Radiator de habitaclu înfundat: de ce ai căldură slabă deși motorul ajunge la temperatura normală
Când motorul ajunge la temperatura normală, dar în mașină intră doar aer călduț sau aproape rece, prima tentație este să dai vina pe termostat. În multe cazuri însă, problema nu este la motor, ci la radiatorul de habitaclu, piesa mică ascunsă în bord care transferă căldura lichidului de răcire către aerul trimis în cabină.
Radiatorul de habitaclu funcționează ca un schimbător de căldură. Prin el circulă antigel fierbinte, iar ventilatorul suflă aer prin fagurii săi, încălzind habitaclul. Dacă acest radiator se înfundă parțial, motorul poate funcționa aparent perfect, acul de temperatură poate sta la 90 de grade, dar șoferul și pasagerii tremură în mașină.
Problema apare mai des la mașinile vechi, la autoturismele cu antigel neschimbat la timp sau la cele în care s-au amestecat lichide de răcire incompatibile. În România, unde multe mașini second-hand au istoric incomplet de service, radiatorul de habitaclu înfundat este o cauză mai frecventă decât pare.
Cum îți dai seama că radiatorul de habitaclu este înfundat
Un simptom clasic este că motorul se încălzește normal, dar căldura în habitaclu rămâne slabă. Poți observa că aerul devine puțin mai cald la turații mai mari, când pompa de apă circulă lichidul mai rapid, dar la mers normal sau la ralanti temperatura scade din nou. Acesta este un indiciu că antigelul nu trece suficient prin radiatorul mic din bord.
Un alt semn important este diferența de temperatură între cele două furtunuri care intră în radiatorul de habitaclu. Dacă unul este fierbinte, iar celălalt este mult mai rece, lichidul de răcire nu circulă corect prin radiator. Practic, antigelul ajunge la intrare, dar nu poate traversa eficient canalele interne. Cauza poate fi depunerea de rugină, nămol, resturi de antigel degradat sau aditivi de etanșare folosiți anterior în instalație.
Uneori, problema se manifestă doar pe o parte a habitaclului. De exemplu, pe partea șoferului vine aer mai cald, iar pe partea pasagerului vine aer rece sau invers. La mașinile cu climatizare automată bi-zonă, acest simptom poate fi confundat cu o clapetă de amestec blocată. Totuși, dacă instalația de climatizare pare să comande corect clapetele, radiatorul de habitaclu înfundat rămâne o ipoteză serioasă.
Mai există și situația în care căldura apare doar pentru câteva secunde după pornirea ventilației, apoi se pierde. Asta se întâmplă când o cantitate mică de lichid fierbinte ajunge în radiator, dar debitul nu este suficient pentru a susține încălzirea continuă a aerului. Pentru șofer, senzația este frustrantă: mașina pare pregătită de drum, motorul are temperatură bună, dar interiorul rămâne rece exact când ai mai mare nevoie de confort.
De ce se înfundă și ce soluții ai
Radiatorul de habitaclu se înfundă de obicei din cauza întreținerii slabe a sistemului de răcire. Antigelul nu este doar un lichid colorat care protejează motorul de îngheț. El conține aditivi anticorozivi, lubrifianți și substanțe care mențin curate canalele interne. Când antigelul este vechi, contaminat sau diluat greșit, acești aditivi își pierd eficiența, iar în instalație apar depuneri.
O altă cauză este amestecul de antigeluri incompatibile. Nu toate lichidele de răcire se combină bine între ele, chiar dacă au culori asemănătoare. Uneori, amestecul poate forma depuneri gelatinoase care circulă prin instalație și ajung să blocheze zonele înguste. Radiatorul de habitaclu este vulnerabil tocmai pentru că are canale foarte fine, mult mai ușor de obturat decât radiatorul principal al motorului.
Soluția simplă, dar nu mereu suficientă, este spălarea radiatorului de habitaclu. Un mecanic poate deconecta cele două furtunuri și poate face o curățare inversă, împingând apă sau soluție specială în sens opus circulației normale. Dacă depunerile nu sunt foarte vechi, debitul se poate îmbunătăți semnificativ, iar căldura revine. Operațiunea trebuie făcută cu grijă, fără presiune excesivă, pentru că radiatorul poate fi fragil.
Dacă radiatorul este complet colmatat sau are depuneri întărite, spălarea poate să nu mai ajute. În acest caz, înlocuirea piesei devine singura soluție reală. Din păcate, costul nu vine neapărat din radiatorul în sine, ci din manoperă. La multe mașini, piesa este ascunsă adânc în bord, iar demontarea poate dura multe ore. De aceea, problema este adesea amânată, mai ales dacă mașina este folosită mai mult vara.
Nu trebuie ignorată nici posibilitatea ca problema să fie în altă parte. O clapetă de amestec defectă, un actuator blocat, aer în instalație sau nivel scăzut de antigel pot produce simptome similare. Diferența este că radiatorul înfundat se confirmă prin verificarea debitului și a temperaturii furtunurilor. Înainte să schimbi piese scumpe, verificarea logică a instalației îți poate economisi bani.
Pentru prevenție, cel mai important este să schimbi antigelul la intervalul recomandat și să folosești tipul corect pentru motorul tău. Nu completa la întâmplare cu orice lichid găsit în benzinărie, mai ales dacă nu știi ce ai deja în instalație. La o mașină second-hand, o revizie completă a sistemului de răcire poate fi mai ieftină decât un bord desfăcut în plină iarnă.