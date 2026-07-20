Noua dubă electrică Kia este aproape cât un Ford Transit. PV7 poate deveni atelier, microbuz sau autorulotă

Pentru România, un asemenea model ar putea interesa firmele de curierat, hotelurile, operatorii de transport, atelierele mobile și companiile care fac livrări urbane. Versiunile pentru pasageri pot deveni microbuze electrice, iar spațiul interior generos deschide inclusiv posibilitatea transformării într-o autorulotă.

PV7 va fi mult mai mare decât actualul PV5

Conceptul prezentat anterior măsura 5.270 mm lungime, 2.065 mm lățime și 2.120 mm înălțime, cu un ampatament de 3.390 mm. Dimensiunile versiunii de serie se pot schimba, însă prototipul confirmă că PV7 rămâne apropiat de o utilitară Ford Transit în configurație standard.

Pentru comparație, PV5 Passenger are o lungime de 4.695 mm, o înălțime de 1.915 mm și un ampatament de 2.995 mm. Diferența de aproape 60 cm în lungime poate fi transformată în spațiu suplimentar pentru marfă, un al treilea rând mai confortabil sau echipamente profesionale.

Prototipul camuflat are un port de încărcare în partea frontală și pare să includă încă unul pe lateral. Configurația finală nu este confirmată, dar poziționarea mai multor puncte de acces ar putea ajuta în depozite și parcări, unde duba nu poate fi întotdeauna orientată cu partea corectă spre stație.

Designul din spate diferă de cel al PV5, inclusiv la nivelul stopurilor și barei. Forma rămâne verticală, pentru maximizarea volumului util, iar lățimea crescută ar trebui să permită o organizare mai eficientă a interiorului.

Kia nu a anunțat capacitatea bateriei, autonomia sau puterea de încărcare pentru PV7. Modelul va folosi însă o versiune a platformei electrice modulare E-GMP.S și va integra sistemele software Pleos Fleet pentru administrarea vehiculelor comerciale.

Succesul PV5 îi oferă Kia curaj să meargă mai departe

PV5 a ajuns deja la aproximativ 9% din piața europeană de vehicule comerciale electrice ușoare în primele trei luni din 2026. În Regatul Unit, Kia a urcat pe locul al treilea în segment, cu o cotă de 17,4%.