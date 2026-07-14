Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, primiți la Palatul Élysée de Emmanuel Macron. De ce vizita de la Paris contează enorm pentru România. Foto

„Mulțumesc președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țările noastre”, a transmis Nicușor Dan, alături de imaginile de la sosirea la Palatul Élysée.

Pentru România, prezența la aceste evenimente este importantă mai ales prin prisma poziției sale pe flancul estic al NATO și a graniței cu Ucraina. Bucureștiul are interesul să participe direct la discuțiile europene privind securitatea, sprijinul pentru Kiev și întărirea capacității de apărare a continentului, într-o perioadă în care marile capitale europene vorbesc tot mai des despre asumarea unei responsabilități mai mari în domeniul militar.

Franța este, în același timp, unul dintre partenerii strategici importanți ai României și conduce grupul de luptă NATO desfășurat în țara noastră. Dialogul direct dintre Nicușor Dan și Emmanuel Macron poate conta, astfel, atât pentru cooperarea militară, cât și pentru poziționarea României în viitoarele decizii luate la nivel european.

România, prezentă și la parada de pe Champs-Élysées

Un alt moment cu o puternică încărcătură simbolică este participarea României la parada militară organizată pe Champs-Élysées. Tema ediției din acest an este „Redeșteptarea strategică a Europei”, un mesaj care reflectă preocupările tot mai mari ale statelor europene privind propria securitate.

România este reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Nicușor Dan asistă la paradă alături de ceilalți lideri invitați la Paris.

Pentru București, prezența militarilor români în centrul Parisului transmite și un mesaj de apartenență la efortul european de apărare. România nu este doar un stat aflat geografic în apropierea războiului din Ucraina, ci un membru NATO și al Uniunii Europene care încearcă să își consolideze rolul în discuțiile strategice ale continentului.

Detaliul prin care președintele s-a asortat cu partenera sa

Atenția a fost atrasă și de apariția lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru la recepția de la Palatul Élysée. Partenera președintelui a ales o rochie lungă din mătase, în degrade, cu mai multe nuanțe de albastru și cu o parte superioară cu efect transparent.

Ținuta a fost completată de pantofi stiletto negri, iar Mirabela Grădinaru a optat pentru o coafură simplă, cu părul lăsat pe spate. Alegerea a păstrat o linie elegantă, potrivită unui dineu oficial organizat la reședința președintelui Franței.