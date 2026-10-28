Nintendo Switch ajunge neoficial pe Mac cu ajutorul unui instrument care face compatibile 85 de jocuri

Nxnative permite rularea jocurilor de Switch pe dispozitivele Apple

Nxnative folosește arhitectura procesoarelor ARM, prezentă atât pe Nintendo Switch, cât și pe dispozitivele Apple moderne, pentru a executa o mare parte din codul original al jocurilor. În loc să reproducă integral hardware-ul consolei prin metodele folosite de emulatoarele clasice, instrumentul creează un mediu de compatibilitate care permite jocurilor să funcționeze pe macOS, iOS și iPadOS.

Proiectul continuă o serie de experimente prin care anumite jocuri de Switch au fost adaptate pentru hardware-ul Apple. Printre inițiativele anterioare se numără MacNativeGames, care rulează direct codul ARM64 al jocurilor și adaptează instrucțiunile necesare pentru compatibilitatea cu sistemele Apple.

Avantajul Nxnative este că oferă un cadru comun pentru mai multe jocuri, în loc să fie construit separat pentru fiecare titlu. Astfel, instrumentul poate fi folosit pentru o listă mai largă de producții, iar dezvoltarea sa nu se limitează la un singur joc.

Mario Kart 8 Deluxe și Zelda se numără printre jocurile compatibile

Lista Nxnative include aproximativ 85 de jocuri Nintendo Switch. Printre acestea se află Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom și Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age.

Rezultatele diferă în funcție de joc. Mario Kart 8 Deluxe poate rula la 60 de cadre pe secundă, la fel ca pe consolă, în timp ce The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom funcționează la 30 de cadre pe secundă și poate pierde cadre în timpul jocului. Unele titluri au și probleme de afișare sau de performanță.

Nxnative oferă și opțiuni precum modificarea rezoluției de randare, iar anumite jocuri pot depăși frecvența de afișare disponibilă pe Nintendo Switch. Totuși, aceste rezultate nu sunt garantate pentru toate titlurile, iar compatibilitatea nu înseamnă automat că fiecare joc va funcționa fără erori.

Un alt proiect, numit NX2Apple, pune la dispoziție o interfață grafică pentru simplificarea procesului. Acesta este dezvoltat separat de Nxnative și urmărește să facă mai accesibilă instalarea jocurilor pentru persoanele care nu vor să lucreze exclusiv din linia de comandă.