Nvidia vrea să transforme peste 130 de clădiri telefonice vechi în centre de date AI. Planul neobișnuit prin care gigantul încearcă să evite blocajele din SUA

Potrivit TechRadar, care citează informații publicate inițial de The Information, Nvidia poartă discuții cu Apollo Global Management, compania de investiții care controlează Brightspeed. Proiectul ar putea acoperi până la 20 de state americane și ar valorifica infrastructura electrică și de comunicații deja existentă în aceste clădiri.

Peste 130 de clădiri telecom ar putea deveni centre de date pentru inteligența artificială

Planul Nvidia presupune reutilizarea unor imobile construite inițial pentru infrastructura telefonică tradițională, care găzduiau echipamente pentru gestionarea apelurilor și a traficului de date.

Pe măsură ce rețelele vechi de telecomunicații sunt modernizate, unele dintre aceste clădiri devin subutilizate, deși dispun deja de conexiuni la rețelele electrice și de comunicații.

Pentru Nvidia, avantajul ar fi posibilitatea de a transforma infrastructura existentă în spații capabile să găzduiască servere AI, evitând o parte dintre dificultățile asociate construirii unor facilități complet noi.

Potrivit informațiilor apărute online, proprietățile Brightspeed analizate ar putea oferi, împreună, o capacitate electrică de aproximativ 1 gigawatt.

Această valoare este importantă într-o industrie în care accesul la energie a devenit una dintre principalele provocări pentru extinderea centrelor de date.

Nvidia ar fi transmis deja o propunere scrisă către Brightspeed, solicitând informații suplimentare și posibilitatea de a inspecta amplasamentele care ar putea fi transformate.

Compania ar fi discutat inclusiv cu furnizorii despre începerea lucrărilor de modernizare în primul trimestru din 2027.

Noile facilități ar urma să utilizeze sisteme bazate pe viitoarea platformă Nvidia Vera Rubin, concepută pentru sarcini avansate de inteligență artificială.

Totuși, proiectul se află încă în faza discuțiilor, iar Nvidia și Brightspeed nu au confirmat oficial un acord comercial definitiv.

Inițiativa apare într-un moment în care centrele de date AI consumă cantități tot mai mari de energie, iar companiile tehnologice caută soluții pentru extinderea rapidă a infrastructurii.

De ce Nvidia preferă centrele de date mici în locul unor construcții gigantice

Spre deosebire de marile campusuri dedicate antrenării modelelor AI, facilitățile propuse de Nvidia ar urma să fie utilizate în principal pentru inferență.

Acest termen descrie procesul prin care un model de inteligență artificială deja antrenat primește solicitări și generează răspunsuri.

De exemplu, atunci când un utilizator adresează o întrebare unui chatbot, modelul trebuie să proceseze informația și să formuleze un răspuns. Această activitate necesită putere de calcul, dar poate fi distribuită în mai multe centre de date.

O rețea de facilități mai mici, amplasate în regiuni diferite, ar putea reduce distanța dintre serverele AI și utilizatorii finali.

În anumite condiții, acest lucru poate contribui la reducerea latenței și la îmbunătățirea vitezei de răspuns a aplicațiilor.

De asemenea, centrele regionale ar putea facilita distribuirea sarcinilor de procesare și utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile.

Strategia se înscrie într-o tendință mai amplă a industriei, în care infrastructura tradițională a companiilor devine insuficientă pentru cerințele noilor sisteme AI.

Un alt avantaj potențial este evitarea unor obstacole administrative.

În Statele Unite, dezvoltarea centrelor de date de mari dimensiuni a provocat opoziție în mai multe comunități, din cauza consumului de energie, a necesarului de apă și a impactului asupra infrastructurii locale.

Reutilizarea unor clădiri existente ar putea simplifica anumite etape de autorizare, deși modernizările necesare pentru alimentare și răcire ar continua să fie supuse reglementărilor locale.

Centrele de date AI provoacă tot mai multe controverse în Statele Unite

Extinderea accelerată a infrastructurii AI a devenit un subiect sensibil în Statele Unite, unde mai multe comunități contestă construirea unor centre de date de mari dimensiuni.

Principalele preocupări sunt legate de presiunea exercitată asupra rețelelor electrice, consumul de apă pentru răcire și eventualele creșteri ale costurilor energiei.

În acest context, strategia Nvidia ar putea reprezenta o alternativă la dezvoltarea unor campusuri informatice gigantice, care necesită investiții importante și perioade lungi de construcție.

Totuși, transformarea clădirilor telefonice vechi nu este lipsită de provocări.

Aceste imobile nu au fost proiectate pentru densitatea energetică și cantitatea de căldură generate de serverele moderne AI.

Prin urmare, modernizarea ar putea presupune înlocuirea instalațiilor electrice, introducerea unor sisteme performante de răcire și adaptarea infrastructurii interioare.

Zac Smith, directorul executiv al companiei Datum, a explicat pentru The Information că vechile clădiri telecom pot permite valorificarea unor capacități electrice insuficient utilizate, dar a avertizat că echipamentele îmbătrânite pot crește costurile de operare.

Există și numeroase întrebări comerciale fără răspuns.

Nu este clar câte dintre proprietățile Brightspeed vor fi transformate efectiv, cine va deține echipamentele instalate sau ce companii vor utiliza capacitatea de procesare disponibilă.

Printre potențialii clienți ar putea exista dezvoltatori importanți de inteligență artificială, precum OpenAI și Anthropic, însă nu au fost confirmate negocieri privind utilizarea acestei rețele.

Planul vine și într-o perioadă dificilă pentru Brightspeed, companie care se confruntă cu probleme financiare.

Operatorul a fost creat în 2022, după ce Apollo Global Management a achiziționat active de telefonie și internet de la Lumen Technologies, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 7,5 miliarde de dolari.

Pentru Nvidia, proiectul ar putea avea și o dimensiune strategică: asigurarea accesului la infrastructură electrică și spații de procesare înaintea competitorilor.

Într-o industrie în care energia și sistemele de răcire devin la fel de importante precum procesoarele AI, reutilizarea unor clădiri aparent depășite ar putea reprezenta o soluție surprinzător de valoroasă.

Dacă proiectul se concretizează, Nvidia ar putea demonstra că viitorul infrastructurii AI nu depinde exclusiv de construirea unor centre de date uriașe, ci și de transformarea inteligentă a infrastructurii existente.