Pe fondul reticenței față de AI în cloud, producătorii de stocare mizează pe procesarea locală. Soluția ambițioasă de la QNAP 

Această distincție contează mai mult decât pare la prima vedere. Procesarea locală înseamnă că fișierele stocate pe NAS, metadatele fotografiilor și interogările despre starea sistemului pe care o persoană le rulează prin aceste aplicații nu părăsesc niciodată dispozitivul pentru a fi interpretate de un model AI terț. Pentru cineva care folosește un NAS tocmai pentru a-și ține fișierele personale sau de business departe de serviciile publice de cloud, trimiterea acelorași metadate către un AI din cloud pentru a le căuta ar fi fost o contradicție ciudată. Abordarea QNAP evită exact acest lucru.

Este, de asemenea, un semn al stadiului la care a ajuns tehnologia din spate. Rularea locală, pe telefon, a unui model de limbaj capabil, în loc de un centru de date, a devenit fezabilă abia recent, fiind posibilă datorită cipurilor AI dedicate care apar în dispozitivele mai noi. Funcțiile QNAP necesită, momentan, telefoane cu procesoare AI locale: seriile Pixel 9 și 10 de la Google sau Galaxy S25 și S26 de la Samsung pe Android, respectiv un iPhone 15 Pro sau mai nou, cu iOS 26, pe partea Apple. Această dependență de hardware este partea onestă a poveștii. Funcția se bazează pe cipuri care sunt încă limitate, în mare parte, la telefoanele de vârf lansate în ultimul an sau doi, iar lansarea QNAP susține momentan doar engleza, chineza tradițională și chineza simplificată, fără informații despre când vor fi adăugate și alte limbi.

Securitatea și confidențialitatea datelor personale, primordială în 2026

Momentul ales se potrivește unui tipar mai amplu în industria de stocare din acest an, în care producătorii pun un accent tot mai mare pe mesajele de securitate și confidențialitate în general, nu doar în jurul AI-ului. Producătorii de NAS s-au grăbit să își asigure clienții că dispozitivele lor respectă standarde minime de securitate, pe fondul unui val constant de campanii ransomware care vizează exact această categorie de hardware, iar schemele de certificare și setările implicite mai stricte au devenit o parte tot mai importantă a modului în care aceste companii concurează, alături de funcții precum aceasta.

Dacă asistenții AI locali chiar schimbă comportamentul utilizatorilor este o întrebare separată de cât de impresionanți sunt tehnic. Gestionarea fișierelor prin comenzi vocale sau text a mai fost promovată și înainte, iar utilitatea pare mai clară pentru administratorii care gestionează sisteme de la distanță decât pentru utilizatorii obișnuiți care își organizează pozele și care nu ar apela neapărat la o interfață de tip chat în loc să atingă pur și simplu folderele. Există, de asemenea, o dezbatere mai largă în industrie despre cât de real este beneficiul de confidențialitate al procesării „locale” atunci când dispozitivul rămâne, oricum, conectat la cloud pentru backup-uri, sincronizare și actualizări. Criticii marketingului „AI local” susțin că acesta poate exagera gradul real de izolare a datelor. QNAP nu a publicat teste independente sau audituri realizate de terți privind modul în care asistentul local gestionează datele, ceea ce ar ajuta la susținerea afirmațiilor despre confidențialitate dincolo de descrierea oferită chiar de companie.

Totuși, direcția este notabilă. Pe măsură ce instrumentele de AI generativ se confruntă cu o atenție tot mai mare privind ce se întâmplă cu datele pe care utilizatorii le introduc, producătorii de hardware care vând deja produse orientate spre confidențialitate, cutii NAS promovate explicit ca alternativă la stocarea publică în cloud, au un motiv clar să se asigure că funcțiile lor AI nu subminează exact acest argument de vânzare. QNAP, alături de concurenții din domeniul NAS, navighează acum aceeași tensiune care se manifestă în întreaga industrie tech: cum să adauge confortul oferit de AI fără a le cere utilizatorilor exact tipul de date pentru care au cumpărat produsul în primul rând, ca să le țină private.