„Niciun” sau „nici un”? Când se scrie legat și când sunt corecte două cuvinte separate

În aceste exemple, negația privește întreaga categorie despre care vorbim. Nu a venit vreun coleg, nu a fost primit vreun răspuns și nu era deschis vreun magazin dintre cele avute în vedere.

Scrierea într-un cuvânt este indicată în DOOM3, la regulile privind pronumele și adjectivele pronominale compuse. Pentru feminin, forma corespunzătoare este „nicio”, ca în „Nu am nicio întrebare” sau „Nicio elevă nu a lipsit”.

Aceeași regulă se aplică în formulări obișnuite precum „în niciun caz”, „fără niciun ajutor” și „nu există niciun motiv”. Prezența unei prepoziții înaintea cuvântului nu schimbă scrierea acestuia.

Când sunt necesare două cuvinte separate

Secvența „nici un” este corectă atunci când „nici” este adverb, iar „un” își păstrează valoarea de numeral sau de articol nehotărât. În asemenea construcții, cele două elemente nu formează adjectivul pronominal negativ „niciun”.

Un exemplu este „Nu au venit nici un elev, nici doi, ci trei”. Aici sunt puse în contrast cantitățile exprimate prin numere, iar „un” are valoare de numeral.

Scrierea separată apare și când „nici” adaugă o a doua caracterizare negativă. În enunțul „Nu este neatent și nu este nici un șofer nepriceput”, grupul „un șofer nepriceput” reprezintă o caracterizare respinsă, alături de cea exprimată prin „neatent”.

La feminin, mecanismul este același. În „Nu au venit nici o elevă, nici două, ci patru”, „o” exprimă numărul, motiv pentru care rămâne separat de „nici”.