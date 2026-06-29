Motorul diesel „old school” revine: Deutz construiește un V12 de 24 litri pentru fiabilitate extremă
Într-o perioadă în care industria auto vorbește aproape exclusiv despre electrificare, unii producători observă o creștere neașteptată a cererii pentru motoare diesel construite după principii considerate aproape uitate.
Deutz, unul dintre numele importante din industria motoarelor, pregătește un propulsor V12 uriaș, cu o abordare simplă: mai puțină complexitate electronică și cât mai multă rezistență în exploatare.
Noul motor nu a fost conceput pentru automobile obișnuite, ci pentru aplicații unde fiabilitatea contează mai mult decât eficiența maximă sau performanțele spectaculoase. Poate fi folosit în special ca generator de energie, inclusiv în zone izolate, infrastructură critică sau situații în care alimentarea electrică trebuie menținută fără întrerupere.
Un V12 diesel construit pentru zile întregi de funcționare continuă
Tendința este una surprinzătoare: motoarele diesel mari și simple revin în atenție. Producătorul ceh Tatra a observat recent o creștere puternică a cererii pentru motoarele sale răcite cu aer și cu injecție mecanică, iar Deutz pare să urmeze o direcție asemănătoare.
Deși Deutz are o istorie apropiată de filosofia motoarelor robuste și ușor de întreținut, noul său V12 nu folosește răcire cu aer. Propulsorul este răcit cu lichid, alegere justificată de faptul că una dintre utilizările principale ar putea fi în generatoare staționare amplasate în spații închise, unde controlul temperaturii este esențial.
Motorul are o cilindree impresionantă de 24 de litri și o masă proprie de aproximativ 2.470 de kilograme. Fiecare cilindru are un volum de aproape 2 litri, iar alimentarea cu motorină este realizată printr-o pompă mecanică de injecție.
Spre deosebire de motoarele moderne cu sisteme complexe common-rail, soluția aleasă de Deutz este mult mai simplă. Controlul electronic intervine doar pentru gestionarea turației, ceea ce permite stabilizarea funcționării atunci când motorul este folosit pentru producerea de energie electrică.
Această simplitate nu este o limitare, ci o alegere calculată. În aplicații precum generatoare de rezervă, infrastructură energetică sau echipamente militare, un sistem cât mai puțin vulnerabil poate fi mai valoros decât o tehnologie sofisticată care necesită intervenții frecvente.
Putere moderată pentru un motor uriaș, dar construit să reziste
Din punct de vedere al cifrelor brute, noul V12 Deutz nu urmărește recorduri. Puterea maximă ajunge la aproximativ 1.006 cai-putere, iar valoarea nominală este de circa 915 cai-putere.
Raportat la cilindree, rezultatul este relativ modest: aproximativ 42 CP pe litru în versiunea maximă. Pentru un motor turbo cu intercooler, aceste valori arată că propulsorul nu este forțat la limite.
Tocmai această abordare ar trebui să îi ofere o durată mare de viață. Motorul este proiectat să funcționeze perioade foarte lungi fără oprire, inclusiv în condiții dificile precum dezastre naturale, zone izolate sau sisteme energetice unde stabilitatea rețelei este critică.
Deutz îl vede ca pe o soluție potrivită într-o lume în care sursele regenerabile cresc, dar infrastructura are nevoie în continuare de sisteme capabile să ofere energie constantă atunci când producția solară sau eoliană scade.
Compania pregătește inclusiv versiuni adaptate pentru piețe unde normele de emisii sunt mai puțin restrictive. În anumite configurații, motorul poate alimenta generatoare de până la 800 kVA.
Interesant este că filtrarea emisiilor rămâne relativ simplificată, în aceeași filozofie de reducere a numărului de componente care ar putea deveni puncte slabe.
Într-un fel, noul V12 Deutz este aproape opusul direcției urmate de industria modernă. Nu încearcă să fie cel mai eficient, cel mai compact sau cel mai avansat electronic. În schimb, este construit pentru un singur scop: să pornească și să funcționeze atunci când este nevoie.