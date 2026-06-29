Motorul diesel „old school” revine: Deutz construiește un V12 de 24 litri pentru fiabilitate extremă

Noul motor nu a fost conceput pentru automobile obișnuite, ci pentru aplicații unde fiabilitatea contează mai mult decât eficiența maximă sau performanțele spectaculoase. Poate fi folosit în special ca generator de energie, inclusiv în zone izolate, infrastructură critică sau situații în care alimentarea electrică trebuie menținută fără întrerupere.

Un V12 diesel construit pentru zile întregi de funcționare continuă

Tendința este una surprinzătoare: motoarele diesel mari și simple revin în atenție. Producătorul ceh Tatra a observat recent o creștere puternică a cererii pentru motoarele sale răcite cu aer și cu injecție mecanică, iar Deutz pare să urmeze o direcție asemănătoare.

Deși Deutz are o istorie apropiată de filosofia motoarelor robuste și ușor de întreținut, noul său V12 nu folosește răcire cu aer. Propulsorul este răcit cu lichid, alegere justificată de faptul că una dintre utilizările principale ar putea fi în generatoare staționare amplasate în spații închise, unde controlul temperaturii este esențial.

Motorul are o cilindree impresionantă de 24 de litri și o masă proprie de aproximativ 2.470 de kilograme. Fiecare cilindru are un volum de aproape 2 litri, iar alimentarea cu motorină este realizată printr-o pompă mecanică de injecție.

Spre deosebire de motoarele moderne cu sisteme complexe common-rail, soluția aleasă de Deutz este mult mai simplă. Controlul electronic intervine doar pentru gestionarea turației, ceea ce permite stabilizarea funcționării atunci când motorul este folosit pentru producerea de energie electrică.

Această simplitate nu este o limitare, ci o alegere calculată. În aplicații precum generatoare de rezervă, infrastructură energetică sau echipamente militare, un sistem cât mai puțin vulnerabil poate fi mai valoros decât o tehnologie sofisticată care necesită intervenții frecvente.

Putere moderată pentru un motor uriaș, dar construit să reziste

Din punct de vedere al cifrelor brute, noul V12 Deutz nu urmărește recorduri. Puterea maximă ajunge la aproximativ 1.006 cai-putere, iar valoarea nominală este de circa 915 cai-putere.