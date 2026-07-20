Nu orice program de spălare este eficient. La ce temperatură trebuie curățată lenjeria de pat

Specialista Hollis atrage atenția că nu toate țesăturile suportă aceleași temperaturi de spălare, relatează Southern Living.

„Anumite materiale, în special materialele organice, cum le folosim la Boll & Branch, pot necesita temperaturi mai scăzute pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea. Fiecare tip de lenjerie de pat are propriile instrucțiuni specifice de spălare care trebuie respectate.”

De asemenea, eticheta poate fi utilă și dintr-un alt motiv practic, deoarece este amplasată, de regulă, într-un colț al cearșafului, ceea ce ajută la identificarea poziției corecte atunci când acesta este așezat pe pat.

Pe lângă tipul materialului, contează și gradul de încărcare al mașinii de spălat. Pentru spălările obișnuite este recomandat programul normal, iar în cazul petelor poate fi ales un ciclu de spălare intensivă.

În același timp, specialiștii recomandă evitarea supraîncărcării mașinii. Un singur set de cearșafuri la o încărcătură permite materialului să se miște suficient în timpul spălării, fără să se încurce, ceea ce contribuie la o curățare mai eficientă.

Apa rece sau apa caldă? Temperatura potrivită depinde de țesătură

Nu există o temperatură universal valabilă pentru toate tipurile de lenjerie de pat. Alegerea trebuie făcută în funcție de caracteristicile materialului și de recomandările producătorului.

Apa caldă este asociată, în general, cu eliminarea germenilor și bacteriilor, însă temperaturile ridicate pot afecta unele țesături de calitate.

Hollis explică faptul că și spălarea cu apă rece poate oferi rezultate foarte bune atunci când este utilizat un detergent potrivit.