Rentabilitatea AI fără concedieri: unde apar câștigurile dacă numărul angajaților rămâne același?

Timpul economisit are valoare, dar nu este automat economie de bani

Un asistent care scurtează redactarea unei oferte de la o oră la 40 de minute produce un avantaj observabil. Dacă persoana primește același salariu, compania nu a economisit însă, în numerar, costul celor 20 de minute. A obținut timp disponibil. Acesta poate deveni valoros prin pregătirea unei oferte suplimentare, verificarea mai atentă a cerințelor clientului sau reducerea orelor suplimentare, dacă asemenea cheltuieli existau și chiar scad.

Confuzia apare când toate minutele declarate de angajați sunt înmulțite cu un cost salarial orar, iar rezultatul este prezentat drept profit. Calculul poate descrie valoarea teoretică a unei capacități eliberate, însă salariile continuă să fie plătite. În plus, zece minute câștigate între două ședințe nu se transformă întotdeauna într-un interval utilizabil pentru o activitate importantă. Modul în care este organizată ziua poate consuma o parte din avantaj înainte ca acesta să ajungă la client.

Există totuși dovezi că asistența AI poate îmbunătăți munca efectivă. Studiul „Generative AI at Work”, publicat în Quarterly Journal of Economics în 2025, a analizat introducerea unui asistent în activitatea a 5.172 de agenți de suport și a identificat o creștere medie de aproximativ 15% a numărului de probleme rezolvate pe oră. Efectele au diferit între lucrători. Rezultatul descrie un anumit serviciu și o anumită implementare, fără să garanteze aceeași îmbunătățire în orice companie, conform academic.oup.com.

Pentru o echipă care are deja solicitări în așteptare, o asemenea creștere poate însemna răspunsuri mai rapide cu același personal. Pentru una care nu are suficientă cerere, avantajul comercial poate rămâne limitat. Dacă evaluezi investiția, urmărește atât durata unei operațiuni, cât și numărul de cazuri încheiate corect într-o săptămână. Această combinație arată mai bine dacă angajații au devenit efectiv mai eficienți sau doar produc mai repede materiale care se acumulează în altă parte.

Aceeași echipă poate susține mai multe vânzări și servicii mai bune

Un câștig poate apărea atunci când firma reușește să preia muncă pe care anterior o refuza ori o amâna. Într-un exemplu ipotetic, o companie românească de servicii tehnice primește cereri de ofertă care necesită compararea specificațiilor și pregătirea documentației. Dacă AI ajută la organizarea informațiilor, iar specialiștii verifică rezultatele, echipa poate răspunde mai multor clienți. Vânzările suplimentare rămân însă dependente de preț, reputație și capacitatea de a executa contractele câștigate.

Aici apare un test pe care prezentările despre automatizare îl sar uneori: unde se află blocajul real? Pregătirea ofertelor poate deveni foarte rapidă, în timp ce instalarea echipamentelor rămâne limitată de numărul tehnicienilor disponibili. În această situație, mai multe oferte nu garantează venituri mai mari. Ele pot chiar crea promisiuni imposibil de respectat. Investiția are sens când îmbunătățește o etapă care limitează rezultatul întregului proces sau când este însoțită de reorganizarea etapelor următoare.

Pentru un magazin online, aceeași logică poate însemna descrieri de produse mai clare, întrebări rezolvate înainte de cumpărare și identificarea mai rapidă a motivelor pentru care clienții returnează marfa. Dacă informațiile sunt corecte și intervențiile rezolvă probleme reale, compania poate pierde mai puține comenzi sau poate suporta mai puține retururi. Aceste efecte trebuie măsurate separat, deoarece o creștere a vânzărilor poate proveni și dintr-o promoție, din sezonalitate ori din modificarea prețurilor.