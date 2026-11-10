O fostă campioană mondială la arte marțiale predă religia într-o comună din Sibiu. Cum a ajuns Christiana Budică la catedră

În anii de liceu, Christiana a devenit campioană națională la kyokushin și a obținut o medalie de bronz la campionatele europene. Cariera sa a continuat în artele marțiale, iar în competiții a fost cunoscută sub numele „Mongol”.

În prezentarea făcută de președinta CJ Sibiu este amintit și titlul mondial la Muay Thai obținut în 2012, la Tallinn. Deși își dorise să devină medic, Christiana a urmat Facultatea de Teologie din București, unde a studiat arta sacră și pictura iconografică.

Mutarea în Ațel a adus-o într-o veche locuință săsească, împreună cu soțul său.

„Locuim într-o veche casă săsească. Aici, casele au ceva special, care vine din secolele de existență”, spune Christiana Budică, în relatarea președintei CJ Sibiu.

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Elevii și-au descoperit profesoara pe YouTube

La Școala Gimnazială din Ațel, Christiana Budică predă religia, iar elevii îi cunosc și trecutul sportiv. Copiii au găsit pe YouTube înregistrări ale luptelor sale și au descoperit astfel o altă parte a parcursului profesoarei lor.

„Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”, afirmă Christiana Budică.

Experiența competițiilor se regăsește și în felul în care vorbește despre rezultate. Pentru ea, o înfrângere poate avea valoare dacă sportivul înțelege ce are de învățat din ceea ce s-a întâmplat.