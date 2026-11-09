Premieră în Biserica Ortodoxă Română. Chinezul Dionisie Kenan Wang a fost hirotonit preot la Cluj-Napoca. În ce limbi va oficia slujbele și unde

Sfintele Liturghii vor fi oficiate în limba română și în limba engleză, duminica și în zilele de sărbătoare, potrivit informațiilor prezentate de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

Programul va cuprinde și cateheze, conferințe și întâlniri religioase și culturale, menite să faciliteze integrarea credincioșilor din comunitățile internaționale.

Cine este Dionisie Kenan Wang. A trăit pe trei continente

Parcursul noului preot este unul neobișnuit. Născut în China, Dionisie Kenan Wang a crescut în Brazilia, iar ulterior a venit în România, unde a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București.

Apropierea sa de Ortodoxie nu a fost rezultatul unei tradiții religioase moștenite, ci al unei alegeri personale, după un proces de cercetare intelectuală și spirituală.

„Trei continente, trei culturi, o singură credință”, a scris Vasile Bănescu pe Facebook, prezentând povestea noului preot.

Acesta a explicat și semnificația numelui Dionisie, ales de Wang la botez. Numele îl evocă pe Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian care a primit învățătura Sfântului Apostol Pavel, potrivit Faptelor Apostolilor.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a deveni preot în BOR

În Biserica Ortodoxă Română, hirotonirea presupune îndeplinirea unor condiții religioase, morale și de pregătire teologică. În mod obișnuit, candidații trebuie să fie membri ai Bisericii Ortodoxe, să aibă pregătirea teologică solicitată pentru postul respectiv și să îndeplinească cerințele canonice privind viața personală și conduita morală.

Pentru preoții de mir, căsătoria este permisă numai înaintea hirotonirii. Un bărbat necăsătorit poate fi hirotonit, însă nu se mai poate căsători ulterior, potrivit disciplinei canonice ortodoxe.