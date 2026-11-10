O fostă campioană mondială la arte marțiale predă religia într-o comună din Sibiu. Cum a ajuns Christiana Budică la catedră
Christiana Budică, fostă campioană mondială la arte marțiale, predă religia la Școala Gimnazială din Ațel, județul Sibiu. Născută în București și absolventă a Facultății de Teologie, s-a stabilit în comună împreună cu soțul său, Octavian, alături de care organizează antrenamente și ateliere de pictură. Povestea celor doi a fost prezentată de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.
De la competițiile sportive la Facultatea de Teologie
Christiana Budică a crescut într-o familie în care sportul ocupa un loc important. Mama sa a fost jucătoare profesionistă de bowling, iar tatăl a practicat jiu-jitsu, potrivit relatării publicate de Daniela Cîmpean.
În anii de liceu, Christiana a devenit campioană națională la kyokushin și a obținut o medalie de bronz la campionatele europene. Cariera sa a continuat în artele marțiale, iar în competiții a fost cunoscută sub numele „Mongol”.
În prezentarea făcută de președinta CJ Sibiu este amintit și titlul mondial la Muay Thai obținut în 2012, la Tallinn. Deși își dorise să devină medic, Christiana a urmat Facultatea de Teologie din București, unde a studiat arta sacră și pictura iconografică.
Mutarea în Ațel a adus-o într-o veche locuință săsească, împreună cu soțul său.
„Locuim într-o veche casă săsească. Aici, casele au ceva special, care vine din secolele de existență”, spune Christiana Budică, în relatarea președintei CJ Sibiu.
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Elevii și-au descoperit profesoara pe YouTube
La Școala Gimnazială din Ațel, Christiana Budică predă religia, iar elevii îi cunosc și trecutul sportiv. Copiii au găsit pe YouTube înregistrări ale luptelor sale și au descoperit astfel o altă parte a parcursului profesoarei lor.
„Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”, afirmă Christiana Budică.
Experiența competițiilor se regăsește și în felul în care vorbește despre rezultate. Pentru ea, o înfrângere poate avea valoare dacă sportivul înțelege ce are de învățat din ceea ce s-a întâmplat.
„Depinde cum te raportezi la pierdere sau câștig. Important este ca atunci când pierzi să cauți lucrul sau învățătura care îți aduce un câștig”, spune fosta campioană.
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Antrenamente și pictură în căminul cultural
Activitatea soților Budică nu se limitează la școală. Cei doi organizează antrenamente de arte marțiale și ateliere de pictură în căminul cultural din comună, unde se întâlnesc participanți de vârste diferite.
Potrivit lui Octavian Budică, la antrenamentele din Ațel participă 51 de persoane, cu vârste între 5 și 21 de ani. Atelierele de pictură sunt frecventate și de adulți, astfel că activitățile depășesc grupul copiilor de vârstă școlară.
Proiectele au fost extinse și în Alma, Șmig și Giacăș. În total, peste 100 de tineri sunt implicați în activitățile Asociației Cultural-Sportive „Mongol”, conduse de cei doi soți.
„Nu învață doar un sport, ci și istorie și geografie. Le vorbim despre locurile de unde provin artele marțiale, oamenii care le-au practicat și istoria lor”, explică Octavian Budică.
Cei doi își doresc să dezvolte infrastructura necesară antrenamentelor și să aducă în comună competiții internaționale. Sala de sport cu ring și organizarea unor campionate reprezintă, deocamdată, obiectivele prezentate de Octavian Budică.
„Ne dorim o sală de sport cu ring de luptă și campionate balcanice și europene. Ațelul poate deveni un punct de referință pe harta artelor marțiale, avem potențial”, afirmă acesta.