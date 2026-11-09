Prăbușire devastatoare pentru Elon Musk. A pierdut peste 110 miliarde de dolari în doar două zile, după alegerile din SUA. Tesla și SpaceX, lovite puternic

Potrivit unei analize publicate de Forbes SUA pe 5 noiembrie 2026, averea estimată a lui Musk a coborât sub pragul de 800 de miliarde de dolari, după o scădere de aproximativ 80 de miliarde într-o singură zi. Lovitura a venit la mai puțin de o lună după ce antreprenorul redevenise trilionar, într-un context în care valoarea participațiilor sale depinde masiv de evoluția bursieră a companiilor pe care le controlează.

Elon Musk a pierdut o avere colosală. Tesla și SpaceX, în cădere liberă pe bursă

Primele semne ale prăbușirii au apărut miercuri, 4 noiembrie, imediat după alegerile americane de la mijlocul mandatului. În acea zi, averea lui Elon Musk a scăzut cu aproximativ 34,5 miliarde de dolari, ajungând la 867,2 miliarde, potrivit estimărilor Forbes.

Declinul a fost provocat de deprecierea acțiunilor Tesla și SpaceX, care au pierdut aproximativ 4%, respectiv 3% în timpul tranzacțiilor analizate. Situația s-a agravat dramatic joi, 5 noiembrie, când acțiunile Tesla au coborât cu 11,5%, atingând cel mai redus nivel din august, în timp ce titlurile SpaceX au pierdut aproximativ 8%.

În consecință, averea miliardarului s-a redus cu alte 80 de miliarde de dolari, ajungând la aproximativ 796,4 miliarde. A fost una dintre cele mai mari pierderi zilnice înregistrate vreodată de Musk.

Lovitura este cu atât mai spectaculoasă cu cât antreprenorul devenise, în iunie 2026, primul om din istorie a cărui avere estimată depășise un trilion de dolari, după listarea SpaceX la bursă.

Totuși, pierderile nu înseamnă că Musk a cheltuit efectiv aceste sume. Cea mai mare parte a averii sale este reprezentată de acțiuni, iar valoarea lor fluctuează permanent în funcție de evoluția piețelor financiare.

Vineri, 6 noiembrie, situația s-a ameliorat parțial. Conform unei actualizări Forbes SUA, Musk recuperase aproximativ 45,2 miliarde de dolari până la ora 13:00, ora New Yorkului, iar averea sa revenise peste pragul de 800 de miliarde.

Victoria democraților a provocat panică în industria tehnologică. De ce se tem investitorii

Prăbușirea bursieră a venit după ce Partidul Democrat a obținut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului american, deschizând perspectiva unor schimbări importante în reglementarea marilor companii tehnologice.

Investitorii se tem că noua majoritate parlamentară ar putea introduce reguli mult mai stricte pentru industria inteligenței artificiale, inclusiv restricții privind construirea centrelor de date, anchete parlamentare și controale mai severe asupra marilor corporații.

Aceste riscuri sunt importante pentru Elon Musk, ale cărui afaceri sunt puternic conectate la dezvoltarea infrastructurii tehnologice și a inteligenței artificiale. SpaceX, Tesla și proiectele AI asociate miliardarului depind de investiții considerabile, dar și de un mediu de reglementare favorabil.

La toate acestea se adaugă îndoielile tot mai mari ale investitorilor privind rentabilitatea cheltuielilor uriașe pentru inteligență artificială. Companii precum Amazon, Microsoft, Google și Meta investesc sume colosale în infrastructură, însă piața începe să pună întrebări despre viteza cu care aceste investiții vor genera profituri.

Pentru Musk, situația este complicată și de implicarea sa politică. Potrivit Forbes, miliardarul a cheltuit aproximativ 450 de milioane de dolari pentru susținerea republicanilor în alegerile americane, fără să împiedice victoria democraților.

Noua majoritate ar putea declanșa investigații parlamentare care să vizeze inclusiv afacerile sale, ceea ce ar adăuga o nouă sursă de presiune asupra companiilor.

Nu doar Musk a pierdut miliarde. Averile marilor magnați ai tehnologiei, zguduite de rezultatul alegerilor

Elon Musk nu a fost singurul miliardar afectat de turbulențele bursiere. Michael Dell, fondatorul Dell Technologies, a înregistrat pierderi estimate la 11,3 miliarde de dolari miercuri și alte 18,6 miliarde joi.

Compania este deosebit de expusă incertitudinilor din industria inteligenței artificiale, deoarece furnizează servere, sisteme de stocare și alte echipamente utilizate în centrele de date.

Și alți miliardari au fost afectați de vânzările masive de acțiuni. Joi, averea fondatorului Oracle, Larry Ellison, s-a redus cu aproximativ 11,3 miliarde de dolari, în timp ce Mark Zuckerberg, directorul general Meta, a pierdut circa 9,4 miliarde. Jensen Huang, șeful Nvidia, a înregistrat o scădere estimată la 15 miliarde de dolari.

În schimb, prima zi de după alegeri adusese câștiguri importante pentru alți giganți ai tehnologiei. Jeff Bezos își majorase averea cu aproximativ 13,7 miliarde de dolari, pe fondul creșterii acțiunilor Amazon, iar fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, înregistraseră la rândul lor câștiguri de miliarde.

Evoluțiile demonstrează cât de rapid se pot modifica averile celor mai bogați oameni ai lumii, mai ales atunci când acestea sunt concentrate în acțiuni ale unor companii tehnologice.

De altfel, Elon Musk a mai pierdut peste 100 de miliarde de dolari în doar câteva zile, după fluctuațiile bursiere care au urmat debutului SpaceX pe piața de capital.

În ciuda pierderilor colosale, Musk continuă să fie cel mai bogat om din lume, la o distanță considerabilă de următorii ocupanți ai clasamentului Forbes.

Totuși, prăbușirea din 4 și 5 noiembrie arată cât de vulnerabile pot deveni chiar și cele mai mari averi din istorie atunci când schimbările politice, incertitudinile economice și temerile privind viitorul inteligenței artificiale se suprapun. Recuperarea parțială de vineri confirmă și reversul acestei situații: zeci de miliarde de dolari pot dispărea sau reapărea în evaluările bursiere într-un interval extrem de scurt.