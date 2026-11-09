Premieră în Biserica Ortodoxă Română. Chinezul Dionisie Kenan Wang a fost hirotonit preot la Cluj-Napoca. În ce limbi va oficia slujbele și unde
Biserica Ortodoxă Română a marcat duminică, 8 noiembrie 2026, un moment prezentat drept o premieră istorică: hirotonirea în preot a teologului și istoricului Dionisie Kenan Wang, născut în China. Ceremonia a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, iar noul preot va sluji într-o comunitate religioasă dedicată inclusiv imigranților din România, unde slujbele și activitățile religioase se vor desfășura în două limbi.
Unde va sluji primul preot chinez hirotonit în România
Dionisie Kenan Wang își va desfășura activitatea la biserica „Schimbarea la Față”, situată pe Bulevardul Eroilor nr. 24–26 din Cluj-Napoca, în spațiul de la subsolul lăcașului de cult. Misiunea religioasă se adresează atât credincioșilor români, cât și persoanelor provenite din alte țări, care locuiesc în România și doresc să participe la viața Bisericii Ortodoxe.
Sfintele Liturghii vor fi oficiate în limba română și în limba engleză, duminica și în zilele de sărbătoare, potrivit informațiilor prezentate de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.
Programul va cuprinde și cateheze, conferințe și întâlniri religioase și culturale, menite să faciliteze integrarea credincioșilor din comunitățile internaționale.
Cine este Dionisie Kenan Wang. A trăit pe trei continente
Parcursul noului preot este unul neobișnuit. Născut în China, Dionisie Kenan Wang a crescut în Brazilia, iar ulterior a venit în România, unde a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București.
Apropierea sa de Ortodoxie nu a fost rezultatul unei tradiții religioase moștenite, ci al unei alegeri personale, după un proces de cercetare intelectuală și spirituală.
„Trei continente, trei culturi, o singură credință”, a scris Vasile Bănescu pe Facebook, prezentând povestea noului preot.
Acesta a explicat și semnificația numelui Dionisie, ales de Wang la botez. Numele îl evocă pe Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian care a primit învățătura Sfântului Apostol Pavel, potrivit Faptelor Apostolilor.
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a deveni preot în BOR
În Biserica Ortodoxă Română, hirotonirea presupune îndeplinirea unor condiții religioase, morale și de pregătire teologică. În mod obișnuit, candidații trebuie să fie membri ai Bisericii Ortodoxe, să aibă pregătirea teologică solicitată pentru postul respectiv și să îndeplinească cerințele canonice privind viața personală și conduita morală.
Pentru preoții de mir, căsătoria este permisă numai înaintea hirotonirii. Un bărbat necăsătorit poate fi hirotonit, însă nu se mai poate căsători ulterior, potrivit disciplinei canonice ortodoxe.
Candidații trebuie să treacă prin evaluările și procedurile stabilite de autoritatea bisericească, iar hirotonirea este săvârșită de un episcop.
Naționalitatea nu reprezintă, în sine, un impediment pentru primirea preoției ortodoxe, dacă sunt îndeplinite condițiile canonice și celelalte cerințe aplicabile.
Hirotonirea a avut loc de sărbătoarea Sfinților Arhangheli
Ceremonia a fost oficiată de ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în cadrul Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului”.
Dionisie Kenan Wang, care era deja diacon, a fost hirotonit preot pe seama Centrului Eparhial, informație confirmată de Mitropolia Clujului.
Vasile Bănescu a subliniat că evenimentul depășește semnificația unei premiere legate de originea noului preot.
„Hirotonirea lui Dionisie Kenan Wang nu este, așadar, nici o curiozitate exotică, nici un trofeu misionar. Este expresia firească a vocației universale, transnaționale, a creștinismului și a Ortodoxiei”, a transmis fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei.
În opinia sa, această hirotonire reflectă și capacitatea societății românești de a primi persoane din alte culturi, care aleg să se stabilească în România și să participe la viața religioasă.
„Și binele, nu doar răul, are dreptul la o știre”, și-a încheiat Vasile Bănescu mesajul dedicat noului preot.
Prin activitatea sa de la Cluj-Napoca, Dionisie Kenan Wang va contribui la dezvoltarea unei comunități ortodoxe deschise credincioșilor de diferite naționalități, într-un oraș în care conviețuiesc români, studenți străini și persoane venite din alte țări pentru muncă sau studii.