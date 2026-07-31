Problema bateriei de pe telefoanele Pixel nu pare complet rezolvată, în ciuda noului update Google

Google spune că problema a fost remediată prin actualizarea din iulie

Compania a anunțat că versiunea software CP2A.260705.006, distribuită în luna iulie, elimină problema pentru telefoanele Pixel 9 și Pixel 10. În sistemul public de urmărire a erorilor, Google a schimbat statutul acestei probleme în „Fixed”, semn că, din punctul său de vedere, vulnerabilitatea a fost rezolvată.

În cazul modelelor Pixel 8a și Pixel 9a, remedierea nu va ajunge imediat. Google a confirmat că acestea vor primi actualizarea odată cu pachetul trimestrial programat pentru luna septembrie.

Deocamdată, compania nu a precizat dacă și modelele mai vechi, precum Pixel 7 sau Pixel 8, vor beneficia de un update dedicat pentru aceeași problemă.

Unii posesori de Pixel spun că bateria continuă să se descarce rapid

Deși actualizarea este disponibilă, pe forumurile oficiale Google și în comunitățile dedicate telefoanelor Pixel au apărut numeroase mesaje din partea celor care susțin că autonomia nu s-a îmbunătățit.

Potrivit acestor raportări, telefonul continuă să consume energie într-un ritm neobișnuit chiar și atunci când nu este utilizat. În unele situații, autonomia rămâne mult sub nivelul normal, în ciuda instalării celui mai recent update.

Nu este clar de ce problema persistă doar pe anumite dispozitive. În același timp, există și numeroși posesori de Pixel care afirmă că nu au întâmpinat niciodată această defecțiune.

Modul Deep Doze este principalul suspect

Primele investigații indică faptul că problema ar putea avea legătură cu funcționarea modului Deep Doze, mecanismul Android care ar trebui să reducă la minimum consumul de energie atunci când telefonul nu este folosit.