Gigantul soluțiilor audio de top, cu peste 100 de ani de experiență, ajunge oficial în România. Beyerdynamic lansează căștile AVENTHO Y și MMX 100 Wireless

Beyerdynamic, peste un secol de experiență în industria audio, dar cu o abordare modernă

Povestea Beyerdynamic a început în 1924, când Eugen Beyer a pus bazele companiei la Berlin, într-o perioadă în care industria cinematografică descoperea importanța sunetului. De atunci, producătorul german a devenit un nume de referință în domeniul căștilor și microfoanelor, fiind cunoscut în special pentru echipamentele destinate studiourilor de înregistrare, profesioniștilor din industria muzicală și pasionaților care nu sunt dispuși să facă prea multe compromisuri în privința fidelității audio. În 2026, însă, o asemenea reputație trebuie susținută și prin produse adaptate obiceiurilor moderne de consum, în care smartphone-ul, laptopul și consola de jocuri au ajuns să fie la fel de importante ca sistemele audio dedicate.

Tocmai această diversificare explică lansarea celor două noi produse în România, prin Hama, companie care urmărește să ofere acces la un portofoliu cât mai variat de echipamente audio. Potrivit Adelinei Panait, Marketing Manager Hama România, evoluția pieței arată că utilizatorii caută din ce în ce mai mult soluții wireless care să combine libertatea de mișcare cu o experiență sonoră de calitate. Noua ofertă răspunde acestei cereri prin două direcții distincte: AVENTHO Y pentru muzică, filme și utilizare cotidiană, respectiv MMX 100 Wireless pentru gaming și comunicare.

Beyerdynamic AVENTHO Y promite peste 90 de ore de autonomie și anularea activă a zgomotului

Prezentate în cadrul IFA Berlin 2026, căștile Beyerdynamic AVENTHO Y adoptă un design over-ear și integrează drivere dinamice de 45 de milimetri, concepute pentru reproducerea sunetului într-o varietate de scenarii, de la ascultarea muzicii și vizionarea filmelor până la participarea la întâlniri online. Tehnologia de anulare activă a zgomotului, ANC, contribuie la izolarea utilizatorului de sunetele din exterior, o funcție care a devenit aproape indispensabilă pentru cei care lucrează în spații aglomerate sau călătoresc frecvent. Conectivitatea Bluetooth 6.0, completată de funcționalitatea Multipoint, permite asocierea simultană cu mai multe dispozitive și trecerea rapidă între ele, fără să fie necesară reconectarea manuală de fiecare dată.

Unul dintre principalele argumente comerciale este autonomia, Beyerdynamic anunțând peste 90 de ore de utilizare cu ANC dezactivat și peste 60 de ore atunci când anularea activă a zgomotului rămâne pornită. În plus, numai cinci minute de încărcare pot asigura până la șase ore suplimentare de funcționare, o caracteristică utilă atunci când bateria este aproape descărcată și nu există timp pentru o încărcare completă. Sunt valori care, cel puțin pe hârtie, poziționează AVENTHO Y drept o alternativă interesantă într-o categorie în care autonomia reprezintă unul dintre criteriile importante de achiziție.

Dincolo de specificațiile electronice, producătorul acordă atenție și utilizării pe termen lung. Modelul cântărește 316 grame, este disponibil în patru variante cromatice, Liquid Black, Blue Fusion, Soft Jade și Peach Blush, iar bateria și pernițele pot fi înlocuite. Această abordare are o importanță practică într-o industrie în care numeroase dispozitive wireless devin dificil de utilizat după degradarea acumulatorului. Totodată, AVENTHO Y poate fi transformat într-un headset pentru apeluri și gaming prin achiziționarea separată a unui pachet de upgrade care include un microfon de tip boom și un dongle USB-C asortat.

Beyerdynamic MMX 100 Wireless aduce experiența audio germană în gaming, la un preț mai accesibil

Cel de-al doilea produs lansat în România se adresează pasionaților de jocuri video, dar fără să mizeze exclusiv pe estetica agresivă și artificiile vizuale asociate frecvent perifericelor de gaming. Beyerdynamic MMX 100 Wireless este un headset conceput pentru PC-uri, console, smartphone-uri și alte dispozitive portabile, cu accent pe versatilitate și comunicare clară. Microfonul detașabil META VOICE este destinat conversațiilor din timpul sesiunilor multiplayer, în timp ce pernițele din velur, care acoperă complet urechile, contribuie la confort și la atenuarea pasivă a zgomotelor ambientale.

La capitolul conectivitate, MMX 100 Wireless oferă trei modalități de utilizare: Bluetooth 6.0, dongle-ul USB-C inclus în pachet sau o conexiune prin cablu. Această flexibilitate poate fi importantă pentru cineva care folosește aceleași căști atât pentru jocuri pe calculator, cât și pentru divertisment pe telefon sau consolă. Autonomia declarată depășește 80 de ore, iar greutatea de 275 de grame este un alt detaliu de luat în calcul pentru sesiunile prelungite. Headsetul este disponibil în variantele Black și Arctic White.