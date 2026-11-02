Kia a transformat o dubă electrică într-o casă de vacanță pe roți. Are două paturi duble, bucătărie și panouri solare

Două paturi duble, bucătărie completă și energie solară într-un vehicul de 4,69 metri

La exterior, Kia PV5 i-Camper păstrează silueta futuristă a utilitarei electrice, dar integrează un plafon extensibil care schimbă radical spațiul interior. Când vehiculul este parcat, acoperișul poate fi ridicat, creând un al doilea nivel dedicat dormitului. Astfel, autorulota dispune de două paturi duble, unul amenajat în partea inferioară și altul sub plafonul extensibil.

Patul de jos este creat cu ajutorul unui sistem de scaune culisante, care pot fi rabatate complet sau îndepărtate pentru a elibera spațiu. În partea superioară, compania britanică utilizează un sistem de susținere Froli Springs, conceput pentru a îmbunătăți confortul saltelei. Soluția permite acomodarea a până la patru persoane, deși spațiul disponibil rămâne cel al unei autorulote compacte.

Bucătăria este surprinzător de bine echipată. Există o chiuvetă alimentată de o pompă electrică, două plite cu inducție, un frigider de 42 de litri, dulapuri și spații pentru depozitare. Opțional, poate fi instalat chiar și un cuptor cu microunde, o dotare utilă pentru vacanțele mai lungi.

Un panou solar de 200 W completează sistemul energetic. Vehiculul include și o baterie auxiliară cu litiu, destinată echipamentelor de camping, astfel încât utilizarea frigiderului, iluminatului sau altor consumatori să nu solicite permanent bateria principală de tracțiune.

La acestea se adaugă funcția vehicle-to-load, prin care energia din bateria vehiculului poate alimenta dispozitive externe. Un laptop, o bicicletă electrică sau echipamentele folosite într-un camping pot beneficia de această funcționalitate, în limitele sistemului electric disponibil.

Cât costă autorulota Kia și ce autonomie oferă pentru vacanțe

Kia PV5 i-Camper pornește în Marea Britanie de la aproximativ 75.500 de euro, la conversia cursului valutar din 2 noiembrie 2026. Este un preț consistent, dar trebuie luat în considerare faptul că include atât vehiculul electric, cât și transformarea sa într-o autorulotă echipată pentru călătorii.

Modelul PV5 Plus Long Range dispune de o baterie de 71,2 kWh, cu o autonomie oficială de până la aproximativ 397 km în ciclul WLTP. Autonomia specifică versiunii camper nu a fost comunicată separat, iar echipamentele suplimentare, greutatea transportată, temperaturile și viteza de deplasare pot reduce semnificativ distanța parcursă între încărcări.