REVIEW Harry Potter și piatra filosofală: toate diferențele dintre carte și film. Ce a lipsit din ecranizarea din 2001 și ce sper să vedem în noul serial HBO

Iubesc și filmele, chiar dacă am mereu câte ceva de comentat despre alegerile făcute de scenariști și regizori. Primul film, „Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, regizat de Chris Columbus și lansat în 2001, are un farmec aparte. Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson au devenit, practic, imaginile definitive ale lui Harry, Ron și Hermione pentru o întreagă generație. Iar Hogwarts, acompaniat de muzica inconfundabilă a lui John Williams, este exact genul de magie cinematografică pe care nu cred că o voi putea uita vreodată.

Dar acum, când mai avem doar câteva luni până la premiera noului serial Harry Potter de pe HBO Max, programată pentru Crăciunul din 2026, mi se pare momentul perfect să mă întorc la început. Vreau să compar prima carte cu primul film, să vorbesc despre lucrurile care au fost eliminate, schimbate sau simplificate și, mai ales, despre ce mi-ar plăcea să văd recuperat în noua adaptare.

Pentru că, oricât de mult iubesc filmul, adevărul este că prima carte conține mult mai multă magie decât a încăput în cele aproximativ două ore și jumătate de ecranizare.

Începutul poveștii este diferit: familia Dursley și primele semne ale magiei

Una dintre primele diferențe apare chiar în deschiderea poveștii. În carte, nu intrăm imediat în viața lui Harry, ci petrecem mai întâi timp cu Vernon Dursley, un om absolut convins că tot ce este neobișnuit trebuie evitat. Îl urmărim într-o zi în care încep să se întâmple lucruri inexplicabile: oameni îmbrăcați ciudat, bufnițe care zboară în timpul zilei și conversații misterioase despre familia Potter.

Filmul sare peste o bună parte din această introducere și începe direct cu Dumbledore, McGonagall și Hagrid, în noaptea în care Harry este lăsat la ușa familiei Dursley. Este o alegere cinematografică eficientă, dar îmi place mai mult cum construiește Rowling misterul. Cititorul descoperă treptat că lumea aparent banală ascunde ceva extraordinar.

Un detaliu eliminat este și faptul că motocicleta zburătoare cu care Hagrid îl aduce pe Harry îi aparține lui Sirius Black, un nume care va deveni extrem de important în volumele următoare.

În plus, cartea insistă asupra copilăriei nefericite a lui Harry și asupra micilor accidente magice pe care le provoacă fără să înțeleagă ce se întâmplă. De exemplu, părul îi crește la loc peste noapte după ce mătușa Petunia îl tunde aproape complet, iar într-o altă ocazie ajunge inexplicabil pe acoperișul școlii când încearcă să scape de Dudley și de gașca lui.

Lipsesc din film și personaje precum doamna Figg, vecina care are grijă uneori de Harry, sau Piers Polkiss, prietenul lui Dudley care îi însoțește la grădina zoologică. Apropo de grădina zoologică, până și șarpele este diferit: în carte este un boa constrictor, în timp ce filmul prezintă un piton birmanez.

Tot la grădina zoologică, filmul schimbă și finalul incidentului cu terariul. În carte, geamul dispare, șarpele evadează, iar Dudley și Piers fug speriați. În film, geamul reapare brusc, lăsându-l pe Dudley captiv în terariu. Recunosc că este una dintre modificările cinematografice care mă amuză de fiecare dată.

Mi-ar plăcea enorm ca serialul să păstreze mai multe dintre aceste episoade. Ele explică mult mai bine faptul că Harry era diferit cu mult înainte ca Hagrid să îi spună că este vrăjitor.

Draco Malfoy apare mai devreme în carte, iar rivalitatea cu Harry are mai mult context

În film, prima întâlnire importantă dintre Harry și Draco Malfoy are loc la Hogwarts, înainte de ceremonia de repartizare. Draco încearcă să se împrietenească cu Harry, îl desconsideră pe Ron Weasley, iar Harry îl refuză imediat.

În carte, lucrurile încep mai devreme. Harry îl întâlnește pe Draco în magazinul Madam Malkin, din Aleea Diagon, în timp ce amândoi își probează uniformele. Harry nu știe încă cine este băiatul din fața lui, dar își dă seama destul de repede că nu îl place. Draco vorbește cu superioritate despre familiile de vrăjitori și despre cei proveniți din familii de Încuiați, iar atitudinea lui îi amintește lui Harry de Dudley.

Pentru mine, scena aceasta este importantă tocmai pentru că arată că Harry nu îl respinge pe Draco doar fiindcă acesta îl insultă pe Ron. Cei doi au valori diferite încă de la prima conversație.

Tot în carte există și episodul duelului de la miezul nopții. Draco îl provoacă pe Harry, dar nu se prezintă la întâlnire, preferând să îl anunțe pe Filch. Harry, Ron, Hermione și Neville ajung astfel în coridorul interzis și descoperă câinele cu trei capete, Fluffy. Filmul schimbă circumstanțele descoperirii, legând totul de o întâmplare cu scările mobile.

Personal, prefer varianta din carte. Mi se pare mai amuzantă și contribuie la construirea rivalității dintre Harry și Draco.

Hogwarts este mai haotic, mai amuzant și mai viu în carte. Iar Peeves lipsește complet din film

Dacă ar fi să aleg un singur personaj din prima carte care mi-a lipsit în film, probabil că acela ar fi Peeves. Poltergeistul de la Hogwarts este o adevărată pacoste: face glume proaste, aruncă lucruri, terorizează elevii și îl scoate din minți pe Argus Filch.

Și totuși, tocmai acest personaj contribuie la farmecul castelului. Hogwarts nu este doar o școală cu profesori severi, fantome elegante și scări fermecate. Este un loc haotic, imprevizibil, în care până și pereții par să aibă personalitate.

Partea interesantă este că Peeves trebuia să apară în film. Actorul britanic Rik Mayall a fost distribuit în rol, iar secvențele sale au fost filmate, însă au fost eliminate din versiunea finală. Personajul nu a mai apărut nici în filmele următoare.

Și ceremonia de repartizare pierde câteva momente simpatice. În carte, Jobenul magic cântă înainte să înceapă repartizarea elevilor, explicând particularitățile celor patru case. Dumbledore are, de asemenea, un discurs mult mai excentric, în care rostește patru cuvinte aparent fără sens, iar elevii cântă inclusiv imnul școlii. Toate acestea lipsesc din film.

Sunt detalii care poate nu schimbă povestea principală, dar fac Hogwarts să pară un loc în care chiar ai putea trăi. Mi-ar plăcea să îl văd pe Peeves în serial nu doar pentru câteva secunde, ca un mic omagiu pentru fani, ci ca pe un personaj recurent.

Quidditch, Nicolas Flamel și indiciile care îl fac pe Snape să pară vinovat

Primul film surprinde foarte bine emoția debutului lui Harry în Quidditch. Meciul dintre Gryffindor și Slytherin, cu mături zburătoare, tribune pline și încercarea misterioasă de a-l doborî pe Harry, este una dintre secvențele mele preferate.

Totuși, cartea include și un meci împotriva Hufflepuff, în care Snape insistă să fie arbitru. Harry și prietenii lui îl suspectează că urmărește să îi facă rău, deși adevăratele lui intenții sunt altele. Eliminarea partidei reduce o parte din tensiunea construită în jurul profesorului de Poțiuni.

În carte, există și o scenă în care Harry îl urmărește pe Snape și surprinde o conversație suspectă cu Quirrell în Pădurea Interzisă. Filmul mută întâlnirea într-un coridor al castelului. Sunt schimbări mici, dar importante pentru felul în care funcționează misterul primei povești.

Un indiciu interesant apare chiar la prima întâlnire dintre Harry și Quirrell, în Leaky Cauldron. În carte, profesorul îi strânge mâna lui Harry, pentru că Voldemort nu ajunsese încă să îl posede în același mod ca ulterior. În film, Quirrell poartă deja turbanul și evită să îl atingă. Este un detaliu discret, dar care capătă cu totul altă semnificație după ce aflăm adevărul despre profesor.

La fel de diferită este și descoperirea identității lui Nicolas Flamel. În carte, Harry își amintește că îi văzuse numele pe cartonașul unei broscuțe de ciocolată, iar informația îi ajută pe cei trei prieteni să facă legătura cu Piatra Filosofală. În film, Hermione găsește explicația decisivă într-o carte.

Și, pentru că vorbim despre scene pe care mi-ar fi plăcut să le văd, nu pot să nu amintesc un moment delicios cu Fred și George Weasley: cei doi vrăjesc bulgări de zăpadă astfel încât să lovească turbanul lui Quirrell. Este unul dintre acele detalii care devin mult mai amuzante după ce afli cine se ascunde, de fapt, sub turban.

Norbert, puiul de dragon al lui Hagrid, are o poveste mult mai complicată

În film, povestea lui Norbert, puiul de dragon norvegian pe care Hagrid îl câștigă la un joc de cărți, este destul de scurtă. Dragonul iese din ou, provoacă puțin haos, iar apoi aflăm că Dumbledore a intervenit pentru a-l trimite în România.

În carte, întregul episod este mult mai elaborat și, sincer, mult mai distractiv. Harry, Ron și Hermione încearcă să îl ajute pe Hagrid să scape de dragon înainte ca acesta să provoace un dezastru. Ron este mușcat și ajunge la infirmerie, iar Harry și Hermione organizează transportul lui Norbert până în vârful unui turn de la Hogwarts.

Acolo, dragonul este preluat de prietenii lui Charlie Weasley, care lucrează cu dragoni în România. Operațiunea este un succes, dar Harry și Hermione sunt prinși ulterior de Filch, după ce uită mantia invizibilității în turn, și primesc o pedeapsă serioasă.

De altfel, și consecințele sunt mai dure în carte. Harry, Hermione și Neville pierd împreună 150 de puncte pentru Gryffindor, iar Harry ajunge să fie evitat de foarte mulți colegi, care îl consideră responsabil pentru prăbușirea casei în clasament. Filmul nu insistă asupra acestei perioade dificile.

În plus, tocmai această aventură explică mai bine de ce personajele ajung să execute detenția în Pădurea Interzisă. În carte, Harry, Hermione, Neville și Draco sunt pedepsiți, în timp ce filmul îl înlocuiește pe Neville cu Ron și schimbă împrejurările în care sunt descoperiți.

Și, ca fană din România, recunosc că întotdeauna mi-a plăcut faptul că Charlie Weasley lucrează cu dragoni în țara noastră. Mi-ar face mare plăcere să văd întregul episod în serial.

Pădurea Interzisă este mai misterioasă și mai înfricoșătoare în carte

Scena din Pădurea Interzisă este una dintre preferatele mele din primul film. Îmi place atmosfera întunecată, senzația că Harry se află pentru prima dată într-un pericol real și apariția misterioasă a siluetei care bea sângele unicornului.

Dar cartea merge mai departe. Pe lângă diferența dintre elevii care execută pedeapsa, în roman apar trei centauri importanți: Ronan, Bane și Firenze. În film îl vedem doar pe Firenze, cel care îl salvează pe Harry și îi oferă câteva indicii despre Voldemort.

Conversațiile dintre centauri din roman sunt fascinante. Ei vorbesc despre stele, destin și despre lucruri pe care preferă să nu le explice oamenilor. Bane îl critică pe Firenze pentru că îl ajută pe Harry, sugerând că centaurii nu ar trebui să intervină în asemenea evenimente.

În opinia mea, tocmai această ambiguitate face scena mai puternică. În carte, nu avem senzația că toate creaturile magice există pentru a-l ajuta pe Harry. Unele au propriile reguli, propriile interese și propriile secrete.

Hermione pierde una dintre cele mai bune scene ale sale: ghicitoarea poțiunilor

Aici ajungem la diferența care m-a deranjat probabil cel mai mult atunci când am comparat prima carte cu filmul: eliminarea probei poțiunilor.

Spre finalul poveștii, Harry, Ron și Hermione trec printr-o serie de obstacole pentru a ajunge la Piatra Filosofală. Filmul păstrează câinele Fluffy, Capcana Diavolului, cheile zburătoare și impresionanta partidă de șah în mărime naturală. Dar elimină două dintre încercările prezente în carte: întâlnirea cu un alt trol, deja neutralizat de Quirrell, și ghicitoarea poțiunilor pregătită de Snape.

Chiar și modul în care trec de Fluffy este diferit. În carte, Harry folosește un flaut primit cadou de la Hagrid de Crăciun pentru a adormi câinele cu trei capete, după ce harpa lăsată de Quirrell se oprește. În film, cei trei găsesc câinele adormit datorită unei harpe fermecate, dar aceasta încetează să cânte și Fluffy se trezește. Este una dintre acele mici schimbări care simplifică aventura, dar elimină un detaliu simpatic pregătit cu mult înainte în roman.

În roman, Hermione trebuie să rezolve o problemă de logică folosind șapte sticle cu poțiuni. Unele conțin otravă, altele permit trecerea prin flăcări magice, iar Hermione trebuie să identifice soluția corectă.

Este un moment extraordinar pentru personajul ei, pentru că demonstrează că inteligența și gândirea logică pot fi la fel de importante precum magia. Hermione reușește să descifreze ghicitoarea, după care Harry continuă singur spre confruntarea finală.

În film, Hermione își demonstrează cunoștințele mai ales în scena cu Capcana Diavolului, care este și ea modificată. În carte, planta este învinsă cu ajutorul focului conjurat de Hermione, iar Ron este cel care îi amintește că poate folosi magia atunci când ea intră în panică. Filmul pune accentul pe calm și pe utilizarea luminii solare.

Mi-aș dori foarte mult ca serialul să includă proba poțiunilor. Este unul dintre acele momente în care cei trei prieteni își folosesc abilitățile complementare, iar succesul lor nu depinde exclusiv de Harry.

Confruntarea cu Quirrell și finalul poveștii sunt diferite

O altă schimbare importantă apare în confruntarea finală dintre Harry și profesorul Quirrell. Filmul transformă scena într-o luptă spectaculoasă, în care atingerea lui Harry face ca trupul profesorului să se dezintegreze, înainte ca Voldemort să scape sub forma unei apariții întunecate.

În carte, lucrurile se desfășoară diferit. Harry descoperă că atingerea lui îi provoacă lui Quirrell dureri cumplite și arsuri, datorită protecției lăsate de sacrificiul mamei sale. Încearcă să profite de acest lucru, dar își pierde cunoștința înainte să vadă ce se întâmplă mai departe. Ulterior aflăm că Voldemort și-a abandonat gazda, iar Quirrell a murit.

Filmul adaugă și un moment în care Voldemort încearcă să îl convingă pe Harry să îi ofere Piatra Filosofală, promițându-i că și-ar putea revedea părinții. Harry îi vede din nou în Oglinda lui Erised, ceea ce face tentația și mai puternică. În carte, confruntarea nu include această promisiune de a-i readuce la viață. Este o schimbare care funcționează bine cinematografic, chiar dacă modifică dialogul original.

Personal, prefer confruntarea din carte pentru că este mai puțin spectaculoasă vizual, dar mai puternică emoțional. Harry supraviețuiește nu fiindcă este un vrăjitor mai puternic decât adversarul său, ci datorită iubirii mamei sale. Este, de fapt, una dintre ideile fundamentale ale întregii serii.

Mai există și o diferență foarte frumoasă la final. În carte, Hagrid îi oferă lui Harry albumul cu fotografii ale părinților săi în timp ce acesta se recuperează la infirmerie. În film, momentul este mutat la despărțirea din gara Hogsmeade. Ambele variante sunt emoționante, dar în roman gestul are și rolul de a-i oferi lui Harry un sprijin după confruntarea traumatizantă cu Voldemort.

Iar ultima scenă este modificată. Filmul se încheie cu Harry privind înapoi spre Hogwarts, în timp ce trenul pleacă, pe când romanul continuă până la King’s Cross, unde Harry se reîntâlnește cu familia Dursley. Îmi place finalul cinematografic, însă replica și atitudinea lui Harry din carte arată că băiatul care se întoarce acasă nu mai este copilul speriat de la început.

Alte diferențe mici, dar importante, pe care le observi când recitești cartea

Sunt și multe detalii aparent neînsemnate care fac diferența între experiența lecturii și cea a filmului. De exemplu, Harry are ochii verzi în romane, moșteniți de la mama lui, Lily. Daniel Radcliffe are ochii albaștri, iar încercările de a folosi lentile de contact verzi au fost abandonate deoarece actorul avea o reacție neplăcută la acestea.

Nici celelalte personaje nu corespund întotdeauna descrierilor originale. Petunia și Dudley sunt blonzi în carte, Hermione are dinții din față mai mari și părul mult mai rebel, iar Ron este descris ca fiind foarte înalt și slab. Sunt diferențe de aspect care nu afectează neapărat povestea, dar pe care orice cititor atent le observă.

Filmul adaugă și scene inexistente în primul roman. Un exemplu este momentul din Hogwarts Express în care Hermione îi repară ochelarii lui Harry folosind vraja „Oculus Reparo”. Este o scenă simpatică, devenită memorabilă, dar nu se petrece astfel în carte.

Un alt exemplu este Oglinda lui Erised. În film, Harry își vede în principal părinții. În carte, oglinda îi arată o întreagă familie, cu numeroase rude pe care nu le-a cunoscut niciodată. Pentru mine, varianta din roman este mai emoționantă, pentru că accentuează cât de mult a pierdut Harry și cât de puternică este dorința lui de a aparține unei familii.

Mai este și Dumbledore. Richard Harris este minunat în primul film, iar interpretarea lui are o căldură aparte. Totuși, Dumbledore din carte este mai excentric, mai ironic și uneori de-a dreptul absurd. Îmi place această latură a personajului și sper că noua adaptare o va explora mai mult.

De altfel, tot în carte există un schimb de replici minunat între Harry și Dumbledore, după ce Harry descoperă Oglinda lui Erised. Întrebat ce vede el însuși în oglindă, Dumbledore răspunde că se vede ținând o pereche de șosete groase de lână. Momentul lipsește din film și mi se pare păcat, pentru că surprinde perfect umorul lui Dumbledore, dar și felul în care acesta preferă uneori să ascundă lucrurile importante în spatele unei glume.

Ce a făcut filmul atât de bine încât nici măcar cartea nu îi poate lua meritul

Cu toate aceste diferențe, nu vreau să las impresia că primul film este o adaptare nereușită. Dimpotrivă, cred că Chris Columbus a realizat ceva extrem de dificil: a transformat o lume imaginară într-un univers vizual atât de convingător încât, după aproape 25 de ani, încă îmi este greu să îmi imaginez Hogwarts altfel.

Prima apariție a castelului, sosirea cu bărcile pe lac, Sala Mare cu lumânările plutitoare, Aleea Diagon și peronul 9¾ sunt momente care funcționează extraordinar pe ecran.

Iar distribuția este, pentru mine, unul dintre cele mai mari atuuri ale filmului. Alan Rickman este memorabil în rolul lui Severus Snape, Maggie Smith este perfectă ca Minerva McGonagall, Robbie Coltrane aduce exact combinația potrivită de sensibilitate și umor personajului Hagrid, iar Richard Harris îi oferă lui Dumbledore o prezență liniștitoare.

Mai mult, coloana sonoră semnată de John Williams a devenit inseparabilă de acest univers. Pot să deschid o carte Harry Potter fără să îmi amintesc imediat un cadru din filme, dar îmi este aproape imposibil să mă gândesc la Hogwarts fără să aud în minte tema „Hedwig’s Theme”.

Cred că aceasta este cea mai mare realizare a filmului: nu reproduce toate detaliile cărții, dar îi surprinde spiritul. Și, uneori, asta contează mai mult decât fidelitatea absolută.

Noul serial HBO are șansa să ne ofere Hogwarts așa cum îl cunoaștem din cărți

Tocmai din acest motiv aștept cu atât de mult interes noul serial Harry Potter. Primul sezon, intitulat „Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, va avea opt episoade și va debuta de Crăciun, în 2026. Noua distribuție îi include pe Dominic McLaughlin în rolul lui Harry Potter, Arabella Stanton ca Hermione Granger și Alastair Stout ca Ron Weasley. John Lithgow îl interpretează pe Dumbledore, Janet McTeer pe McGonagall, Nick Frost pe Hagrid și Paapa Essiedu pe Snape.

Opt episoade pentru prima carte înseamnă, cel puțin teoretic, suficient spațiu pentru multe dintre scenele pe care filmul a fost nevoit să le sacrifice. Vreau să văd copilăria lui Harry explorată mai atent, conversația cu Draco din Aleea Diagon, duelul de la miezul nopții, întregul episod cu Norbert, centaurii din Pădurea Interzisă și, neapărat, ghicitoarea poțiunilor.

Sper și că serialul va acorda mai mult timp vieții de zi cu zi de la Hogwarts. Pentru mine, unul dintre cele mai frumoase lucruri din cărți nu este neapărat lupta cu Voldemort, ci sentimentul că trăiesc alături de personaje: merg la ore, descopăr pasaje secrete, asist la meciuri de Quidditch și petrec timp în camera comună Gryffindor.

Nu vreau ca noul serial să fie o copie a filmelor. Nici nu cred că ar avea sens să încerce să reproducă interpretările actorilor originali sau estetica stabilită de Chris Columbus. Mi-ar plăcea să își construiască propria identitate, dar să rămână cât mai aproape de atmosfera și de complexitatea cărților.

Știu deja că voi compara fiecare episod cu romanul, probabil până la cele mai mărunte detalii. Și știu că voi avea lucruri de criticat, pentru că așa se întâmplă când iubești o poveste de atât de mult timp.

Dar, mai presus de toate, abia aștept să mă întorc la Hogwarts.

Pentru mine, „Harry Potter and the Philosopher’s Stone” rămâne una dintre cele mai reușite ecranizări fantasy ale copilăriei mele. Cartea este însă mai bogată, mai amuzantă și, în anumite momente, mai întunecată decât filmul. Dacă noul serial va reuși să păstreze magia ecranizării din 2001 și să recupereze profunzimea romanului publicat în 1997, atunci s-ar putea să avem parte de ceva cu adevărat special.

Iar dacă în primul sezon îl voi vedea în sfârșit pe Peeves făcând ravagii pe coridoarele de la Hogwarts, voi considera deja că am câștigat ceva.