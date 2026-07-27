Orașul mic din România care produce una dintre cele mai importante resurse ale României. Nu are nici 18.000 de locuitori, dar este vital pentru economie

Cele două reactoare aflate în prezent în exploatare asigură în mod constant aproximativ 20% din consumul de energie electrică al României. Cu alte cuvinte, din cinci becuri aprinse într-o locuință, unul este alimentat, în medie, cu energie produsă la Cernavodă.

Această producție constantă contribuie la menținerea echilibrului sistemului energetic și reduce nevoia de a importa energie în perioadele cu consum ridicat.

Reactoarele 3 și 4, proiectul care poate schimba balanța energetică

Cel mai important proiect de dezvoltare îl reprezintă finalizarea reactoarelor 3 și 4, lucrări începute în urmă cu mai multe decenii și relansate în ultimii ani.

Odată puse în funcțiune, acestea vor crește semnificativ capacitatea de producție a centralei și vor permite României să își acopere o parte și mai mare din necesarul de energie din surse interne.

Pentru consumatori, acest lucru nu înseamnă neapărat facturi mai mici peste noapte, însă poate însemna o piață energetică mai stabilă și o dependență mai redusă de importurile de electricitate sau de combustibili utilizați pentru producerea energiei.

În perioadele în care alte state europene se confruntă cu lipsa producției sau cu prețuri ridicate, România ar putea avea o poziție mai avantajoasă datorită capacităților suplimentare de la Cernavodă.

De ce independența energetică contează pentru fiecare român

Expresia „independență energetică” poate părea abstractă, însă efectele ei se resimt direct în viața de zi cu zi. O țară care produce o parte cât mai mare din energia pe care o consumă este mai puțin expusă fluctuațiilor de pe piețele internaționale și riscă mai puțin să fie afectată de întreruperi ale aprovizionării sau de creșteri bruște ale prețurilor.