Peste 35.000 de aplicații create cu Grok au fost expuse pe internet. Unele conțineau parole și date confidențiale
Peste 35.000 de aplicații construite cu ajutorul asistentului AI Grok au fost accesibile public pe internet, iar o parte dintre acestea expuneau informații interne ale companiilor, date personale și chiar parole. Cercetătorii companiei de securitate Claroc au identificat problema după ce au analizat zeci de mii de aplicații publicate pe platforma Grok, dezvoltată de compania SpaceXSI, cunoscută anterior sub numele de xAI.
Din cele 37.571 de aplicații descoperite, 35.578 puteau fi accesate fără autentificare. Deși majoritatea erau jocuri, pagini de prezentare și calculatoare, aproximativ una din zece conținea informații interne sau date personale. Printre materialele expuse se numărau documente confidențiale ale unor companii, liste cu angajați, informații despre pacienți și parole stocate fără criptare, scrie The Hacker News.
Problema nu a fost identificată doar în aplicațiile realizate de persoane din afara companiei. Cercetătorii au descoperit 24 de aplicații create de angajați ai platformei X și SpaceXSI, unele dintre acestea conținând documente de afaceri marcate drept confidențiale. Compania a eliminat ulterior toate cele 24 de aplicații interne, însă celelalte aplicații identificate au rămas disponibile, potrivit cercetătorilor.
Peste 35.000 de aplicații Grok puteau fi accesate fără autentificare
Analiza realizată de Claroc a identificat 37.571 de aplicații create cu instrumentul de dezvoltare Grok. Dintre acestea, 35.578 erau deschise oricărei persoane care cunoștea adresa paginii, fără să fie necesară introducerea unui cont sau a unei parole.
Cercetătorii au constatat că aproximativ 10% dintre aplicațiile accesibile conțineau date interne ale unor companii sau informații personale. În total, au identificat informații provenite de la 30 de organizații, din domenii precum construcții, energie, sănătate și apărare. Dintre acestea, 26 aveau peste 1.000 de angajați, iar șase făceau parte din clasamentul Fortune 500.
Printre exemplele descoperite se numără o bază de date a unui grup medical, care putea fi consultată pentru a găsi informații despre peste 3.500 de angajați. Alte materiale includeau un raport destinat personalului unei secții de terapie intensivă, referitor la un singur pacient, și un tabel cu turele în timp real ale unui departament de pompieri.
Un alt caz ridică probleme serioase de securitate: o aplicație folosită de un contractor pentru evidența orelor de lucru avea în codul său parolele tuturor angajaților, stocate în format text simplu. Astfel de informații pot facilita accesul neautorizat la conturi și sisteme interne, mai ales dacă aceleași parole sunt folosite și în alte servicii.
Potrivit estimărilor Claroc, aproximativ 2% dintre aplicațiile accesibile conțineau informații suficient de sensibile pentru a fi încadrate în categoriile de risc ridicat sau critic. Cercetătorii au precizat că nu au publicat adresele și denumirile aplicațiilor afectate, pentru a evita expunerea suplimentară a informațiilor.
Aplicații create de angajații X și SpaceXSI au expus documente confidențiale
Printre cele mai surprinzătoare descoperiri se numără 24 de aplicații realizate chiar de angajați ai platformei X și ai SpaceXSI, compania care dezvoltă asistentul Grok. Acestea conțineau informații care nu ar fi trebuit să fie accesibile publicului.
Cercetătorii au identificat, printre altele, un plan confidențial de integrare profesională pentru un nou angajat din departamentul de vânzări, o hartă a teritoriilor comerciale care includea 594 de conturi și o propunere publicitară adresată unei agenții federale din Statele Unite. Ultimul document era marcat explicit drept confidențial.
Toate cele 24 de aplicații interne au fost ulterior dezactivate, însă cercetătorii susțin că alte aplicații identificate în timpul investigației au rămas accesibile.
Problema este legată de modul în care funcționează instrumentul Grok Build, care permite crearea unei aplicații funcționale pornind de la o simplă descriere introdusă într-o conversație cu AI. Funcția a devenit disponibilă pentru toate abonamentele Grok pe 19 august 2026.
Fiecare aplicație publicată primește propriul subdomeniu pe grok.me, iar persoana care o creează poate decide cine are acces. Publicarea presupune confirmarea mai multor pași, inclusiv alegerea nivelului de acces și acceptarea unei declarații juridice.
În contul plătit folosit de cercetători, opțiunea „Anyone with the link” era deja selectată. Aceasta permite accesul oricărei persoane care obține adresa aplicației, fără să fie necesară autentificarea. Celelalte variante sunt „Invited users” și „Only you”, care restricționează accesul la persoanele invitate, respectiv la creator.
Un detaliu important este că angajații companiei ar fi avut conturile configurate implicit cu opțiunea „Only you”. Cu toate acestea, cele 24 de aplicații interne descoperite erau accesibile public, ceea ce arată că setările inițiale nu au împiedicat expunerea informațiilor.
Cum au ajuns aplicațiile Grok să fie descoperite de persoane străine
Adresele aplicațiilor nu sunt neapărat protejate doar pentru că au denumiri greu de ghicit. Cercetătorii Claroc au explicat că aproximativ jumătate dintre aplicațiile identificate aveau nume formate din patru cuvinte aleatorii, o metodă folosită de Grok pentru generarea adreselor.
Chiar dacă astfel de denumiri sunt dificil de intuit, ele pot fi descoperite prin intermediul sistemelor DNS. Atunci când cineva accesează o aplicație, dispozitivul său caută adresa subdomeniului în sistemul DNS. Serviciile de Passive DNS păstrează înregistrări ale acestor solicitări, iar persoanele care au acces la astfel de servicii pot căuta ulterior adresele folosind anumite tipare.
Cercetătorii au utilizat metode obișnuite de identificare a subdomeniilor pentru a găsi aplicațiile Grok. Ulterior, au accesat o singură dată pagina inițială a fiecăreia, fără să se autentifice.
Pentru a verifica dacă problema ținea doar de configurarea aplicațiilor descoperite sau putea apărea și în cazul celor nou-create, echipa Claroc a construit două aplicații de test, folosind exclusiv date fictive.
Prima era o listă de contacte, pentru care Grok a generat automat o bază de date, fără să adauge un sistem de autentificare. Cercetătorii au deschis aplicația dintr-o fereastră de navigare privată și au reușit să adauge o înregistrare. Modificarea a devenit vizibilă și pentru următoarea persoană care a accesat pagina.
Al doilea test a vizat o aplicație de gestionare a clienților pentru o echipă de vânzări formată din patru persoane. În acest caz, Grok a adăugat automat butoane de autentificare prin Google și X. Totuși, codul generat avea o problemă în verificarea permisiunilor: orice persoană care se autentifica era adăugată în echipă înainte ca sistemul să verifice dacă avea dreptul să facă parte din aceasta.
Astfel, un cont Google care nu aparținea proprietarului aplicației a reușit să intre, să vadă toate înregistrările despre clienți, să modifice una dintre ele și să șteargă alta.
Claroc a precizat că aceste teste au fost realizate exclusiv pe aplicațiile create de cercetători. Echipa nu a încercat să modifice înregistrările sau să acceseze datele din aplicațiile publicate de alte persoane.
Ce măsuri au fost cerute companiei care dezvoltă Grok
Cercetătorii au raportat problema către SpaceXSI duminică, folosind adresa de contact publicată în fișierul de securitate al companiei. Inițial, au transmis informații despre două dintre aplicațiile angajaților, iar luni au raportat și celelalte 22 de cazuri.
Potrivit Claroc, compania a susținut că aplicațiile Grok rămân private până când creatorii decid să le distribuie. Publicarea presupune mai mulți pași, inclusiv alegerea între accesul exclusiv al proprietarului și accesul oricărei persoane care deține linkul, precum și acceptarea unei declarații juridice.
Cercetătorii au cerut două modificări concrete: setarea opțiunii „Only you” ca variantă implicită pentru toate aplicațiile și introducerea unei funcții care să permită accesul exclusiv persoanelor care folosesc adrese de e-mail din domeniul unei anumite companii.
Răspunsul SpaceXSI nu a precizat dacă organizația intenționează să contacteze proprietarii celorlalte aplicații expuse. În consecință, echipa Claroc a început să informeze direct companiile afectate. La momentul publicării raportului, trimisese deja notificări către trei dintre organizații.
Cercetătorii au comparat situația cu instrumentul de creare a aplicațiilor oferit de ChatGPT. Și acesta atribuie fiecărei aplicații propriul subdomeniu, însă, în testele Claroc, aplicațiile distribuite aveau inițial accesul configurat pe „Only me”. Prin urmare, chiar dacă adresa unei aplicații ChatGPT putea fi descoperită prin înregistrările DNS, o persoană străină nu o putea deschide fără permisiunea proprietarului.
Problema nu este limitată la Grok. Pe 18 octombrie 2026, aceeași echipă a publicat o analiză despre aplicațiile distribuite prin instrumentul Muse AI al Meta, care puteau fi descoperite folosind metode similare. Meta a dezactivat temporar funcția de distribuire și a anunțat ulterior o modificare prin care materialele partajate primeau adrese noi.
Claroc recomandă companiilor să verifice ce instrumente de creare a aplicațiilor AI folosesc angajații, inclusiv Grok, Lovable, Replit, v0, Bolt, Base44 și Google AI Studio. Aceste platforme pot fi utilizate fără configurarea prealabilă a unui cont de companie sau implicarea departamentului IT.
Organizațiile ar trebui să verifice permisiunile aplicațiilor care conțin informații interne, să testeze accesul cu adrese de e-mail din afara companiei și să analizeze codul generat automat pentru identificarea eventualelor parole sau date personale. Aplicațiile fără un proprietar identificabil ar trebui dezactivate.