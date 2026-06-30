Noul BMW X5 vine cu cea mai radicală schimbare de design de până acum. SUV-ul va avea motoare pe benzină, electrice, hibride și chiar pe hidrogen

BMW X5 intră într-o nouă eră cu un design inspirat de Neue Klasse

Teaserul publicat de BMW arată o față complet diferită față de generația actuală. Noul X5 preia elemente de design asociate cu viitoarea direcție estetică a companiei, inspirată de gama BMW Neue Klasse.

Cea mai vizibilă schimbare este reprezentată de grila frontală reinterpretată. În locul rinichilor clasici BMW, modelul pare să adopte forme mai verticale și mai înguste, apropiate de ceea ce am văzut pe noul BMW iX3.

Farurile primesc și ele o semnătură luminoasă diferită. Luminile de zi LED formează un motiv în forma literei X, o soluție care ar putea deveni un element vizual folosit ulterior și pe alte SUV-uri BMW din familia X.

Din imaginea teaser nu este clar dacă modelul prezentat este versiunea cu motor termic sau varianta electrică iX5. Totuși, informațiile apărute anterior indică faptul că versiunea cu motor convențional ar urma să fie lansată până la finalul anului 2026.

Strategia BMW este una diferită față de producătorii care aleg să treacă rapid exclusiv la electrice. Compania vrea să păstreze mai multe opțiuni disponibile pentru clienți, în funcție de piață și de evoluția regulilor privind emisiile.

Cea mai surprinzătoare variantă este cea pe hidrogen. BMW testează de zeci de ani această tehnologie, dar noul X5 ar putea fi primul model de serie al companiei care folosește un astfel de sistem.

Noul X5 ar putea deveni cel mai greu BMW produs vreodată

Pe lângă schimbările de design și motorizare, noul X5 ar putea avea o altă caracteristică impresionantă: greutatea. Conform informațiilor apărute în presa auto, versiunea G65 ar putea ajunge la aproximativ 6.200 de livre, adică aproape 2.800 de kilograme.