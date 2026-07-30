Punctele de stabilitate la pensie. Cât câștigi în plus dacă ai lucrat 26, 30, 35 sau 40 de ani
Românii care au un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani pot beneficia de un avantaj important la calculul pensiei: punctele de stabilitate. Acestea au fost introduse prin noua lege a pensiilor pentru a recompensa persoanele care au rămas mai mult timp în activitate și contribuie la majorarea numărului total de puncte folosit pentru stabilirea pensiei.
Cu cât o persoană a lucrat mai mulți ani peste pragul de 25 de ani de contribuții, cu atât primește mai multe puncte de stabilitate, iar valoarea pensiei poate crește.
Cine primește punctele de stabilitate
Punctele de stabilitate se acordă persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv de peste 25 de ani în sistemul public de pensii. Acestea nu se acordă pentru primii 25 de ani de contribuții, ci doar pentru perioada care depășește acest prag.
Legea stabilește trei intervale:
- între 26 și 30 de ani de contribuții – 0,50 puncte pentru fiecare an;
- între 31 și 35 de ani – 0,75 puncte pentru fiecare an;
- pentru fiecare an lucrat după 35 de ani – 1 punct pentru fiecare an.
Aceste puncte se adaugă la punctele obținute din contribuțiile plătite de-a lungul vieții profesionale și intră în formula de calcul a pensiei.
Câte puncte de stabilitate primești în funcție de anii lucrați
Iată câteva exemple:
|Ani de contribuții
|Puncte de stabilitate
|26 de ani
|0,50 puncte
|30 de ani
|2,50 puncte
|35 de ani
|6,25 puncte
|40 de ani
|11,25 puncte
Calculul este următorul:
- 26 de ani – un an peste pragul de 25 de ani × 0,50 = 0,50 puncte;
- 30 de ani – cinci ani × 0,50 = 2,50 puncte;
- 35 de ani – cinci ani × 0,50 + cinci ani × 0,75 = 6,25 puncte;
- 40 de ani – cinci ani × 0,50 + cinci ani × 0,75 + cinci ani × 1 = 11,25 puncte.
Câți bani în plus aduc aceste puncte
Cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință (VPR) aflată în vigoare la data calculului pensiei. Prin urmare, fiecare punct de stabilitate se transformă în bani prin aceeași formulă folosită pentru toate punctele din sistem.
De exemplu, o persoană care a lucrat 40 de ani acumulează 11,25 puncte de stabilitate, în timp ce una care are doar 30 de ani de contribuții beneficiază de 2,50 puncte. Diferența dintre cele două situații este de 8,75 puncte, ceea ce poate însemna o pensie mai mare, în funcție de valoarea punctului de referință aplicată la momentul deschiderii dreptului de pensie.
De ce au fost introduse punctele de stabilitate
Noua formulă urmărește să recompenseze persoanele care rămân mai mult timp în câmpul muncii și continuă să contribuie la sistemul public de pensii. Practic, pe lângă veniturile pentru care s-au plătit contribuții, este răsplătită și durata activității profesionale după depășirea pragului de 25 de ani de cotizare contributivă.