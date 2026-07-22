Obiectele banale pentru care hoții sparg mașini în Halkidiki și Salonic. Avertismentul poliției pentru turiștii români: ce nu trebuie să lași la vedere
Tot mai mulți turiști aleg Grecia pentru vacanța de vară, însă autoritățile elene trag un semnal de alarmă după o serie de furturi din autoturisme în zonele turistice din Halkidiki și din apropierea orașului Salonic.
Cele mai vizate sunt mașinile cu numere de înmatriculare străine, încărcate cu bagaje, iar printre victime se numără și turiști aflați în concediu.
Poliția din Grecia a anunțat reținerea a doi bărbați suspectați că au comis mai multe spargeri de autoturisme în perioada 26 iunie – 14 iulie. Potrivit informațiilor publicate de Grčka Info și preluate de presa sârbă, aceștia sunt cercetați pentru opt furturi produse în stațiunile din Halkidiki și în zona Salonicului.
Mii de euro și bunuri personale, furate din mașini
Conform anchetatorilor, șase dintre furturi au avut loc în Halkidiki, de unde suspecții ar fi sustras aproximativ 2.000 de euro în numerar și obiecte estimate la peste 11.600 de euro. Alte două spargeri s-au produs în apropiere de Salonic, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 250 de euro și mai multe bunuri personale.
Cei doi suspecți au fost puși sub acuzare, însă investigațiile continuă pentru a se stabili dacă sunt implicați și în alte cazuri similare.
Ce obiecte atrag atenția hoților
Autoritățile recomandă turiștilor să nu lase în mașină, nici măcar pentru câteva minute, bani, documente sau obiecte care pot sugera existența unor bunuri de valoare.
Printre lucrurile care nu ar trebui lăsate la vedere se numără:
- bani și portofele;
- telefoane mobile;
- laptopuri și tablete;
- aparate foto și drone;
- pașapoarte și alte documente;
- genți;
- chei;
- parfumuri;
- ochelari de soare.
Chiar și o geantă aparent goală sau o pereche de ochelari poate determina infractorii să spargă geamul mașinii, în speranța că vor găsi obiecte valoroase.
Cum acționează spărgătorii
Potrivit informațiilor transmise de poliție, spargerile au loc în doar câteva secunde și sunt comise, de regulă, în parcările din apropierea plajelor sau a zonelor comerciale, atunci când proprietarii sunt plecați la cumpărături ori la plajă.
Printre metodele folosite de hoți se numără spargerea geamurilor laterale, forțarea încuietorilor sau furtul bunurilor din portbagaj.
Autoturismele cu numere de înmatriculare străine sunt considerate ținte ușoare, mai ales în prima zi a vacanței, când turiștii au încă toate bagajele în mașină, sau în ziua plecării.
Pentru a evita incidentele, polițiștii recomandă ca toate obiectele de valoare să fie luate cu proprietarii și să nu fie lăsate la vedere în habitaclu. Chiar dacă hoții nu găsesc bunuri importante, pagubele provocate de geamurile sparte sau de încuietorile distruse pot transforma concediul într-o experiență costisitoare.