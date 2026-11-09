Prăbușire pe piața auto din România. Aproape 100.000 de mașini în minus în 2026. Românii cumpără tot mai puține autoturisme, inclusiv second-hand

Potrivit datelor oficiale publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), în primele zece luni din 2026 au fost înmatriculate 109.326 de autoturisme noi, cu 10,1% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Declinul este și mai accentuat pe segmentul mașinilor second-hand aduse din străinătate, unde înmatriculările au scăzut cu 14,8%.

Datele privind transferurile de proprietate analizate de Profit.ro completează imaginea unei piețe aflate sub presiune. În total, numărul operațiunilor de înmatriculare și transcriere a proprietății a coborât de la aproximativ 1,08 milioane în 2025 la 979.125 în 2026, pentru intervalul ianuarie–octombrie.

Românii nu mai cumpără nici mașini noi, nici second-hand. Cifrele arată un declin major

Scăderea pieței auto românești nu mai poate fi explicată exclusiv prin prețurile ridicate ale automobilelor noi. Statisticile arată că dificultățile s-au extins și asupra segmentului second-hand, unde se realizează cea mai mare parte a tranzacțiilor.

În octombrie 2026, în România au fost înmatriculate 12.116 autoturisme noi, potrivit ACAROM, în scădere cu 5,63% față de aceeași lună din 2025.

La nivelul primelor zece luni, au fost înregistrate 109.326 de mașini noi, față de 121.609 în perioada corespunzătoare a anului trecut. Diferența depășește 12.000 de unități.

Situația este considerabil mai gravă pentru autoturismele second-hand importate. Numai în octombrie, înmatriculările acestora au ajuns la 27.216 unități, ceea ce reprezintă o scădere de 23,8% comparativ cu octombrie 2025.

Pe parcursul primelor zece luni, au fost înmatriculate pentru prima dată în România 254.323 de autoturisme rulate provenite din străinătate, față de 298.598 în aceeași perioadă din 2025.

Așadar, doar pe segmentul mașinilor second-hand importate, piața a pierdut peste 44.000 de înmatriculări.

Datele confirmă dificultățile semnalate încă din prima jumătate a anului, când vânzătorii de mașini second-hand din România reclamau lipsa cumpărătorilor.

Interesant este că reducerea cererii pentru mașinile rulate nu a fost însoțită de o migrare a cumpărătorilor către automobile noi. Dimpotrivă, ambele categorii înregistrează scăderi simultane, ceea ce sugerează o deteriorare generală a apetitului pentru achizițiile auto.

Cea mai puternică lovitură vine de pe piața internă. Românii își păstrează mai mult timp mașinile vechi

Un alt indicator important al evoluției pieței este reprezentat de transcrierile de proprietate, adică operațiunile prin care o mașină deja înmatriculată în România trece pe numele unui alt proprietar.

Aceste tranzacții reflectă activitatea pieței auto interne și reprezintă un segment mult mai mare decât cel al automobilelor noi.

Potrivit analizei publicate de Profit.ro pe 7 noiembrie, în octombrie 2026 au fost înregistrate 58.251 de transcrieri, cu aproximativ 11.000 mai puține decât în aceeași lună din 2025.

Scăderea procentuală a ajuns la 15,8%, reprezentând cel mai puternic declin lunar din acest an pentru segmentul respectiv.

Pe ansamblul primelor zece luni, numărul transcrierilor a coborât la 589.136, cu 34.830 mai puține decât în 2025. Reducerea este de aproximativ 5,6%.

Prin cumularea mașinilor rulate importate cu cele tranzacționate pe piața internă, rezultă 843.459 de operațiuni în primele zece luni din 2026. În aceeași perioadă din 2025, totalul era de aproximativ 922.564.

Această evoluție sugerează că tot mai mulți proprietari aleg să amâne înlocuirea automobilului, continuând să folosească vehiculul pe care îl dețin deja.

Totuși, statisticile nu indică numărul exact al persoanelor care au renunțat la achiziționarea unei mașini. Ele măsoară înmatriculări și transferuri de proprietate, nu intenții de cumpărare.

Una dintre posibilele explicații este presiunea financiară asupra gospodăriilor. Cumpărarea unui automobil presupune nu doar plata prețului inițial, ci și cheltuieli suplimentare pentru asigurare, întreținere, reparații, combustibil și taxe.

Într-un asemenea context, amânarea achiziției poate deveni o soluție pentru persoanele care nu consideră schimbarea mașinii o necesitate imediată.

Aproape 100.000 de operațiuni auto în minus. Ce înseamnă declinul pentru economia României

Privite împreună, cifrele arată amploarea scăderii înregistrate de piața auto românească.

În primele zece luni din 2026, numărul total al operațiunilor relevante — înmatriculări de mașini noi, înmatriculări de autoturisme second-hand importate și transcrieri interne — a fost de aproximativ 979.125.

În perioada similară din 2025, totalul ajunsese la aproximativ 1,08 milioane.

Diferența este de circa 97.000 de operațiuni, echivalentul unei contracții de aproximativ 9%.

Declinul poate avea efecte importante asupra întregului sector economic asociat automobilelor, de la importatori și dealeri până la firmele de finanțare, asigurători și prestatorii de servicii auto.

Mai puține tranzacții pot însemna și venituri fiscale mai reduse pentru stat, în special în cazul operațiunilor supuse TVA sau altor taxe.

În paralel, reducerea ritmului de înlocuire a automobilelor poate contribui la menținerea în circulație a unor vehicule mai vechi.

Aceasta este o problemă importantă pentru România, unde modernizarea parcului auto reprezintă o provocare atât din perspectiva siguranței rutiere, cât și a emisiilor poluante.

În plus, scăderea cererii vine într-un an marcat de incertitudini privind subvențiile pentru achiziționarea automobilelor noi. Programul Rabla 2026 a continuat să reprezinte un factor important pentru piață, însă evoluția înmatriculărilor arată că stimulentele disponibile nu au fost suficiente pentru a inversa tendința generală.

Mașinile electrice cresc, dar piața auto în ansamblu continuă să scadă

În ciuda rezultatelor negative, există și segmente care înregistrează creșteri. Datele ACAROM arată că în primele zece luni din 2026 au fost înmatriculate 9.384 de autoturisme complet electrice, cu 45,6% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Autoturismele hibride au ajuns la 62.059 de unități, în creștere cu 3,8%, în timp ce modelele pe benzină și motorină au înregistrat scăderi semnificative.

Această evoluție sugerează o schimbare a preferințelor cumpărătorilor care continuă să achiziționeze mașini noi, dar nu compensează declinul general al pieței.

În clasamentul mărcilor, Dacia continuă să conducă, cu 22.633 de autoturisme noi înmatriculate în primele zece luni, urmată de Toyota și Skoda.

Un element interesant este prezența producătorului chinez BYD în primele zece poziții, cu 4.969 de unități înmatriculate, semn că mărcile asiatice își consolidează prezența în România chiar și într-o perioadă economică dificilă.

Pentru finalul anului, principala întrebare rămâne dacă piața va reuși să recupereze o parte din pierderi sau dacă tendința descendentă va continua.

Cifrele de până acum indică însă o realitate greu de ignorat: românii nu mai schimbă automobilele în același ritm, iar dificultățile nu mai afectează doar segmentul mașinilor noi, ci aproape întreaga piață auto.