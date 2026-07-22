Obiectele banale pentru care hoții sparg mașini în Halkidiki și Salonic. Avertismentul poliției pentru turiștii români: ce nu trebuie să lași la vedere

Poliția din Grecia a anunțat reținerea a doi bărbați suspectați că au comis mai multe spargeri de autoturisme în perioada 26 iunie – 14 iulie. Potrivit informațiilor publicate de Grčka Info și preluate de presa sârbă, aceștia sunt cercetați pentru opt furturi produse în stațiunile din Halkidiki și în zona Salonicului.

Mii de euro și bunuri personale, furate din mașini

Conform anchetatorilor, șase dintre furturi au avut loc în Halkidiki, de unde suspecții ar fi sustras aproximativ 2.000 de euro în numerar și obiecte estimate la peste 11.600 de euro. Alte două spargeri s-au produs în apropiere de Salonic, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 250 de euro și mai multe bunuri personale.

Cei doi suspecți au fost puși sub acuzare, însă investigațiile continuă pentru a se stabili dacă sunt implicați și în alte cazuri similare.

Ce obiecte atrag atenția hoților

Autoritățile recomandă turiștilor să nu lase în mașină, nici măcar pentru câteva minute, bani, documente sau obiecte care pot sugera existența unor bunuri de valoare.

Printre lucrurile care nu ar trebui lăsate la vedere se numără:

bani și portofele;

telefoane mobile;

laptopuri și tablete;

aparate foto și drone;

pașapoarte și alte documente;

genți;

chei;

parfumuri;

ochelari de soare.

Chiar și o geantă aparent goală sau o pereche de ochelari poate determina infractorii să spargă geamul mașinii, în speranța că vor găsi obiecte valoroase.

Cum acționează spărgătorii

Potrivit informațiilor transmise de poliție, spargerile au loc în doar câteva secunde și sunt comise, de regulă, în parcările din apropierea plajelor sau a zonelor comerciale, atunci când proprietarii sunt plecați la cumpărături ori la plajă.