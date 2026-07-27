Oglindă electrică blocată: motor, mecanism înghețat sau comandă defectă
O oglindă electrică ce refuză să se mai deplaseze poate părea o problemă minoră, dar devine rapid deranjantă atunci când nu mai poți regla corect unghiul înainte de plecare. Situația este și mai neplăcută dacă oglinda a rămas pliată spre portieră sau dacă sticla este orientată într-o poziție care lasă un unghi mort periculos.
Defecțiunea nu înseamnă automat că trebuie înlocuit întregul ansamblu. Oglinda include mai multe componente distincte: comutatorul din interior, cablajul portierei, motorașele de reglare, mecanismul de pliere și, în funcție de echipare, încălzirea, semnalizarea sau memoria poziției. Modul în care reacționează oglinda te poate ajuta să restrângi cauza înainte de demontare.
Cum diferențiezi un motor defect de un mecanism blocat
Acționează reglajul în toate direcțiile și ascultă atent. Dacă auzi motorul, dar sticla nu se mișcă, problema este probabil mecanică. Un angrenaj din plastic poate fi fisurat, suportul sticlei se poate desprinde sau mecanismul poate rămâne blocat din cauza murdăriei. Un zgomot repetitiv de clic indică frecvent faptul că motorul încearcă să rotească un pinion care nu mai angrenează corect.
Dacă oglinda se deplasează pe verticală, dar nu și pe orizontală, unul dintre cele două motorașe interne poate fi defect. Reglajul sticlei folosește de obicei motoare separate pentru fiecare axă. În această situație, alimentarea generală există, iar comutatorul funcționează cel puțin parțial.
La oglinzile rabatabile electric, mecanismul de pliere trebuie analizat separat de reglajul sticlei. Oglinda poate permite reglarea normală, dar să nu se mai plieze. Dacă se aude un zumzet, un trosnet sau motorul continuă să funcționeze după ce oglinda a ajuns la capăt, rotițele din mecanism pot fi uzate.
Iarna, apa pătrunsă între articulații poate îngheța. Nu forța oglinda prin apăsări repetate ale butonului și nu o îndoi brutal cu mâna. Motorul și angrenajele sunt proiectate pentru rezistențe limitate. Mută mașina într-un spațiu mai cald sau încălzește treptat zona, fără apă fierbinte și fără surse de căldură apropiate de plastic.
Dacă oglinda își revine după dezghețare, curăță articulația și verifică garniturile. Repetarea problemei poate arăta că apa pătrunde în interior sau că mecanismul nu mai este lubrifiat corespunzător.
Comutatorul, cablurile și memoria poziției pot imita o defecțiune mecanică
Dacă nu auzi niciun motor, verifică mai întâi dacă problema afectează o singură oglindă sau ambele. Când ambele oglinzi nu răspund, comutatorul, siguranța sau alimentarea comună devin principalii suspecți. Dacă numai una este blocată, verifică mufa, cablajul portierei și motorul oglinzii respective.
Comutatorul poate acumula praf, umezeală sau uzură internă. Mișcă selectorul între oglinda stângă și cea dreaptă și observă dacă răspunsul este constant. Un buton care funcționează doar când este apăsat într-un anumit unghi indică un contact uzat.
Cablurile dintre caroserie și portieră se îndoaie la fiecare deschidere. În burduful de cauciuc pot apărea fire întrerupte, mai ales la mașinile mai vechi. Dacă oglinda reacționează când miști portiera, problema este probabil în cablaj, nu în ansamblul oglinzii.
Pe mașinile cu memorie, încălzire și pliere automată, modulul electronic poate bloca temporar funcția după o cădere de tensiune. O baterie slabă sau o deconectare recentă poate impune o procedură de inițializare. Înainte de înlocuirea componentelor, verifică siguranțele și tensiunea bateriei.
Oglinda nu trebuie schimbată complet până când nu sunt testate alimentarea, masa, comutatorul și motoarele. Pe unele modele, motorașul de reglare sau mecanismul de pliere poate fi reparat separat. Diagnosticul atent poate transforma o intervenție costisitoare într-o reparație relativ simplă.