Peste 35.000 de aplicații create cu Grok au fost expuse pe internet. Unele conțineau parole și date confidențiale

Problema nu a fost identificată doar în aplicațiile realizate de persoane din afara companiei. Cercetătorii au descoperit 24 de aplicații create de angajați ai platformei X și SpaceXSI, unele dintre acestea conținând documente de afaceri marcate drept confidențiale. Compania a eliminat ulterior toate cele 24 de aplicații interne, însă celelalte aplicații identificate au rămas disponibile, potrivit cercetătorilor.

Peste 35.000 de aplicații Grok puteau fi accesate fără autentificare

Analiza realizată de Claroc a identificat 37.571 de aplicații create cu instrumentul de dezvoltare Grok. Dintre acestea, 35.578 erau deschise oricărei persoane care cunoștea adresa paginii, fără să fie necesară introducerea unui cont sau a unei parole.

Cercetătorii au constatat că aproximativ 10% dintre aplicațiile accesibile conțineau date interne ale unor companii sau informații personale. În total, au identificat informații provenite de la 30 de organizații, din domenii precum construcții, energie, sănătate și apărare. Dintre acestea, 26 aveau peste 1.000 de angajați, iar șase făceau parte din clasamentul Fortune 500.

Printre exemplele descoperite se numără o bază de date a unui grup medical, care putea fi consultată pentru a găsi informații despre peste 3.500 de angajați. Alte materiale includeau un raport destinat personalului unei secții de terapie intensivă, referitor la un singur pacient, și un tabel cu turele în timp real ale unui departament de pompieri.

Un alt caz ridică probleme serioase de securitate: o aplicație folosită de un contractor pentru evidența orelor de lucru avea în codul său parolele tuturor angajaților, stocate în format text simplu. Astfel de informații pot facilita accesul neautorizat la conturi și sisteme interne, mai ales dacă aceleași parole sunt folosite și în alte servicii.

Potrivit estimărilor Claroc, aproximativ 2% dintre aplicațiile accesibile conțineau informații suficient de sensibile pentru a fi încadrate în categoriile de risc ridicat sau critic. Cercetătorii au precizat că nu au publicat adresele și denumirile aplicațiilor afectate, pentru a evita expunerea suplimentară a informațiilor.

Aplicații create de angajații X și SpaceXSI au expus documente confidențiale

Printre cele mai surprinzătoare descoperiri se numără 24 de aplicații realizate chiar de angajați ai platformei X și ai SpaceXSI, compania care dezvoltă asistentul Grok. Acestea conțineau informații care nu ar fi trebuit să fie accesibile publicului.