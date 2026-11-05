Nothing pregătește un gadget neobișnuit cu AI. Nu va avea ecran și nici nu va fi o aplicație
Nothing pregătește lansarea primului său produs conceput în jurul inteligenței artificiale, iar compania a confirmat că acesta va ajunge pe piață în decembrie 2026. Anunțul a fost făcut de directorul executiv Carl Pei, însă descrierea oferită ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Noul dispozitiv nu va avea un ecran nou și nici nu va fi o aplicație pentru telefon.
Compania cunoscută pentru designul neobișnuit al telefoanelor și accesoriilor sale încearcă să exploreze o categorie diferită de produse. Deocamdată, Nothing nu a prezentat imagini, specificații tehnice sau detalii despre modul în care va funcționa dispozitivul.
Carl Pei confirmă lansarea primului produs AI în decembrie
Directorul Nothing a anunțat pe platforma X că primul produs „AI-native” al companiei va fi lansat în decembrie. Potrivit acestuia, dispozitivul va fi un instrument de productivitate, construit cu atenția pentru design și personalitate care caracterizează produsele Nothing.
Carl Pei a precizat că produsul nu va avea un ecran nou și că nu ar fi putut exista sub forma unei simple aplicații. Declarația sugerează că este vorba despre un dispozitiv hardware independent, dar compania nu a confirmat încă forma sau funcțiile acestuia.
Descrierea este cu atât mai interesantă cu cât industria tehnologică încearcă să găsească o alternativă la smartphone pentru interacțiunea cu inteligența artificială. Mai multe companii experimentează cu dispozitive care pot accesa servicii AI fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă constant aplicații pe telefon.
În cazul Nothing, accentul pare să fie pus pe un instrument care să ajute la desfășurarea activităților zilnice, însă nu este clar dacă acesta va putea prelua comenzi vocale, organiza informații, gestiona sarcini sau interacționa cu alte dispozitive.
Nothing explorează dispozitive care folosesc inteligența artificială
Carl Pei vorbește de mai mult timp despre posibilitatea ca aplicațiile tradiționale pentru smartphone să fie înlocuite treptat de agenți AI. În viziunea sa, oamenii ar putea interacționa direct cu sisteme inteligente care înțeleg solicitările și execută sarcini în locul lor, fără să fie nevoie să navigheze între numeroase aplicații.
Planurile Nothing nu se limitează însă la produsul care urmează să fie lansat în decembrie. Compania a menționat anterior că lucrează și la o pereche de ochelari inteligenți conectați la servicii AI, precum și la căști wireless cu funcții bazate pe această tehnologie.
Aceste proiecte arată interesul producătorului pentru dispozitive care extind experiența smartphone-ului, dar nu depind neapărat de un ecran pentru fiecare interacțiune.
Totuși, nu există confirmarea că produsul anunțat pentru decembrie face parte din aceeași categorie cu ochelarii inteligenți sau că va avea funcții similare. Din contră, Carl Pei pare să delimiteze noul proiect de direcția spre care se îndreaptă o parte dintre companiile care dezvoltă accesorii purtabile cu AI.
Carl Pei nu vrea să urmeze moda pandantivelor și ochelarilor AI
În mesajul publicat pe X, șeful Nothing a făcut referire la competiția din industria tehnologică pentru găsirea unui dispozitiv care să devină următorul mare succes după iPhone.
Pandantivele inteligente, broșele cu AI, ochelarii conectați și asistenții digitali personali sunt printre conceptele explorate de companiile care încearcă să transforme inteligența artificială într-o prezență permanentă în viața de zi cu zi.
Pei a recunoscut că apreciază curajul acestor inițiative, dar consideră că momentul actual poate fi interpretat diferit. Declarația sugerează că Nothing nu vrea să urmeze automat tendința dispozitivelor purtabile, chiar dacă firma explorează și această categorie.
Faptul că noul produs nu va avea un ecran și nu va fi o aplicație lasă deschise mai multe posibilități. Ar putea fi un instrument autonom, capabil să comunice cu alte echipamente sau să ofere acces la funcții AI printr-o interfață diferită de cea a unui smartphone. Acestea rămân însă doar variante posibile, deoarece compania nu a prezentat detalii tehnice.
Ce se știe despre lansarea dispozitivului Nothing
Deocamdată, Nothing a confirmat doar luna lansării și câteva caracteristici generale. Produsul este descris drept un instrument de productivitate bazat pe AI, cu o identitate proprie, dar fără un ecran nou și fără forma unei aplicații.
Nu a fost comunicată o dată exactă pentru prezentare, un preț sau lista piețelor în care va fi disponibil. Nici compatibilitatea cu telefoanele Nothing sau cu dispozitivele produse de alte companii nu a fost clarificată.