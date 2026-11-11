„Niciun” sau „nici un”? Când se scrie legat și când sunt corecte două cuvinte separate
„Niciun” și „nici un” sunt ambele corecte, dar se folosesc în contexte diferite. Scriem „Nu am niciun mesaj” când negăm existența unui mesaj, însă păstrăm două cuvinte dacă „nici” și „un” au roluri distincte în propoziție. Alegerea depinde de sensul întregii construcții, nu de o regulă potrivit căreia una dintre variante ar fi întotdeauna greșită.
Când scriem „niciun” într-un singur cuvânt
Forma „niciun” este un adjectiv pronominal negativ și însoțește un substantiv. O folosim în enunțuri precum „Nu a venit niciun coleg”, „Nu am primit niciun răspuns” sau „Niciun magazin din apropiere nu era deschis”.
În aceste exemple, negația privește întreaga categorie despre care vorbim. Nu a venit vreun coleg, nu a fost primit vreun răspuns și nu era deschis vreun magazin dintre cele avute în vedere.
Scrierea într-un cuvânt este indicată în DOOM3, la regulile privind pronumele și adjectivele pronominale compuse. Pentru feminin, forma corespunzătoare este „nicio”, ca în „Nu am nicio întrebare” sau „Nicio elevă nu a lipsit”.
Aceeași regulă se aplică în formulări obișnuite precum „în niciun caz”, „fără niciun ajutor” și „nu există niciun motiv”. Prezența unei prepoziții înaintea cuvântului nu schimbă scrierea acestuia.
Când sunt necesare două cuvinte separate
Secvența „nici un” este corectă atunci când „nici” este adverb, iar „un” își păstrează valoarea de numeral sau de articol nehotărât. În asemenea construcții, cele două elemente nu formează adjectivul pronominal negativ „niciun”.
Un exemplu este „Nu au venit nici un elev, nici doi, ci trei”. Aici sunt puse în contrast cantitățile exprimate prin numere, iar „un” are valoare de numeral.
Scrierea separată apare și când „nici” adaugă o a doua caracterizare negativă. În enunțul „Nu este neatent și nu este nici un șofer nepriceput”, grupul „un șofer nepriceput” reprezintă o caracterizare respinsă, alături de cea exprimată prin „neatent”.
La feminin, mecanismul este același. În „Nu au venit nici o elevă, nici două, ci patru”, „o” exprimă numărul, motiv pentru care rămâne separat de „nici”.
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Cum recunoști diferența în propozițiile pe care le scrii
Compară „Nu a lipsit niciun elev” cu „Nu au lipsit nici un elev, nici doi, ci cinci”. Prima propoziție spune că toți elevii au fost prezenți, iar a doua precizează numărul absenților printr-un contrast.
Un alt exemplu este „Nu am cumpărat niciun caiet”, unde este negată cumpărarea oricărui caiet. În schimb, „Nu am cumpărat nici un caiet, nici două, ci zece” pune în discuție cantitatea cumpărată.
Nu este suficient să observi că mai apare un „nici” în apropiere pentru a decide scrierea separată. Enunțul „Nu am niciun caiet și nicio carte” conține două adjective pronominale negative, ambele scrise legat.
De asemenea, apariția numeralului într-o explicație a sensului nu modifică automat forma din propoziția inițială. „Nu a venit niciun coleg” rămâne scris astfel chiar dacă explici ulterior că nu a venit nici măcar o persoană.
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„Niciun” și „niciunul” nu se folosesc identic
Când substantivul este exprimat, putem scrie „Niciun candidat nu a răspuns”. Dacă îl înlocuim printr-un pronume, forma este „Niciunul nu a răspuns”, nu „niciun”.
Există și gruparea separată „nici unul”, în construcții precum „Nu îl aleg nici pe unul, nici pe celălalt”. Aici sunt respinse succesiv două alternative, iar cuvintele își păstrează rolurile distincte.
Pentru verificare, poți consulta intrările și exemplele din DOOM3, unde formele sunt prezentate separat. Dicționarul diferențiază adjectivul „niciun”, gruparea „nici un” și construcțiile cu „nici unul”.
Prin urmare, corectarea trebuie făcută după citirea întregului enunț. Înlocuirea automată a tuturor aparițiilor lui „nici un” cu „niciun” poate modifica inclusiv construcții care erau scrise corect.