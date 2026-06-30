Noul BMW X5 vine cu cea mai radicală schimbare de design de până acum. SUV-ul va avea motoare pe benzină, electrice, hibride și chiar pe hidrogen
BMW se pregătește să prezinte una dintre cele mai importante noutăți ale sale din ultimii ani: noua generație X5, model care ar putea schimba direcția SUV-urilor premium ale companiei pentru următorul deceniu. Constructorul german a publicat un nou teaser înainte de lansarea oficială, iar imaginea confirmă o schimbare majoră de design, în special în partea frontală.
Noul BMW X5, cunoscut intern sub denumirea G65, nu va fi doar o evoluție a actualului model. Mașina va fi una dintre cele mai versatile lansări BMW, deoarece va putea fi comandată cu mai multe tipuri de propulsie: motoare clasice pe benzină sau diesel, sistem plug-in hybrid, versiune complet electrică și, pentru prima dată într-un model de serie BMW, o variantă alimentată cu hidrogen, scrie Autoblog.
BMW X5 intră într-o nouă eră cu un design inspirat de Neue Klasse
Teaserul publicat de BMW arată o față complet diferită față de generația actuală. Noul X5 preia elemente de design asociate cu viitoarea direcție estetică a companiei, inspirată de gama BMW Neue Klasse.
Cea mai vizibilă schimbare este reprezentată de grila frontală reinterpretată. În locul rinichilor clasici BMW, modelul pare să adopte forme mai verticale și mai înguste, apropiate de ceea ce am văzut pe noul BMW iX3.
Farurile primesc și ele o semnătură luminoasă diferită. Luminile de zi LED formează un motiv în forma literei X, o soluție care ar putea deveni un element vizual folosit ulterior și pe alte SUV-uri BMW din familia X.
Din imaginea teaser nu este clar dacă modelul prezentat este versiunea cu motor termic sau varianta electrică iX5. Totuși, informațiile apărute anterior indică faptul că versiunea cu motor convențional ar urma să fie lansată până la finalul anului 2026.
Strategia BMW este una diferită față de producătorii care aleg să treacă rapid exclusiv la electrice. Compania vrea să păstreze mai multe opțiuni disponibile pentru clienți, în funcție de piață și de evoluția regulilor privind emisiile.
Cea mai surprinzătoare variantă este cea pe hidrogen. BMW testează de zeci de ani această tehnologie, dar noul X5 ar putea fi primul model de serie al companiei care folosește un astfel de sistem.
Noul X5 ar putea deveni cel mai greu BMW produs vreodată
Pe lângă schimbările de design și motorizare, noul X5 ar putea avea o altă caracteristică impresionantă: greutatea. Conform informațiilor apărute în presa auto, versiunea G65 ar putea ajunge la aproximativ 6.200 de livre, adică aproape 2.800 de kilograme.
Dacă aceste cifre se confirmă, noul X5 ar putea deveni cel mai greu model BMW produs vreodată. Pentru comparație, actualul BMW M5 G90 are o masă de aproximativ 5.390 de livre, iar SUV-ul BMW XM Label trece de pragul de 6.000 de livre.
Creșterea greutății vine dintr-o problemă cu care se confruntă aproape toți producătorii auto moderni: mai multă tehnologie înseamnă mai multe componente. Bateriile pentru versiunile electrice, sistemele de siguranță, electronica suplimentară și frânele mai mari contribuie la creșterea masei.
Există și un efect de domino: o mașină mai grea are nevoie de frâne mai mari și motoare mai puternice, ceea ce adaugă și mai multă greutate.