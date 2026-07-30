Moto AI, mai util decât crezi – cum îți face viața mai ușoară inteligența artificială de la Motorola

Remember This este memoria suplimentară pe care o porți în buzunar

Al patrulea experiment a fost realizat cu Remember This, una dintre cele mai simple funcții Moto AI, dar și una dintre cele mai ușor de folosit în viața de zi cu zi. În capturile următoare am salvat informația referitoare la locul în care îmi parcasem mașina.

Am scris în Moto AI unde am lăsat autoturismul, pentru a nu fi nevoită să rețin informația. Ulterior, am revenit în bara Moto AI și am întrebat unde am parcat. Sistemul a identificat nota salvată anterior și mi-a oferit răspunsul corect.

Este genul de funcție care poate părea banală până în momentul în care lași mașina într-o parcare foarte mare, într-un centru comercial sau pe una dintre străzile unui oraș pe care nu îl cunoști. În loc să scrii informația într-o aplicație de notițe și să uiți apoi în ce notiță se află, o salvezi prin Remember This și o recuperezi printr-o întrebare formulată natural.

Același principiu poate fi aplicat în numeroase alte situații. Poți salva numele unui restaurant recomandat de cineva, numărul camerei de hotel, locul în care ai pus un document, un produs pe care vrei să îl cauți mai târziu sau detaliile unei rezervări. Mai important, nu trebuie să îți amintești denumirea exactă a fișierului sau a notiței. Întrebi Moto AI, iar sistemul caută în informațiile pe care i le-ai cerut anterior să le păstreze.

Remember This poate funcționa cu note, imagini și capturi de ecran, ceea ce îi extinde utilitatea. Dacă vezi pe ecran un produs, o adresă sau un eveniment care te interesează, poți salva acel context pentru mai târziu. Când revii cu o întrebare, Moto AI încearcă să coreleze solicitarea cu materialele memorate.

Tot în bara Ask or Search am întrebat ce model este telefonul meu. Moto AI a identificat dispozitivul și mi-a răspuns că folosesc un Motorola Edge 70 Fusion. Exemplul este simplu, dar arată că bara nu funcționează doar ca o fereastră de conversație. Ea poate căuta informații despre telefon și poate recupera conținut relevant din dispozitiv.

Avantajul major este limbajul natural. Nu trebuie să știi meniul exact în care se află o informație și nici denumirea tehnică a setării. Formulezi întrebarea așa cum ai adresa-o unei persoane. În cazul unei probleme tehnice, acest tip de căutare poate reduce timpul petrecut prin meniuri și submeniuri.

Catch me up pune ordine în notificările necitite

Ultimul test a fost realizat cu funcția Catch me up, prezentată în screenshot-ul de mai jos. Aceasta analizează notificările personale necitite și generează un rezumat, astfel încât să poți înțelege rapid ce s-a întâmplat fără să deschizi fiecare conversație separat.

În cazul meu, funcția a identificat notificări provenite de la o persoană cu care comunicasem pe WhatsApp și Instagram. Moto AI a reunit informațiile disponibile și mi-a oferit o prezentare scurtă a notificărilor pe care nu le deschisesem.

Utilitatea funcției devine evidentă după o perioadă în care nu ai folosit telefonul. Poate ai fost într-o ședință, la volan, la cinema sau ai lăsat dispozitivul deoparte pentru câteva ore. Când revii, te poți trezi cu zeci de notificări provenite din mai multe aplicații. Catch me up încearcă să elimine zgomotul și să îți arate ce merită verificat.

Funcția nu citește în locul tău fiecare detaliu și nici nu ar trebui să te bazezi exclusiv pe rezumat în cazul unui mesaj important. Totuși, te ajută să stabilești prioritățile. Poți vedea dacă cineva ți-a trimis o întrebare, dacă ai ratat mai multe mesaje din aceeași conversație sau dacă notificările sunt doar actualizări care nu necesită o reacție imediată.

Catch me up este relevant mai ales în contextul în care notificările au devenit una dintre principalele surse de distragere de pe smartphone. În loc să deschizi fiecare aplicație și să fii atras într-un nou flux de conținut, primești mai întâi o sinteză și decizi ce vrei să verifici.

Moto AI devine valoros atunci când îl folosești pentru probleme reale

După aceste teste, cea mai importantă concluzie este că Moto AI nu trebuie judecat după o singură funcție spectaculoasă. Valoarea sa vine din mai multe instrumente mici care rezolvă probleme concrete: transcrie o conversație, rezumă o înregistrare, generează o imagine, păstrează o informație sau organizează notificările.

În activitatea mea, transcrierea interviurilor și Pay Attention au fost cele mai utile funcții, deoarece reduc timpul necesar pentru prelucrarea materialelor audio. Remember This mi s-a părut instrumentul cu cele mai multe întrebuințări cotidiene, iar Catch me up poate fi util în zilele în care notificările se adună mai repede decât reușești să le deschizi.

Image Studio completează experiența printr-o componentă creativă care poate fi folosită fără cunoștințe de editare sau ilustrație. Nu toate imaginile generate vor fi perfecte de la prima încercare, dar posibilitatea de a modifica descrierea și stilul transformă procesul într-un exercițiu rapid și accesibil.

Moto AI nu îți schimbă radical viața după prima comandă și nu înlocuiește verificarea informațiilor, atenția sau deciziile personale. Îți poate face însă ziua mai simplă prin eliminarea unor operațiuni repetitive. Iar atunci când un telefon reușește să îți economisească timp în fiecare săptămână, inteligența artificială încetează să mai fie doar o funcție trecută pe cutie și începe să devină un instrument pe care chiar îl folosești.