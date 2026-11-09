Posturile titularizabile, tot mai greu de găsit. Ce îi împiedică pe directorii de școli să le scoată la concurs

„Posturi sunt, dar poate că nu sunt posturi titularizabile. Asta este marea durere”, a declarat șeful ISMB, ale cărui explicații au fost publicate de Edupedu.ro.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, școala trebuie să poată estima menținerea postului în următorii ani. Un necesar de ore pentru anul școlar în curs nu oferă, singur, această perspectivă.

„Pentru că un post titularizabil presupune să calculezi o viabilitate a acelui post de cel puțin 4 ani, ca să îl poți scoate la concurs pe o perioadă nedeterminată. Sunt posturi publicate pe o perioada de 1, 2 sau 3 ani. Deci, practic, posturi pe care pot fi încadrate cadre didactice pe perioadă determinată. Aici este marea nemulțumire. Sunt persoane care merg la concursul de ocupare a posturilor didactice, obțin o notă peste cinci sau chiar peste șapte, dar nu pot ocupa un post titularizabil, pentru că nu există”, a explicat Florian Lixandru.

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Noile planuri-cadru schimbă numărul orelor disponibile

Directorii trebuie să ia în calcul atât evoluția cifrei de școlarizare, cât și numărul de ore prevăzut pentru fiecare disciplină. Potrivit inspectorului general, schimbările de la liceu fac mai dificilă estimarea necesarului de profesori pentru o perioadă de patru ani.

„Directorii au foarte mare reținere în ceea ce privește stabilirea acestei viabilități, pentru că lucrurile sunt incerte. Nu știu cum va evolua cifra de școlarizare în viitorii 4 ani, nu știu cum va evolua planul-cadru, iar în acest an școlar avem o serie întreagă de provocări”, a spus Florian Lixandru.

Acesta a arătat că efectele noilor planuri-cadru se vor vedea treptat, pe măsură ce vor fi aplicate și la celelalte clase de liceu. Reducerea orelor la anumite discipline poate afecta inclusiv catedrele profesorilor deja titulari.

„Și discutam ieri, de exemplu, am fost la școala unde sunt titular, la catedra de limba română, unde sunt cinci titulari, unul își pierde catedra, pentru că numărul de ore scade la limba română, fiind un liceu economic, scade numărul de ore de limba română”, a declarat șeful ISMB.

Florian Lixandru a precizat că impactul nu va fi identic pentru toate disciplinele. În timp ce unele vor avea mai puține norme, la altele necesarul poate crește, inclusiv în domenii în care școlile întâmpină dificultăți în găsirea personalului calificat.

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Nota 7 este obligatorie, dar nu garantează titularizarea

La concursul din 2026, 17.205 candidați au obținut minimum 7 la proba scrisă, potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată au fost publicate 6.166 de posturi vacante, un număr de aproape trei ori mai mic.