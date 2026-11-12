De ce harta Mercator face Africa să pară mai mică decât este

Reprezentarea cartografică folosită timp de peste două secole își are originile într-o hartă realizată în 1569 de geograful flamand Gerardus Mercator. Proiecția Mercator a fost concepută în special pentru navigație, deoarece permite trasarea unor rute maritime utile navigatorilor. Totuși, această metodă de reprezentare a suprafeței sferice a Pământului pe o hartă plană produce distorsiuni importante.

Cu cât o regiune este mai apropiată de poli, cu atât pare mai mare pe hartă. Groenlanda, Canada și nordul Rusiei sunt astfel reprezentate la dimensiuni mult mai mari decât cele reale. În schimb, regiunile apropiate de Ecuator, printre care Africa, nu beneficiază de aceeași amplificare.

Diferența devine evidentă atunci când sunt comparate Africa și Groenlanda. Deși pe harta Mercator cele două teritorii par să aibă dimensiuni apropiate, Africa este de aproximativ 14 ori mai mare decât insula arctică.

O alternativă a fost dezvoltată în 2018 de cartografii Bojan Šavrič, Tom Patterson și Bernhard Jenny. Numită Equal Earth, această proiecție păstrează mai corect proporțiile suprafețelor continentelor și oferă o imagine mai apropiată de realitate asupra dimensiunilor lor relative.

La 4 septembrie 2026, ONU a adoptat o moțiune înaintată de reprezentanți ai statului Togo și susținută de mai multe țări africane, prin care a sprijinit folosirea noii hărți. Campania din spatele inițiativei susține că reprezentarea Mercator poate transmite, chiar și fără intenție, impresia că Africa și populațiile sale ocupă un loc secundar din punct de vedere politic și cultural.

Herodot considera că Europa este mult mai mare decât celelalte continente

Discuțiile despre proporțiile continentelor existau încă din Grecia Antică. În volumul al patrulea al lucrării „Istorii”, Herodot, istoric și geograf grec din secolul al V-lea î.e.n.., critica reprezentările realizate de cartografii care îl precedaseră. El considera că hărțile lor împărțeau lumea în mod artificial și îi reproșa acestei abordări faptul că Asia era prezentată ca având aceeași dimensiune ca Europa.

Herodot respingea și ideea unei lumi circulare, înconjurate de Ocean, considerând că o asemenea reprezentare nu reflecta corect realitatea geografică. În propria sa descriere, Europa era mult mai întinsă decât Asia și Libia, denumirea folosită în Antichitate pentru Africa.