferic premium în 2026. Nu este suficient să ai cel mai precis senzor, cele mai rapide switch-uri sau o iluminare RGB spectaculoasă, dacă toate acestea nu se traduc într-o experiență care să-ți facă efectiv plăcere. Aici intervine talentul celor de la Logitech de a transforma niște specificații aparent sterile în beneficii reale, dar mai ales de a-ți oferi libertatea să decizi ce înseamnă performanța pentru tine.
Prețul cumulat de aproximativ 1.770 de lei nu este deloc neglijabil și sunt convins că există numeroase alternative mai accesibile cu care te poți bucura de jocurile preferate. Diferența este că aceste două dispozitive nu încearcă să te oblige să te adaptezi tu la limitările lor, ci fac un efort impresionant să se adapteze ele la tine. Nu te vor transforma peste noapte într-un campion de esports și nici nu vor compensa lipsa reflexelor sau a experienței, dar au toate șansele să elimine o parte dintre micile frustrări care te despart de o sesiune de gaming memorabilă. Iar dacă petreci suficient de multe ore în fața calculatorului, inclusiv pentru muncă, investiția începe să capete sens dintr-o perspectivă mult mai generoasă decât simpla dorință de a câștiga încă un meci. Până la urmă, performanța este importantă, dar plăcerea de a ajunge acolo contează cel puțin la fel de mult.