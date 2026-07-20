Noua dubă electrică Kia este aproape cât un Ford Transit. PV7 poate deveni atelier, microbuz sau autorulotă
Kia pregătește lansarea PV7, o dubă electrică de dimensiuni mari care va completa familia începută cu PV5. Primul prototip a fost observat în trafic, iar imaginile arată un vehicul considerabil mai lung și mai lat decât modelul actual, cu un ampatament aproape cât platforma transportatorului pe care a fost fotografiat.
PV7 este programat pentru 2027 și va fi poziționat între PV5 și viitorul PV9, planificat pentru 2029. Kia nu construiește însă doar o dubă electrică tradițională, ci o platformă modulară care poate primi caroserii și interioare adaptate transportului de persoane, mărfurilor, activităților profesionale sau călătoriilor.
Pentru România, un asemenea model ar putea interesa firmele de curierat, hotelurile, operatorii de transport, atelierele mobile și companiile care fac livrări urbane. Versiunile pentru pasageri pot deveni microbuze electrice, iar spațiul interior generos deschide inclusiv posibilitatea transformării într-o autorulotă.
PV7 va fi mult mai mare decât actualul PV5
Conceptul prezentat anterior măsura 5.270 mm lungime, 2.065 mm lățime și 2.120 mm înălțime, cu un ampatament de 3.390 mm. Dimensiunile versiunii de serie se pot schimba, însă prototipul confirmă că PV7 rămâne apropiat de o utilitară Ford Transit în configurație standard.
Pentru comparație, PV5 Passenger are o lungime de 4.695 mm, o înălțime de 1.915 mm și un ampatament de 2.995 mm. Diferența de aproape 60 cm în lungime poate fi transformată în spațiu suplimentar pentru marfă, un al treilea rând mai confortabil sau echipamente profesionale.
Prototipul camuflat are un port de încărcare în partea frontală și pare să includă încă unul pe lateral. Configurația finală nu este confirmată, dar poziționarea mai multor puncte de acces ar putea ajuta în depozite și parcări, unde duba nu poate fi întotdeauna orientată cu partea corectă spre stație.
Designul din spate diferă de cel al PV5, inclusiv la nivelul stopurilor și barei. Forma rămâne verticală, pentru maximizarea volumului util, iar lățimea crescută ar trebui să permită o organizare mai eficientă a interiorului.
Kia nu a anunțat capacitatea bateriei, autonomia sau puterea de încărcare pentru PV7. Modelul va folosi însă o versiune a platformei electrice modulare E-GMP.S și va integra sistemele software Pleos Fleet pentru administrarea vehiculelor comerciale.
Succesul PV5 îi oferă Kia curaj să meargă mai departe
PV5 a ajuns deja la aproximativ 9% din piața europeană de vehicule comerciale electrice ușoare în primele trei luni din 2026. În Regatul Unit, Kia a urcat pe locul al treilea în segment, cu o cotă de 17,4%.
Modelul actual este oferit în versiuni Passenger, Cargo, Chassis Cab, Crew, Open Bed, pentru accesul persoanelor în scaun rulant și chiar într-o configurație cu șapte locuri. Kia numește aceste caroserii „top hats”, deoarece pot fi montate pe aceeași bază electrică în funcție de utilizare.
PV5 Passenger folosește baterii de 51,5 kWh și 71,2 kWh. Autonomia declarată este de aproximativ 294 km pentru bateria mică și până la 412 km pentru cea mare. Varianta Cargo ajunge la aproximativ 296 km, respectiv 415 km.
PV7 va avea o masă și o suprafață frontală mai mari, astfel că nu este sigur că va păstra aceleași valori cu baterii similare. Este probabil să primească un acumulator mai generos pentru a oferi autonomia necesară unei zile de lucru sau transportului interurban.
Pentru firmele românești, autonomia nu este singurul criteriu. Contează masa utilă, volumul de încărcare, costul asigurării, viteza de încărcare și posibilitatea de a alimenta vehiculul la sediu. O dubă electrică devine eficientă mai ales atunci când are trasee previzibile și revine seara în aceeași bază.
Versiunea de pasageri ar putea fi folosită de hoteluri, pensiuni și operatori de transfer, iar configurația de camping poate interesa publicul care caută o autorulotă fără motor diesel. Spațiul mare permite instalarea unui pat, a unor module de depozitare și a unei mici zone de gătit, dar autonomia va depinde de greutatea conversiei.
PV7 arată că Kia nu mai privește electrificarea doar prin SUV-uri pentru persoane fizice. Compania încearcă să intre într-un segment comercial în care costul total de utilizare și flexibilitatea sunt mai importante decât accelerația sau designul.