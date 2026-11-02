Kia a transformat o dubă electrică într-o casă de vacanță pe roți. Are două paturi duble, bucătărie și panouri solare
Ideea unei vacanțe în care poți dormi aproape oriunde, îți poți pregăti micul dejun în mijlocul naturii și nu depinzi de rezervările la hotel capătă o interpretare electrică surprinzător de compactă. Kia PV5, unul dintre cele mai noi vehicule comerciale electrice ale constructorului sud-coreean, a devenit baza unei autorulote cu două paturi duble, bucătărie complet utilată și panou solar.
Modelul se numește Kia PV5 i-Camper și a fost realizat de compania britanică Wellhouse Leisure, specializată în conversia vehiculelor comerciale în autorulote. Deși măsoară numai 4,69 metri lungime, noul camper promite funcționalități pe care până nu demult le întâlneai în vehicule recreaționale considerabil mai mari.
Două paturi duble, bucătărie completă și energie solară într-un vehicul de 4,69 metri
La exterior, Kia PV5 i-Camper păstrează silueta futuristă a utilitarei electrice, dar integrează un plafon extensibil care schimbă radical spațiul interior. Când vehiculul este parcat, acoperișul poate fi ridicat, creând un al doilea nivel dedicat dormitului. Astfel, autorulota dispune de două paturi duble, unul amenajat în partea inferioară și altul sub plafonul extensibil.
Patul de jos este creat cu ajutorul unui sistem de scaune culisante, care pot fi rabatate complet sau îndepărtate pentru a elibera spațiu. În partea superioară, compania britanică utilizează un sistem de susținere Froli Springs, conceput pentru a îmbunătăți confortul saltelei. Soluția permite acomodarea a până la patru persoane, deși spațiul disponibil rămâne cel al unei autorulote compacte.
Bucătăria este surprinzător de bine echipată. Există o chiuvetă alimentată de o pompă electrică, două plite cu inducție, un frigider de 42 de litri, dulapuri și spații pentru depozitare. Opțional, poate fi instalat chiar și un cuptor cu microunde, o dotare utilă pentru vacanțele mai lungi.
Un panou solar de 200 W completează sistemul energetic. Vehiculul include și o baterie auxiliară cu litiu, destinată echipamentelor de camping, astfel încât utilizarea frigiderului, iluminatului sau altor consumatori să nu solicite permanent bateria principală de tracțiune.
La acestea se adaugă funcția vehicle-to-load, prin care energia din bateria vehiculului poate alimenta dispozitive externe. Un laptop, o bicicletă electrică sau echipamentele folosite într-un camping pot beneficia de această funcționalitate, în limitele sistemului electric disponibil.
Cât costă autorulota Kia și ce autonomie oferă pentru vacanțe
Kia PV5 i-Camper pornește în Marea Britanie de la aproximativ 75.500 de euro, la conversia cursului valutar din 2 noiembrie 2026. Este un preț consistent, dar trebuie luat în considerare faptul că include atât vehiculul electric, cât și transformarea sa într-o autorulotă echipată pentru călătorii.
Modelul PV5 Plus Long Range dispune de o baterie de 71,2 kWh, cu o autonomie oficială de până la aproximativ 397 km în ciclul WLTP. Autonomia specifică versiunii camper nu a fost comunicată separat, iar echipamentele suplimentare, greutatea transportată, temperaturile și viteza de deplasare pot reduce semnificativ distanța parcursă între încărcări.
La o stație de încărcare rapidă compatibilă, bateria poate trece de la 10% la 80% în aproximativ 30 de minute, potrivit datelor prezentate pentru modelul de bază. Pentru o călătorie cu multe opriri turistice, acest interval poate fi convenabil. În schimb, pe traseele izolate, disponibilitatea infrastructurii de încărcare rămâne esențială.
Există și o legătură interesantă cu România. Kia PV5 Cargo este deja prezentată pe piața locală, cu prețuri recomandate care pornesc de la aproximativ 39.850 de euro pentru versiunea de bază. Asta nu înseamnă că autorulota britanică poate fi comandată automat prin dealerii români, însă demonstrează că platforma tehnică există deja în oferta constructorului.
Pentru pasionații de călătorii prin Transilvania, Maramureș sau pe litoral, un camper electric de asemenea dimensiuni ar putea reprezenta o alternativă la autorulotele diesel tradiționale. Principalul avantaj este că poate fi utilizat și în viața de zi cu zi, fără dificultățile de parcare asociate vehiculelor recreaționale mari.
Kia PV5 i-Camper demonstrează că viitorul vacanțelor pe roți nu trebuie să presupună neapărat o autorulotă uriașă. Uneori, un vehicul de dimensiunea unei dube obișnuite poate ascunde aproape tot confortul unei mici locuințe mobile.