Problema bateriei de pe telefoanele Pixel nu pare complet rezolvată, în ciuda noului update Google
Google susține că cea mai recentă actualizare software pentru telefoanele Pixel rezolvă una dintre cele mai frustrante probleme apărute în ultimele luni: consumul excesiv al bateriei atunci când telefonul stă în repaus. Totuși, la scurt timp după lansarea update-ului, mai mulți posesori de dispozitive Pixel au afirmat că autonomia nu s-a îmbunătățit, iar problema persistă.
Defecțiunea a fost raportată pentru prima dată după actualizarea Pixel Feature Drop din martie 2026 și afecta telefoanele chiar și atunci când nu erau folosite. În unele cazuri, bateria se descărca în doar câteva ore, fără ca aplicațiile să fie utilizate în mod activ, scrie XDA Developers.
Google spune că problema a fost remediată prin actualizarea din iulie
Compania a anunțat că versiunea software CP2A.260705.006, distribuită în luna iulie, elimină problema pentru telefoanele Pixel 9 și Pixel 10. În sistemul public de urmărire a erorilor, Google a schimbat statutul acestei probleme în „Fixed”, semn că, din punctul său de vedere, vulnerabilitatea a fost rezolvată.
În cazul modelelor Pixel 8a și Pixel 9a, remedierea nu va ajunge imediat. Google a confirmat că acestea vor primi actualizarea odată cu pachetul trimestrial programat pentru luna septembrie.
Deocamdată, compania nu a precizat dacă și modelele mai vechi, precum Pixel 7 sau Pixel 8, vor beneficia de un update dedicat pentru aceeași problemă.
Unii posesori de Pixel spun că bateria continuă să se descarce rapid
Deși actualizarea este disponibilă, pe forumurile oficiale Google și în comunitățile dedicate telefoanelor Pixel au apărut numeroase mesaje din partea celor care susțin că autonomia nu s-a îmbunătățit.
Potrivit acestor raportări, telefonul continuă să consume energie într-un ritm neobișnuit chiar și atunci când nu este utilizat. În unele situații, autonomia rămâne mult sub nivelul normal, în ciuda instalării celui mai recent update.
Nu este clar de ce problema persistă doar pe anumite dispozitive. În același timp, există și numeroși posesori de Pixel care afirmă că nu au întâmpinat niciodată această defecțiune.
Modul Deep Doze este principalul suspect
Primele investigații indică faptul că problema ar putea avea legătură cu funcționarea modului Deep Doze, mecanismul Android care ar trebui să reducă la minimum consumul de energie atunci când telefonul nu este folosit.
În loc să intre într-o stare de consum redus, procesorul unor telefoane Pixel pare să rămână activ în fundal, ceea ce duce la descărcarea accelerată a bateriei.
Mai mulți utilizatori au observat că activarea modului Avion îmbunătățește semnificativ autonomia. Acest comportament sugerează că anumite procese sau conexiuni de fundal continuă să funcționeze chiar și atunci când telefonul ar trebui să economisească energie.
Ce trebuie să faci dacă ai această problemă
Dacă folosești un telefon din seriile Pixel 9 sau Pixel 10 și observi că bateria se descarcă neobișnuit de repede, primul pas este să verifici dacă ai instalată cea mai recentă actualizare software disponibilă.
În cazul în care problema persistă după actualizare, merită să monitorizezi consumul bateriei din meniul de setări și să verifici dacă există aplicații sau servicii care rămân active în fundal. Până când Google va oferi explicații suplimentare sau un nou update, activarea temporară a modului Avion în perioadele în care nu ai nevoie de conexiuni wireless poate reprezenta o soluție provizorie pentru reducerea consumului de energie.
Deocamdată, nu există informații care să indice cât de răspândită este această problemă. Cert este că, deși Google consideră eroarea rezolvată, experiențele raportate de o parte dintre proprietarii de telefoane Pixel arată că remedierea nu funcționează în toate cazurile.