Nothing pregătește un gadget neobișnuit cu AI. Nu va avea ecran și nici nu va fi o aplicație

Carl Pei confirmă lansarea primului produs AI în decembrie

Directorul Nothing a anunțat pe platforma X că primul produs „AI-native” al companiei va fi lansat în decembrie. Potrivit acestuia, dispozitivul va fi un instrument de productivitate, construit cu atenția pentru design și personalitate care caracterizează produsele Nothing.

Carl Pei a precizat că produsul nu va avea un ecran nou și că nu ar fi putut exista sub forma unei simple aplicații. Declarația sugerează că este vorba despre un dispozitiv hardware independent, dar compania nu a confirmat încă forma sau funcțiile acestuia.

Descrierea este cu atât mai interesantă cu cât industria tehnologică încearcă să găsească o alternativă la smartphone pentru interacțiunea cu inteligența artificială. Mai multe companii experimentează cu dispozitive care pot accesa servicii AI fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă constant aplicații pe telefon.

În cazul Nothing, accentul pare să fie pus pe un instrument care să ajute la desfășurarea activităților zilnice, însă nu este clar dacă acesta va putea prelua comenzi vocale, organiza informații, gestiona sarcini sau interacționa cu alte dispozitive.

Nothing explorează dispozitive care folosesc inteligența artificială

Carl Pei vorbește de mai mult timp despre posibilitatea ca aplicațiile tradiționale pentru smartphone să fie înlocuite treptat de agenți AI. În viziunea sa, oamenii ar putea interacționa direct cu sisteme inteligente care înțeleg solicitările și execută sarcini în locul lor, fără să fie nevoie să navigheze între numeroase aplicații.

Planurile Nothing nu se limitează însă la produsul care urmează să fie lansat în decembrie. Compania a menționat anterior că lucrează și la o pereche de ochelari inteligenți conectați la servicii AI, precum și la căști wireless cu funcții bazate pe această tehnologie.

Aceste proiecte arată interesul producătorului pentru dispozitive care extind experiența smartphone-ului, dar nu depind neapărat de un ecran pentru fiecare interacțiune.