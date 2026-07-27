Oglindă electrică blocată: motor, mecanism înghețat sau comandă defectă

Cum diferențiezi un motor defect de un mecanism blocat

Acționează reglajul în toate direcțiile și ascultă atent. Dacă auzi motorul, dar sticla nu se mișcă, problema este probabil mecanică. Un angrenaj din plastic poate fi fisurat, suportul sticlei se poate desprinde sau mecanismul poate rămâne blocat din cauza murdăriei. Un zgomot repetitiv de clic indică frecvent faptul că motorul încearcă să rotească un pinion care nu mai angrenează corect.

Dacă oglinda se deplasează pe verticală, dar nu și pe orizontală, unul dintre cele două motorașe interne poate fi defect. Reglajul sticlei folosește de obicei motoare separate pentru fiecare axă. În această situație, alimentarea generală există, iar comutatorul funcționează cel puțin parțial.

La oglinzile rabatabile electric, mecanismul de pliere trebuie analizat separat de reglajul sticlei. Oglinda poate permite reglarea normală, dar să nu se mai plieze. Dacă se aude un zumzet, un trosnet sau motorul continuă să funcționeze după ce oglinda a ajuns la capăt, rotițele din mecanism pot fi uzate.

Iarna, apa pătrunsă între articulații poate îngheța. Nu forța oglinda prin apăsări repetate ale butonului și nu o îndoi brutal cu mâna. Motorul și angrenajele sunt proiectate pentru rezistențe limitate. Mută mașina într-un spațiu mai cald sau încălzește treptat zona, fără apă fierbinte și fără surse de căldură apropiate de plastic.

Dacă oglinda își revine după dezghețare, curăță articulația și verifică garniturile. Repetarea problemei poate arăta că apa pătrunde în interior sau că mecanismul nu mai este lubrifiat corespunzător.

Comutatorul, cablurile și memoria poziției pot imita o defecțiune mecanică

Dacă nu auzi niciun motor, verifică mai întâi dacă problema afectează o singură oglindă sau ambele. Când ambele oglinzi nu răspund, comutatorul, siguranța sau alimentarea comună devin principalii suspecți. Dacă numai una este blocată, verifică mufa, cablajul portierei și motorul oglinzii respective.

Comutatorul poate acumula praf, umezeală sau uzură internă. Mișcă selectorul între oglinda stângă și cea dreaptă și observă dacă răspunsul este constant. Un buton care funcționează doar când este apăsat într-un anumit unghi indică un contact uzat.