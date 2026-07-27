Range Rover renunță la forma clasică de SUV: noul GT electric ar putea promite aproape 800 km și peste 87.000 de euro
Range Rover pregătește un automobil care se îndepărtează radical de silueta înaltă și pătrățoasă asociată de zeci de ani cu marca britanică. Range Rover GT va fi un grand tourer electric coborât, alungit și apropiat ca proporții de un fastback de lux, nu încă un SUV masiv destinat traseelor dificile.
Compania a publicat primele imagini și a confirmat că modelul va deveni al cincilea membru al familiei Range Rover. Datele complete despre baterie, autonomie și performanță nu au fost anunțate încă, iar producția este programată să înceapă în prima jumătate a anului 2027.
Un Range Rover fără forme de off-roader și aproape fără butoane
Noul GT va fi primul Range Rover complet electric construit pe arhitectura EMA a Jaguar Land Rover. Platforma a fost concepută în jurul propulsiei electrice, deși compania intenționează să introducă ulterior și o versiune full-hybrid în ciclul de viață al modelului.
Designul exterior adoptă o capotă joasă, un plafon plonjat și proporții orientate spre eficiență aerodinamică. Este o schimbare importantă pentru o marcă definită până acum de poziția înaltă la volan, suprafețele verticale și imaginea de vehicul capabil să traverseze teren accidentat.
Range Rover promite că GT va rămâne recognoscibil și capabil, dar accentul va fi pus pe confortul la drum lung, rafinament și comportament apropiat de cel al unui automobil clasic. Practic, marca încearcă să intre într-o zonă ocupată de limuzine și grand tourere electrice, păstrând în același timp prestigiul numelui Range Rover.
Interiorul prezentat este la fel de neașteptat. Un ecran central domină planșa de bord, iar instrumentarul șoferului este redus la un afișaj îngust. Butoanele fizice par aproape complet eliminate, deși mai mulți producători au început să readucă asemenea comenzi după criticile primite pentru interfețele exclusiv tactile.
Minimalismul arată spectaculos în fotografii, dar utilitatea sa va depinde de software. Reglarea temperaturii, a ventilației sau a funcțiilor esențiale prin mai multe atingeri poate deveni obositoare la drum. Pentru un automobil care se prezintă drept partener pentru distanțe lungi, ergonomia va conta la fel de mult ca materialele premium.
Autonomia de 800 km și prețul trebuie tratate deocamdată ca estimări
Range Rover nu a confirmat capacitatea bateriei noului GT. Estimările din industrie indică un acumulator de peste 100 kWh, iar caroseria mai eficientă decât cea a unui SUV ar putea permite o autonomie apropiată de 800 de kilometri. Această valoare nu este însă o specificație oficială și poate varia considerabil în funcție de ciclul de testare.
Ca reper, viitorul SUV Range Rover Electric este asociat cu o baterie de 118 kWh și cu o autonomie estimată în jurul a 600 de kilometri. Un GT mai jos, mai îngust și cu o rezistență aerodinamică redusă ar putea parcurge o distanță mai mare folosind o capacitate similară.
Nici prețul nu este oficial. Poziționarea sub actualul Range Rover Velar a generat estimări de peste 75.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 87.800 de euro la cursul de referință din 24 iulie 2026. O versiune bine echipată ar putea depăși ușor pragul de 100.000 de euro.
Pentru cumpărătorul din România, valoarea de pornire nu spune întreaga poveste. Opțiunile, pachetele de interior, jantele, sistemele audio și personalizarea specifică mărcilor premium pot adăuga zeci de mii de euro. Prețul local ar putea fi influențat și de configurațiile selectate pentru piața europeană.
Miza noului Range Rover nu este doar lansarea unui alt automobil electric scump. Compania testează dacă unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea SUV-urilor poate deveni credibil și pe o caroserie joasă. Dacă GT reușește să păstreze confortul, liniștea și prestigiul mărcii, forma clasică de Range Rover s-ar putea să nu mai fie obligatorie pentru fiecare model care poartă acest nume.