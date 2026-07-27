Orașul mic din România care produce una dintre cele mai importante resurse ale României. Nu are nici 18.000 de locuitori, dar este vital pentru economie
Puțini români se gândesc la Cernavodă atunci când aprind lumina în casă, pornesc aerul condiționat sau încarcă o mașină electrică, însă acest oraș de 17.800 de locuitori din județul Constanța are un rol esențial în funcționarea sistemului energetic național. Aici se află singura centrală nucleară din România, instalație care produce aproximativ o cincime din energia electrică a țării, iar proiectele aflate în derulare, de la retehnologizarea Unității 1 până la construirea reactoarelor 3 și 4, sunt considerate unele dintre cele mai importante investiții strategice din ultimele decenii, atât pentru România, cât și pentru securitatea energetică a Europei.
Centrala care produce energie zi și noapte
Spre deosebire de energia eoliană sau solară, care depind de condițiile meteorologice, energia nucleară este produsă permanent, indiferent dacă bate vântul, plouă sau este noapte. Tocmai de aceea, centrala de la Cernavodă reprezintă una dintre cele mai stabile surse de electricitate din Sistemul Energetic Național.
Cele două reactoare aflate în prezent în exploatare asigură în mod constant aproximativ 20% din consumul de energie electrică al României. Cu alte cuvinte, din cinci becuri aprinse într-o locuință, unul este alimentat, în medie, cu energie produsă la Cernavodă.
Această producție constantă contribuie la menținerea echilibrului sistemului energetic și reduce nevoia de a importa energie în perioadele cu consum ridicat.
Reactoarele 3 și 4, proiectul care poate schimba balanța energetică
Cel mai important proiect de dezvoltare îl reprezintă finalizarea reactoarelor 3 și 4, lucrări începute în urmă cu mai multe decenii și relansate în ultimii ani.
Odată puse în funcțiune, acestea vor crește semnificativ capacitatea de producție a centralei și vor permite României să își acopere o parte și mai mare din necesarul de energie din surse interne.
Pentru consumatori, acest lucru nu înseamnă neapărat facturi mai mici peste noapte, însă poate însemna o piață energetică mai stabilă și o dependență mai redusă de importurile de electricitate sau de combustibili utilizați pentru producerea energiei.
În perioadele în care alte state europene se confruntă cu lipsa producției sau cu prețuri ridicate, România ar putea avea o poziție mai avantajoasă datorită capacităților suplimentare de la Cernavodă.
De ce independența energetică contează pentru fiecare român
Expresia „independență energetică” poate părea abstractă, însă efectele ei se resimt direct în viața de zi cu zi. O țară care produce o parte cât mai mare din energia pe care o consumă este mai puțin expusă fluctuațiilor de pe piețele internaționale și riscă mai puțin să fie afectată de întreruperi ale aprovizionării sau de creșteri bruște ale prețurilor.
Un exemplu clar a fost criza energetică europeană din ultimii ani, când statele care depindeau puternic de importuri au resimțit mai intens șocurile din piață. În schimb, producția internă de la Cernavodă a reprezentat unul dintre elementele care au contribuit la menținerea stabilității sistemului energetic românesc.
Investițiile aduc locuri de muncă și tehnologii noi
Proiectele de la Cernavodă nu înseamnă doar construcția unor reactoare noi, ci și investiții de miliarde de euro în infrastructură, echipamente și tehnologii de ultimă generație. Practic, aceste lucrări implică mii de angajați, de la ingineri și proiectanți până la constructori și specialiști în domeniul nuclear, iar o parte importantă dintre echipamente și servicii sunt furnizate de companii din România.
În paralel, este în desfășurare și retehnologizarea Unității 1, un proiect care urmărește prelungirea duratei de funcționare a reactorului pentru încă aproximativ trei decenii, fără a compromite standardele de siguranță.
Cernavodă devine un punct strategic și pentru Europa
Importanța orașului depășește însă granițele României. Uniunea Europeană urmărește reducerea emisiilor de carbon și înlocuirea treptată a combustibililor fosili cu surse de energie cu emisii reduse, iar energia nucleară este considerată de multe state o componentă importantă a acestei tranziții.
Prin dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 și modernizarea infrastructurii existente, Cernavodă poate deveni unul dintre cele mai importante centre nucleare din Europa de Est, consolidând poziția României pe piața regională a energiei.
În același timp, producția suplimentară ar putea contribui la alimentarea piețelor vecine în perioadele în care acestea se confruntă cu deficit de energie, ceea ce transformă orașul într-un punct strategic nu doar pentru economia românească, ci și pentru securitatea energetică a întregii regiuni.
Într-o perioadă în care energia a devenit una dintre cele mai valoroase resurse ale unei economii moderne, Cernavodă nu mai este doar orașul în care funcționează singura centrală nucleară din România, ci unul dintre locurile-cheie de care depind atât alimentarea cu electricitate a țării, cât și planurile de dezvoltare energetică ale Europei pentru următoarele decenii.