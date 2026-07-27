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Reducerea vârstei de pensionare pentru mame. Cine beneficiază și câți ani poate câștiga

Reducerea vârstei de pensionare pentru mame. Cine beneficiază și câți ani poate câștiga
Femeile care au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Femeile care au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare, însă doar dacă îndeplinesc condițiile stabilite de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Facilitatea se acordă în funcție de numărul copiilor și este valabilă atât pentru mamele biologice, cât și pentru cele care au adoptat copii, în anumite situații.

Cine poate beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Legea prevede că acest drept poate fi acordat femeilor care îndeplinesc simultan două condiții.

În primul rând, solicitanta trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. În al doilea rând, trebuie să fi născut și crescut unul sau mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani.

De aceeași reducere beneficiază și femeile care au adoptat copii, cu condiția ca aceștia să fi fost crescuți în familie cel puțin 13 ani.

Reducerea vârstei de pensionare este un drept distinct și se acordă indiferent de alte facilități prevăzute de legislația privind pensiile.

Cu cât se reduce vârsta standard de pensionare

Reducerea diferă în funcție de numărul copiilor crescuți până la vârsta prevăzută de lege:

  • un copil – reducere de 6 luni;
  • doi copii – reducere de 1 an;
  • trei copii – reducere de 1 an și 6 luni;
  • patru copii – reducere de 2 ani;
  • cinci copii – reducere de 2 ani și 6 luni;
  • șase copii – reducere de 3 ani;
  • șapte sau mai mulți copii – reducere de 3 ani și 6 luni.

Aceleași reguli se aplică și în cazul copiilor adoptați, dacă aceștia au fost crescuți cel puțin 13 ani.

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Ce acte trebuie depuse

Pentru obținerea reducerii, femeile trebuie să depună documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

În cazul copiilor biologici, dosarul trebuie să cuprindă certificatele de naștere ale copiilor și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că aceștia au fost crescuți până la împlinirea vârstei de 16 ani.

În situația adopției, sunt necesare hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, certificatul de naștere al copilului și o declarație pe propria răspundere care să ateste că acesta a fost crescut timp de minimum 13 ani.

Reducerea poate fi cumulată cu alte beneficii

Legea permite ca această facilitate să fie cumulată cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare, acordate pentru activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite de muncă ori în alte situații prevăzute de legislație.

Totuși, reducerea totală a vârstei de pensionare nu poate depăși 11 ani, indiferent de numărul facilităților de care beneficiază o persoană.

Care este vârsta standard de pensionare în România

Potrivit Legii nr. 360/2023, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În cazul femeilor, atingerea acestei vârste se realizează etapizat, conform calendarului prevăzut de lege. Tot etapizat crește și stagiul complet de cotizare, până la 35 de ani.

Pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, în timp ce stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Doar femeile care îndeplinesc această ultimă condiție pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare pentru creșterea copiilor.

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