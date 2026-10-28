Nintendo Switch ajunge neoficial pe Mac cu ajutorul unui instrument care face compatibile 85 de jocuri
Jocurile create pentru Nintendo Switch pot rula acum și pe Mac, iPhone sau iPad, fără să fie nevoie de o consolă Nintendo. Un proiect numit Nxnative permite executarea directă a codului original al jocurilor pe dispozitivele Apple, iar lista titlurilor compatibile a ajuns deja la aproximativ 85.
Printre jocurile care pot fi rulate cu ajutorul acestui instrument se numără Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey și The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Proiectul este neoficial și nu este afiliat cu Nintendo sau cu editorii jocurilor. Performanța diferă de la un titlu la altul, iar configurarea presupune mai mulți pași tehnici, scrie XDA Developers.
Nxnative permite rularea jocurilor de Switch pe dispozitivele Apple
Nxnative folosește arhitectura procesoarelor ARM, prezentă atât pe Nintendo Switch, cât și pe dispozitivele Apple moderne, pentru a executa o mare parte din codul original al jocurilor. În loc să reproducă integral hardware-ul consolei prin metodele folosite de emulatoarele clasice, instrumentul creează un mediu de compatibilitate care permite jocurilor să funcționeze pe macOS, iOS și iPadOS.
Proiectul continuă o serie de experimente prin care anumite jocuri de Switch au fost adaptate pentru hardware-ul Apple. Printre inițiativele anterioare se numără MacNativeGames, care rulează direct codul ARM64 al jocurilor și adaptează instrucțiunile necesare pentru compatibilitatea cu sistemele Apple.
Avantajul Nxnative este că oferă un cadru comun pentru mai multe jocuri, în loc să fie construit separat pentru fiecare titlu. Astfel, instrumentul poate fi folosit pentru o listă mai largă de producții, iar dezvoltarea sa nu se limitează la un singur joc.
Mario Kart 8 Deluxe și Zelda se numără printre jocurile compatibile
Lista Nxnative include aproximativ 85 de jocuri Nintendo Switch. Printre acestea se află Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom și Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age.
Rezultatele diferă în funcție de joc. Mario Kart 8 Deluxe poate rula la 60 de cadre pe secundă, la fel ca pe consolă, în timp ce The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom funcționează la 30 de cadre pe secundă și poate pierde cadre în timpul jocului. Unele titluri au și probleme de afișare sau de performanță.
Nxnative oferă și opțiuni precum modificarea rezoluției de randare, iar anumite jocuri pot depăși frecvența de afișare disponibilă pe Nintendo Switch. Totuși, aceste rezultate nu sunt garantate pentru toate titlurile, iar compatibilitatea nu înseamnă automat că fiecare joc va funcționa fără erori.
Un alt proiect, numit NX2Apple, pune la dispoziție o interfață grafică pentru simplificarea procesului. Acesta este dezvoltat separat de Nxnative și urmărește să facă mai accesibilă instalarea jocurilor pentru persoanele care nu vor să lucreze exclusiv din linia de comandă.
Instrumentul funcționează ca Wine, dar folosește Metal pentru grafică
Nxnative poate fi comparat cu Wine, instrumentul care permite rularea unor aplicații Windows pe alte sisteme de operare. În cazul Nxnative, scopul este compatibilitatea cu jocurile create pentru Nintendo Switch, prin recrearea unor funcții de sistem de care acestea au nevoie.
Instrumentul reproduce servicii ale sistemului Horizon OS, folosit de consola Nintendo. Printre funcțiile gestionate se numără programarea firelor de execuție, sincronizarea, accesul la sistemul de fișiere și administrarea memoriei. În același timp, operațiunile grafice sunt transpuse în Metal, tehnologia Apple folosită pentru randarea pe dispozitivele sale.
Proiectul integrează și componente sau contribuții din alte inițiative, inclusiv Ryujinx, pentru traducerea shaderelor, și Yuzu, pentru anumite referințe legate de instrucțiunile grafice și comportamentul nucleului sistemului. Această abordare îi permite să gestioneze o parte dintre operațiunile necesare fără să reproducă în întregime consola.
O versiune derivată din Nxnative a reușit, de asemenea, să ruleze Mario Kart World, un joc pentru Nintendo Switch 2, pe un Mac. Este un proiect separat, iar rezultatul nu trebuie confundat cu lista de compatibilitate a versiunii principale Nxnative.
Instalarea necesită Xcode și copii proprii ale jocurilor
Nxnative nu vine cu jocurile incluse. Pentru a-l folosi, este necesară o copie proprie a fiecărui titlu, extrasă de pe consola Nintendo Switch. Creatorul proiectului precizează pe GitHub că depozitul nu conține elemente preluate din jocuri și că proiectul nu este afiliat cu Nintendo sau cu vreun editor de jocuri.
Configurarea presupune utilizarea liniei de comandă, a Xcode 27.1 și a Homebrew. Procesul este necesar pentru a construi fișierele IPA sau aplicațiile pentru Mac, care nu sunt semnate. Prin urmare, Nxnative nu reprezintă o soluție de tipul instalare și pornire pentru oricine, iar utilizatorii fără experiență tehnică pot întâmpina dificultăți.