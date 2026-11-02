Port de încărcare care se încălzește excesiv: contact imperfect, cablu sau priză deteriorată

Cum pot contactele și cablul să producă încălzire anormală

O conexiune imperfectă poate crește rezistența electrică în zona de contact, iar circulația curentului produce căldură. Uzura, contaminarea, deteriorarea mecanică sau o mufă care nu intră corect pot contribui la problemă. La o priză casnică se adaugă starea bornelor și a circuitului, care nu poate fi evaluată doar după aspectul capacului. Un cablu aparent intact la exterior poate avea o problemă internă. Nici încălzirea de la soare nu poate fi separată de o defecțiune printr-un singur test făcut cu mâna.

Sistemele pot reduce puterea sau opri încărcarea când detectează temperaturi anormale. Tesla diferențiază în documentație avertizările pentru conectorul de încărcare și cele pentru conexiunea instalației clădirii, ceea ce arată de ce mesajul exact este important pentru diagnostic. Protecția termică limitează riscul, dar declanșarea ei repetată cere identificarea cauzei. Faptul că sesiunea reîncepe după răcire nu dovedește că echipamentul este sigur pentru utilizare continuă. Nu acoperi cablul ori conectorul și nu folosi adaptoare sau prelungitoare neaprobate. [1]

Ce faci când apare avertizarea sau observi urme de deteriorare

Oprește sesiunea prin comenzile normale ale mașinii sau stației, dacă poți face asta în siguranță, apoi urmează procedura oficială de deconectare. Nu smulge mufa, nu forța blocarea și nu atinge pinii. Dacă observi fum, scântei sau deteriorare severă, păstrează distanța și solicită ajutorul adecvat, fără să manevrezi echipamentul afectat. Un conector cu plastic deformat, înnegrit ori miros persistent nu trebuie reconectat doar pentru a verifica dacă problema se repetă.

După oprire și răcire, inspecția utilizatorului trebuie să rămână vizuală, fără desfacerea cablului, a stației sau a prizei. Notează puterea folosită, mesajele și locul în care ai observat problema. Pentru portul automobilului și cablu, solicită verificarea unui service competent; pentru priză, wallbox și circuitul clădirii, apelează la un electrician autorizat. Nu pili contactele și nu aplica spray-uri la întâmplare. Dacă nu există semne de deteriorare, un test cu alt echipament poate fi stabilit de specialist, dar nu este o recomandare de a continua încărcarea cu o mufă suspectă. Reducerea curentului nu înlocuiește repararea unui contact defect.