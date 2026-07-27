Reducerea vârstei de pensionare pentru mame. Cine beneficiază și câți ani poate câștiga

În primul rând, solicitanta trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. În al doilea rând, trebuie să fi născut și crescut unul sau mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani.

De aceeași reducere beneficiază și femeile care au adoptat copii, cu condiția ca aceștia să fi fost crescuți în familie cel puțin 13 ani.

Reducerea vârstei de pensionare este un drept distinct și se acordă indiferent de alte facilități prevăzute de legislația privind pensiile.

Cu cât se reduce vârsta standard de pensionare

Reducerea diferă în funcție de numărul copiilor crescuți până la vârsta prevăzută de lege:

un copil – reducere de 6 luni;

doi copii – reducere de 1 an;

trei copii – reducere de 1 an și 6 luni;

patru copii – reducere de 2 ani;

cinci copii – reducere de 2 ani și 6 luni;

șase copii – reducere de 3 ani;

șapte sau mai mulți copii – reducere de 3 ani și 6 luni.

Aceleași reguli se aplică și în cazul copiilor adoptați, dacă aceștia au fost crescuți cel puțin 13 ani.

Ce acte trebuie depuse

Pentru obținerea reducerii, femeile trebuie să depună documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

În cazul copiilor biologici, dosarul trebuie să cuprindă certificatele de naștere ale copiilor și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că aceștia au fost crescuți până la împlinirea vârstei de 16 ani.