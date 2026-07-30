Moto AI, mai util decât crezi – cum îți face viața mai ușoară inteligența artificială de la Motorola
Inteligența artificială de pe telefon nu mai înseamnă doar să elimini un obiect dintr-o fotografie sau să generezi un răspuns care sună spectaculos, dar pe care nu îl folosești niciodată. Moto AI încearcă să transforme AI-ul într-un instrument practic, integrat în activitățile obișnuite de pe smartphone. Potrivit paginii oficiale de asistență Motorola, platforma poate rezuma notificări, înregistra și sintetiza conversații, salva informații pentru mai târziu și căuta atât în conținutul telefonului, cât și pe internet.
Pentru a vedea cât de utile sunt aceste funcții în realitate, nu doar într-o demonstrație atent regizată de producător, am testat Moto AI pe telefonul meu, Motorola Edge 70 Fusion. Am încercat să folosesc inteligența artificială în situații care apar în activitatea mea de zi cu zi: transcrierea unui interviu, extragerea ideilor principale dintr-o conversație lungă, generarea unei imagini, salvarea locului în care am parcat și organizarea notificărilor pe care nu am avut timp să le citesc.
Este important de spus că nu toate funcțiile au rolul de a face ceva complet nou. Uneori, adevărata utilitate vine din faptul că telefonul reduce numărul de pași necesari. Nu mai trebuie să trimiți o înregistrare pe laptop, să o încarci pe un site, să copiezi textul într-un alt program și apoi să cauți manual informațiile importante. În anumite situații, totul se întâmplă direct pe telefon.
În România, disponibilitatea funcțiilor în limba română reprezintă, de asemenea, un avantaj important. Motorola a extins treptat platforma, iar Moto AI în limba română face ca instrumentele sale să fie mai accesibile inclusiv pentru utilizatorii care nu vor să formuleze fiecare comandă în engleză.
Transcrierea unui interviu direct pe telefon
Primul test a pornit de la una dintre cele mai consumatoare activități din munca unui jurnalist: transcrierea interviurilor. În capturile de mai jos apare un interviu audio pe care l-am realizat cu două actrițe dintr-un serial disponibil pe Disney+. Conversația a fost purtată în limba engleză și înregistrată cu telefonul.
După interviu, am deschis fișierul în aplicația Recorder a telefonului și am selectat opțiunea de transcriere în limba engleză. Telefonul a analizat înregistrarea și a transformat conversația într-un text pe care l-am putut consulta imediat, fără să mai transfer fișierul pe calculator și fără să folosesc un serviciu extern.
În cazul testului meu, rezultatul a fost surprinzător de corect. Replicile au fost recunoscute clar, inclusiv în momentele în care conversația a avut un ritm mai rapid. Evident, calitatea transcrierii poate depinde de zgomotul ambiental, de distanța dintre telefon și interlocutori, de accent și de felul în care participanții vorbesc unii peste alții. Într-un interviu înregistrat clar, însă, funcția poate economisi foarte mult timp.
Pentru mine, diferența este una concretă. În mod normal, un interviu de 20 sau 30 de minute poate necesita mult mai mult timp pentru a fi ascultat, oprit, reluat și transcris manual. Cu o transcriere automată, pot să folosesc textul drept punct de pornire, să verific pasajele importante în înregistrarea originală și să caut rapid un anumit nume sau un anumit răspuns.
Funcția nu ar trebui privită ca o scuză pentru a nu mai verifica textul. Nicio transcriere automată nu trebuie publicată fără să fie confruntată cu materialul audio, mai ales când este vorba despre declarații care pot fi scoase din context. Totuși, în loc să începi de la o pagină goală, primești deja o versiune aproape completă a conversației.
Această experiență arată și de ce Motorola Edge 70 Fusion nu trebuie evaluat numai prin prisma camerei, a procesorului sau a autonomiei. Funcțiile software pot conta la fel de mult, mai ales când folosești telefonul ca instrument de lucru.
Pay Attention transformă conversațiile lungi în idei ușor de urmărit
Al doilea test a vizat funcția Pay Attention din Moto AI. Pentru demonstrație, am redat pe YouTube primele 3 minute dintr-un interviu cu Christopher Nolan despre filmul „The Odyssey”, publicat pe canalul The Daily Show. Am pornit Pay Attention, iar telefonul a început să înregistreze conversația redată în apropierea sa.
După oprirea înregistrării, funcția a procesat materialul și a generat un rezumat al discuției, așa cum se vede în capturile de mai jos. În loc să ascult din nou întregul interviu pentru a-mi aminti subiectele abordate, am putut să consult direct o sinteză cu ideile principale.
Un astfel de instrument devine cu adevărat util într-o ședință de lucru, într-un meeting online, la o conferință sau în timpul unei discuții în care sunt prezentate multe informații într-un interval scurt. Poți porni înregistrarea, iar la final să ceri telefonului să extragă punctele esențiale. Astfel, nu mai depinzi exclusiv de notițele scrise în grabă și nici nu trebuie să derulezi o înregistrare de o oră pentru a găsi un detaliu menționat în primele minute.
Pay Attention nu înlocuiește atenția și nici nu transformă automat orice conversație într-un proces-verbal impecabil. Funcția este mai degrabă un al doilea set de notițe. Te poate ajuta să verifici ce teme au fost discutate, ce idei s-au repetat și care au fost concluziile generale.
Într-o ședință, de exemplu, poți folosi sumarul pentru a reconstrui mai ușor ordinea discuției. Dacă trebuie să redactezi ulterior un material, un raport sau un e-mail cu concluzii, ai deja o bază organizată. Pentru un student, funcția ar putea fi utilă la un curs sau la un seminar, în măsura în care înregistrarea este permisă. Pentru un jurnalist, poate deveni un instrument suplimentar de documentare.
Înainte să înregistrezi alte persoane, trebuie să le informezi și să obții acordul atunci când situația o cere. Faptul că tehnologia face înregistrarea mai simplă nu elimină obligațiile legate de confidențialitate, consimțământ și utilizarea responsabilă a materialului audio.
Ce mi-a plăcut la acest test este că funcția nu s-a limitat la transcrierea fiecărei propoziții. A încercat să înțeleagă structura conversației și să reducă un material mai lung la informațiile considerate relevante. Tocmai această diferență transformă Pay Attention dintr-un simplu reportofon într-un instrument AI de productivitate.
Image Studio îți permite să generezi imagini în câteva secunde
Moto AI include și o componentă creativă, iar una dintre funcțiile sale este Image Studio. În capturile de mai jos am testat generatorul de imagini pornind de la universul filmului și al literaturii despre care lucram deja.
Am introdus descrierea „Fă-l pe Odiseu din opera lui Homer în stil cyberpunk”, am selectat stilul SF și am ales formatul pătrat al imaginii. După procesare, Image Studio a generat o reprezentare a personajului mitologic reinterpretat într-un decor futurist, cu elemente vizuale specifice esteticii cyberpunk, după cum se poate vedea mai jos.
Rezultatul nu trebuie confundat cu o ilustrație realizată manual de un artist și nici cu o reprezentare fidelă din punct de vedere istoric. Este o interpretare vizuală creată pe baza cerințelor introduse. Cu cât descrierea este mai precisă, cu atât ai mai multe șanse să obții o imagine apropiată de ideea pe care o ai în minte.
Poți menționa personajul, decorul, perioada zilei, perspectiva, atmosfera, tipul de lumină și stilul artistic. În loc să scrii doar „Odiseu cyberpunk”, poți cere un portret dramatic al lui Odiseu pe puntea unei nave futuriste, într-un oraș luminat de neoane, în timpul unei furtuni. Prompt-ul mai detaliat îi oferă sistemului mai multe repere.
Image Studio poate fi folosit pentru imagini conceptuale, fundaluri, felicitări, avatare, stickere sau simple experimente vizuale. Este util și atunci când ai o idee, dar nu știi încă exact cum ar putea arăta. Generezi câteva variante, vezi ce elemente funcționează și ajustezi ulterior descrierea.
Funcția arată că Moto AI nu este orientat exclusiv către productivitate. În cadrul mai larg al ecosistemului Motorola, inteligența artificială este folosită atât pentru organizarea informațiilor, cât și pentru generarea și prelucrarea conținutului.
Remember This este memoria suplimentară pe care o porți în buzunar
Al patrulea experiment a fost realizat cu Remember This, una dintre cele mai simple funcții Moto AI, dar și una dintre cele mai ușor de folosit în viața de zi cu zi. În capturile următoare am salvat informația referitoare la locul în care îmi parcasem mașina.
Am scris în Moto AI unde am lăsat autoturismul, pentru a nu fi nevoită să rețin informația. Ulterior, am revenit în bara Moto AI și am întrebat unde am parcat. Sistemul a identificat nota salvată anterior și mi-a oferit răspunsul corect.
Este genul de funcție care poate părea banală până în momentul în care lași mașina într-o parcare foarte mare, într-un centru comercial sau pe una dintre străzile unui oraș pe care nu îl cunoști. În loc să scrii informația într-o aplicație de notițe și să uiți apoi în ce notiță se află, o salvezi prin Remember This și o recuperezi printr-o întrebare formulată natural.
Același principiu poate fi aplicat în numeroase alte situații. Poți salva numele unui restaurant recomandat de cineva, numărul camerei de hotel, locul în care ai pus un document, un produs pe care vrei să îl cauți mai târziu sau detaliile unei rezervări. Mai important, nu trebuie să îți amintești denumirea exactă a fișierului sau a notiței. Întrebi Moto AI, iar sistemul caută în informațiile pe care i le-ai cerut anterior să le păstreze.
Remember This poate funcționa cu note, imagini și capturi de ecran, ceea ce îi extinde utilitatea. Dacă vezi pe ecran un produs, o adresă sau un eveniment care te interesează, poți salva acel context pentru mai târziu. Când revii cu o întrebare, Moto AI încearcă să coreleze solicitarea cu materialele memorate.
Tot în bara Ask or Search am întrebat ce model este telefonul meu. Moto AI a identificat dispozitivul și mi-a răspuns că folosesc un Motorola Edge 70 Fusion. Exemplul este simplu, dar arată că bara nu funcționează doar ca o fereastră de conversație. Ea poate căuta informații despre telefon și poate recupera conținut relevant din dispozitiv.
Avantajul major este limbajul natural. Nu trebuie să știi meniul exact în care se află o informație și nici denumirea tehnică a setării. Formulezi întrebarea așa cum ai adresa-o unei persoane. În cazul unei probleme tehnice, acest tip de căutare poate reduce timpul petrecut prin meniuri și submeniuri.
Catch me up pune ordine în notificările necitite
Ultimul test a fost realizat cu funcția Catch me up, prezentată în screenshot-ul de mai jos. Aceasta analizează notificările personale necitite și generează un rezumat, astfel încât să poți înțelege rapid ce s-a întâmplat fără să deschizi fiecare conversație separat.
În cazul meu, funcția a identificat notificări provenite de la o persoană cu care comunicasem pe WhatsApp și Instagram. Moto AI a reunit informațiile disponibile și mi-a oferit o prezentare scurtă a notificărilor pe care nu le deschisesem.
Utilitatea funcției devine evidentă după o perioadă în care nu ai folosit telefonul. Poate ai fost într-o ședință, la volan, la cinema sau ai lăsat dispozitivul deoparte pentru câteva ore. Când revii, te poți trezi cu zeci de notificări provenite din mai multe aplicații. Catch me up încearcă să elimine zgomotul și să îți arate ce merită verificat.
Funcția nu citește în locul tău fiecare detaliu și nici nu ar trebui să te bazezi exclusiv pe rezumat în cazul unui mesaj important. Totuși, te ajută să stabilești prioritățile. Poți vedea dacă cineva ți-a trimis o întrebare, dacă ai ratat mai multe mesaje din aceeași conversație sau dacă notificările sunt doar actualizări care nu necesită o reacție imediată.
Catch me up este relevant mai ales în contextul în care notificările au devenit una dintre principalele surse de distragere de pe smartphone. În loc să deschizi fiecare aplicație și să fii atras într-un nou flux de conținut, primești mai întâi o sinteză și decizi ce vrei să verifici.
Moto AI devine valoros atunci când îl folosești pentru probleme reale
După aceste teste, cea mai importantă concluzie este că Moto AI nu trebuie judecat după o singură funcție spectaculoasă. Valoarea sa vine din mai multe instrumente mici care rezolvă probleme concrete: transcrie o conversație, rezumă o înregistrare, generează o imagine, păstrează o informație sau organizează notificările.
În activitatea mea, transcrierea interviurilor și Pay Attention au fost cele mai utile funcții, deoarece reduc timpul necesar pentru prelucrarea materialelor audio. Remember This mi s-a părut instrumentul cu cele mai multe întrebuințări cotidiene, iar Catch me up poate fi util în zilele în care notificările se adună mai repede decât reușești să le deschizi.
Image Studio completează experiența printr-o componentă creativă care poate fi folosită fără cunoștințe de editare sau ilustrație. Nu toate imaginile generate vor fi perfecte de la prima încercare, dar posibilitatea de a modifica descrierea și stilul transformă procesul într-un exercițiu rapid și accesibil.
Moto AI nu îți schimbă radical viața după prima comandă și nu înlocuiește verificarea informațiilor, atenția sau deciziile personale. Îți poate face însă ziua mai simplă prin eliminarea unor operațiuni repetitive. Iar atunci când un telefon reușește să îți economisească timp în fiecare săptămână, inteligența artificială încetează să mai fie doar o funcție trecută pe cutie și începe să devină un instrument pe care chiar îl folosești.