Radiator de habitaclu înfundat: de ce ai căldură slabă deși motorul ajunge la temperatura normală

Problema apare mai des la mașinile vechi, la autoturismele cu antigel neschimbat la timp sau la cele în care s-au amestecat lichide de răcire incompatibile. În România, unde multe mașini second-hand au istoric incomplet de service, radiatorul de habitaclu înfundat este o cauză mai frecventă decât pare.

Cum îți dai seama că radiatorul de habitaclu este înfundat

Un simptom clasic este că motorul se încălzește normal, dar căldura în habitaclu rămâne slabă. Poți observa că aerul devine puțin mai cald la turații mai mari, când pompa de apă circulă lichidul mai rapid, dar la mers normal sau la ralanti temperatura scade din nou. Acesta este un indiciu că antigelul nu trece suficient prin radiatorul mic din bord.

Un alt semn important este diferența de temperatură între cele două furtunuri care intră în radiatorul de habitaclu. Dacă unul este fierbinte, iar celălalt este mult mai rece, lichidul de răcire nu circulă corect prin radiator. Practic, antigelul ajunge la intrare, dar nu poate traversa eficient canalele interne. Cauza poate fi depunerea de rugină, nămol, resturi de antigel degradat sau aditivi de etanșare folosiți anterior în instalație.

Uneori, problema se manifestă doar pe o parte a habitaclului. De exemplu, pe partea șoferului vine aer mai cald, iar pe partea pasagerului vine aer rece sau invers. La mașinile cu climatizare automată bi-zonă, acest simptom poate fi confundat cu o clapetă de amestec blocată. Totuși, dacă instalația de climatizare pare să comande corect clapetele, radiatorul de habitaclu înfundat rămâne o ipoteză serioasă.

Mai există și situația în care căldura apare doar pentru câteva secunde după pornirea ventilației, apoi se pierde. Asta se întâmplă când o cantitate mică de lichid fierbinte ajunge în radiator, dar debitul nu este suficient pentru a susține încălzirea continuă a aerului. Pentru șofer, senzația este frustrantă: mașina pare pregătită de drum, motorul are temperatură bună, dar interiorul rămâne rece exact când ai mai mare nevoie de confort.

De ce se înfundă și ce soluții ai

Radiatorul de habitaclu se înfundă de obicei din cauza întreținerii slabe a sistemului de răcire. Antigelul nu este doar un lichid colorat care protejează motorul de îngheț. El conține aditivi anticorozivi, lubrifianți și substanțe care mențin curate canalele interne. Când antigelul este vechi, contaminat sau diluat greșit, acești aditivi își pierd eficiența, iar în instalație apar depuneri.

O altă cauză este amestecul de antigeluri incompatibile. Nu toate lichidele de răcire se combină bine între ele, chiar dacă au culori asemănătoare. Uneori, amestecul poate forma depuneri gelatinoase care circulă prin instalație și ajung să blocheze zonele înguste. Radiatorul de habitaclu este vulnerabil tocmai pentru că are canale foarte fine, mult mai ușor de obturat decât radiatorul principal al motorului.