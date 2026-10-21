PREVIEW iPhone Duo – m-am jucat cu cel mai scump telefon Apple ca să-ți explic cine trebuie să-l cumpere
Astăzi, cu două zile înainte de disponibilitate globală a celui mai nou și mai prețios smartphone Apple din toate timpurile, am avut ocazia să particip la o sesiune de hands-on cu iPhone Duo. Deși acest smartphone merită un review detaliat, iar acela va veni mai repede decât de aștepți în formatul meu tradițional și cu structura previzibilă, după câteva ore de interacțiune cu, probabil, cel mai așteptat telefon pliabil din 2026 aș vrea să atrag atenția asupra câtorva aspecte. De această dată, este vorba mai puțin despre cifre și benchmarkuri, mai mult despre experiență, senzații și, cred eu, emoții.
Înainte să intru însă în detalii, aș vrea să explic mai multe aspecte de context. iPhone Air nu este nici pe departe cel mai popular iPhone și nici generațiile următoare (dacă acestea vor exista) nu vor schimba această realitate. Conform estimărilor Counterpoint și IDC, dintr-un total de aproximativ 250 de milioane de telefoane Apple vândute anual, aproximativ 7,7 milioane au fost iPhone Air, un telefon care, în opinia mea, este precursorul iPhone Duo. Tot eu sunt de părere că, deși are niște compromisuri pe partea de autonomie și abilități de captură, detașat, fără niciun dubiu, acesta este cel mai frumos telefon ieșit vreodată din laboratoarele de cercetare și dezvoltare din Cupertino, până la Duo.
Cu toate acestea, după ce am studiat foarte mult fenomenul vânzărilor de Air și, mai ales, reacția tuturor celor care au pus mâna pe smartphone-ul meu incredibil de subțire în ultimul an, pot trage o concluzie. Ceea ce oferă iPhone Air nu poate fi sintetizat sau surprins într-un clip video sau un text stufos, deși am încercat – REVIEW iPhone Air – la cât este de frumos cel mai nou telefon Apple, i-ai ierta orice scăpare. Motivul pentru care nu s-a vândut semnificativ mai bine nu are legătură cu limitările telefonului sau cu pretențiile utilizatorilor în raport cu definiția lor subiectivă de smartphone de top. Are legătură cu faptul că terminalul care mi-a stat aproape lipit de mână în ultimul an și la care m-am bucurat enorm să-l scot din buzunar și să-l manipulez de fiecare dată pur și simplu nu a fost ținut în mână de suficient de mulți doritori de upgrade. Dacă ar fi interacționat trei minute cu el, șansele să se îndrăgostească de el erau foarte mari. Nu este doar un telefon și nici doar o alternativă la iPhone 17 Pro.
De unde vine paralela dintre iPhone Air și iPhone Duo
Dacă le pui unul lângă altul, cum se poate vedea în clipul de mai jos, pare evident că iPhone Air a funcționat ca un precursor pentru iPhone Duo. Din prisma marginii din titan, a grosimii infime spre inexistente, a ambiției pentru superlative absolute din spate, dar mai ales pentru experiența pe care o oferă, primul pliabil Apple vine la pachet cu o senzație, dincolo de specificațiile care s-ar putea sau nu să fie peste cele ale concurenței. În cazul în care referința ta de cel mai bun smartphone din 2026 poate fi sintetizată într-un tabel de specificații, acest telefon nu este pentru tine. Dacă faci însă parte din categoria celor care apreciază designul, satisfacția utilizării, atenția la detalii și sumedenia de finețuri care se reflectă constant în micro-bucurii, mai mult decât în orice surse de frustrare, vei fi foarte plăcut impresionat.
Personal, întotdeauna am considerat că ceea ce face Apple, chiar și atunci când livrează sute de milioane de iPhone-uri anual este o experiență de apartanență la grup, la comunitate. Deși ai crede că sună ciudat, gigantul din Cupertino a luat afirmația profund ancorată în mentalul colectiv românesc de `Dai un ban, dar stai în față` sau englezismul `You get what you pay for` și a transformat-o într-o filozofie pozitivă de brand, foarte pozitivă. Niciodată nu a fost un iPhone cu adevărat ieftin, chiar dacă există modele mai accesibile sau mai puțin accesibile, cum nici Mac-urile în proporție covârșitoare nu sunt ieftine. MacBook Neo ar putea fi o excepție de la regulă, dar aia este altă poveste.
Altceva vroiam să spun. Nu sunt sub nicio formă de acord cu afirmația că iPhone Duo este pliabil de `prima generație`, în contextul în care acea asociere de cuvinte vine la pachet cu compromisuri semnificative de design și funcționalitate. Este adevărat că iPhone Duo nu este smartphone-ul perfect din câteva puncte de vedere, dar nici nu își propune, chiar dacă prețul te-ar face să crezi altceva. Pentru cele mai bune poze cu un iPhone, cumpără-ți liniștit un iPhone 18 Pro sau iPhone 18 Pro Max, nu vei fi dezamăgit. Pentru cea mai fină, frumoasă, flexibilă, interesantă și performantă experiență de utilizare livrată sub forma unui pliabil, mergi pe iPhone Duo.
Aici intervine, cred eu, cea mai importantă paralelă dintre iPhone Air și iPhone Duo. Ambele sunt produse de nișă într-o industrie dominată de telefoane aproape imposibil de deosebit unele de altele. Primul a reușit să convingă aproximativ 7,7 milioane de cumpărători în primul an de comercializare, în timp ce al doilea intră pe o piață în care toate telefoanele pliabile de pe planetă reprezintă, împreună, aproximativ 2% din vânzările globale de smartphone-uri. Cu alte cuvinte, Apple nu a creat aceste dispozitive pentru a bate recorduri de popularitate, ci pentru o categorie particulară de utilizatori care înțeleg că exclusivismul nu vine doar din preț, ci și dintr-o experiență pe care majoritatea oamenilor nu o vor avea niciodată. Air îți oferă satisfacția aproape inexplicabilă de a ține în mână un telefon incredibil de subțire, în timp ce Duo transformă un gest banal, deschiderea telefonului, într-un mic spectacol de inginerie și design. Niciunul nu trebuie să fie cel mai vândut iPhone pentru a-și justifica existența, iar succesul lor nu ar trebui măsurat exclusiv în milioane de unități. Uneori, cel mai bun produs pentru tine nu este cel pe care și-l dorește toată lumea, ci acela pe care nu te mai saturi să-l folosești.
iPhone Duo – specificațiile tehnice spun doar o parte infimă din poveste
Dincolo de experiența de utilizare, iPhone Duo ascunde o fișă tehnică pe care ar fi nedrept să o ignorăm. Primul pliabil Apple integrează două ecrane Super Retina XDR cu ProMotion, unul exterior de 5,4 inci și unul interior de 7,6 inci, acesta din urmă fiind cu 50% mai generos decât panoul de pe iPhone 18 Pro Max și beneficiind de un tratament nano-texturat care reduce reflexiile și face pliul central aproape invizibil în 99% din timp. Ambele ating 3.000 de niți în lumină puternică. La interior găsim procesorul A20 Pro realizat pe 2 nanometri, același de pe iPhone 18 Pro, dar asistat de o cameră de vapori special concepută pentru gestionarea temperaturilor, un GPU cu șapte nuclee și un Neural Engine cu 32 de nuclee.
Carcasa din titan de grad 5, balamaua formată din peste 100 de componente și certificarea IP68 completează un pachet impresionant nu doar inginerește. Sistemul foto include două camere principale de 48 MP, wide și ultrawide, cu zoom 2x de calitate optică, în timp ce arhitectura cu două baterii promite până la 24 de ore de utilizare mixtă sau 31 de ore de redare video pe ecranul interior. Mai adaugă încărcarea la 50% în aproximativ 20 de minute, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, conectivitate exclusiv eSIM și un iOS 27 adaptat pentru multitasking real, cu două aplicații afișate simultan. Toate aceste cifre sună spectaculos, mai ales când le raportezi la dimensiunile dispozitivului, dar sunt convins că spun surprinzător de puține despre motivul pentru care cineva ar trebui să plătească de la 13.000 de lei pentru un iPhone Duo. Pentru că adevărata performanță a acestui telefon nu se măsoară exclusiv în benchmark-uri, megapixeli sau ore de autonomie, ci în felul aproape organic în care hardware-ul și software-ul se completează pentru a transforma gesturi banale în experiențe noi.
Superficial, ai putea spune că Apple a așteptat 8 ani pentru a intra în hora telefoanelor pliabile. Eu aș spune că a petrecut acel timp pentru a-și analiza concurența, pentru a pune pe hârtie minusurile semnificative ale categoriei și a le remedia unul cât unul, toate cu excepția prețului. Realist însă, toate telefoanele din gama foldable sunt scumpe și foarte scumpe, iar această realitate a pieței nu se va remedia curând, cu atât mai puțin în contextul crizei globale de memorii RAM și soluții de stocare rapide.
Am testat multe dintre pliabilele lansate pe piața smartphone-urilor cu Android, inclusiv Galaxy Z Fold 8 care împărtășește raportul de aspect cu Duo. Nu contest sub nicio formă că acelea sunt niște gadgeturi impresionante și întruchipează niște realizări tehnice remarcabile. Ce context în schimb este nivelul de calitate al experienței pe care acelea o livrează și care, după scurta mea interacțiune cu iPhone Duo, pur și simplu nu se compară. Simplu și eficient, m-aș fi bucurat enorm să nu mă entuziasmez atât de mult la cel mai scump iPhone, mai ales când prețul de achiziție ajunge rapid la 21.000 de lei în țara noastră pentr 2 TB de memorie internă, dar realitatea din teren mi-a demonstrat contrariul.
Cu siguranță, aștept cu interes să-l testez cum se cuvinte, să-i măsor autonomia, performanța susținută în teste solicitante pe termen lung, temperaturile la care ajunge în scenarii dificile, dar până atunci, iPhone Duo intră într-o categorie specială în care, cel puțin pentru mine, nu s-a mai aflat decât iPhone Air. Categoria despre care vorbesc este cea a smartphone-urilor a căror valoare nu va putea fi transmisă eficient prin niciun clip video, prin nicio sumedenie de metafore sau recenzii stufoase. În schimb, trebuie trăită la prima mână. Câteva minute cu pliabilul Apple vor atesta incontestabil nu doar că joacă în altă ligă, dar și că îți vei dori mult timp după să-l ai în buzunar, să-l scoți ocazional și să arăți prietenilor animația de la deschidere și clinchetul magnetic cât se poate de satisfăcător aferent plierii celor două ecrane. Faptul că ecranul mat de la interior face o treabă aproape miraculoasă în a ascunde cuta omniprezentă pe pliabile este doar cireașa de pe tort.