Nu orice program de spălare este eficient. La ce temperatură trebuie curățată lenjeria de pat
Spălarea lenjeriei de pat pare o activitate simplă, însă alegerea temperaturii și a programului potrivit poate face diferența atât în ceea ce privește curățenia, cât și păstrarea materialului în stare bună pentru mai mult timp. Deși multe persoane aleg automat apa fierbinte, specialiștii spun că aceasta nu este întotdeauna cea mai bună opțiune. Înainte de a porni mașina de spălat, este important să fie luate în calcul tipul țesăturii, gradul de murdărie și recomandările producătorului.
Materialul cearșafurilor este primul lucru pe care trebuie să îl verifici
Înainte de orice spălare, eticheta de întreținere ar trebui consultată cu atenție. Acolo sunt indicate informațiile referitoare la materialul din care este realizată lenjeria și condițiile recomandate pentru întreținere.
Specialista Hollis atrage atenția că nu toate țesăturile suportă aceleași temperaturi de spălare, relatează Southern Living.
„Anumite materiale, în special materialele organice, cum le folosim la Boll & Branch, pot necesita temperaturi mai scăzute pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea. Fiecare tip de lenjerie de pat are propriile instrucțiuni specifice de spălare care trebuie respectate.”
De asemenea, eticheta poate fi utilă și dintr-un alt motiv practic, deoarece este amplasată, de regulă, într-un colț al cearșafului, ceea ce ajută la identificarea poziției corecte atunci când acesta este așezat pe pat.
Pe lângă tipul materialului, contează și gradul de încărcare al mașinii de spălat. Pentru spălările obișnuite este recomandat programul normal, iar în cazul petelor poate fi ales un ciclu de spălare intensivă.
În același timp, specialiștii recomandă evitarea supraîncărcării mașinii. Un singur set de cearșafuri la o încărcătură permite materialului să se miște suficient în timpul spălării, fără să se încurce, ceea ce contribuie la o curățare mai eficientă.
Apa rece sau apa caldă? Temperatura potrivită depinde de țesătură
Nu există o temperatură universal valabilă pentru toate tipurile de lenjerie de pat. Alegerea trebuie făcută în funcție de caracteristicile materialului și de recomandările producătorului.
Apa caldă este asociată, în general, cu eliminarea germenilor și bacteriilor, însă temperaturile ridicate pot afecta unele țesături de calitate.
Hollis explică faptul că și spălarea cu apă rece poate oferi rezultate foarte bune atunci când este utilizat un detergent potrivit.
„Apa rece este încă foarte eficientă în uciderea germenilor, mai ales atunci când este combinată cu un detergent de bună calitate.”
Un alt avantaj al apei reci este faptul că reduce riscul de decolorare și împiedică transferul culorilor, aspect important mai ales în cazul cearșafurilor în nuanțe intense.
Specialista subliniază că temperatura mai scăzută poate contribui și la păstrarea aspectului materialului pe termen lung.
„Spălarea cearșafurilor în apă rece poate fi eficientă în îndepărtarea petelor și prevenirea întăririi acestora. În timp ce apa fierbinte poate ajuta la descompunerea uleiurilor și a grăsimilor, apa rece este mai blândă cu țesăturile și ajută la prevenirea micșorării sau decolorării, ceea ce este important pentru menținerea longevității cearșafurilor.”
Cât de des ar trebui schimbată lenjeria de pat
Pe lângă alegerea temperaturii potrivite, frecvența spălării este la fel de importantă. Recomandarea este ca lenjeria de pat să fie schimbată în fiecare săptămână.
Explicația este simplă. Cearșafurile acumulează zilnic transpirație, uleiuri corporale, celule moarte ale pielii, murdărie și praf, iar toate acestea pot influența confortul și igiena.
Hollis explică motivele pentru care schimbarea regulată a lenjeriei este recomandată.
„Deoarece folosim cearșafurile în fiecare zi, acestea acumulează uleiuri corporale, transpirație, celule moarte ale pielii, murdărie și praf în timp. Acest lucru poate provoca iritații ale pielii, poate ajuta la creșterea și răspândirea bacteriilor dăunătoare și poate declanșa sau agrava alergiile.”
Din acest motiv, schimbarea săptămânală a lenjeriei poate deveni parte din rutina obișnuită de curățenie. Pentru cei care folosesc frecvent același set de cearșafuri, specialista recomandă existența unui al doilea set, astfel încât unul să poată fi utilizat în timp ce celălalt este spălat.
În ceea ce privește păstrarea culorii și a aspectului materialului, Hollis recomandă evitarea înălbitorului, inclusiv în cazul lenjeriilor albe. În schimb, utilizarea apei reci și a unui ciclu delicat poate contribui la reducerea uzurii și la menținerea culorilor pentru o perioadă mai lungă.