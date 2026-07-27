Montarea repartitoarelor în apartament. Ce spune legea în 2026 şi când vor fi obligatorii în România
Proprietarii apartamentelor racordate la sistemul centralizat de încălzire ar putea beneficia de o nouă amânare a obligației privind montarea repartitoarelor individuale de costuri pentru încălzire și apă caldă. Un proiect legislativ depus în Parlament propune ca termenul-limită să fie mutat cu încă un an, până la 31 decembrie 2027. Inițiativa urmează să fie analizată în sesiune extraordinară, în contextul adoptării unor acte normative necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Parlamentul discută o nouă prelungire a termenului pentru montarea repartitoarelor
Potrivit proiectului legislativ, obligația privind instalarea contoarelor sau, după caz, a repartitoarelor individuale de costuri în apartamentele din condominiile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică ar urma să fie amânată până la data de 31 decembrie 2027.
Proiectul a fost inițiat din nou de deputatul liberal Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, în scopul îndeplinirii unui jalon din PNRR. Măsura face parte din pachetul de acte normative necesare pentru implementarea angajamentelor asumate de România în cadrul mecanismului european de finanțare și reformă.
Anterior, proiectul privind această nouă amânare nu a trecut de Senat, camera decizională în acest caz, pe fondul unor dispute cu opoziția și al lipsei unor senatori la vot. Acum, inițiativa revine în atenția Parlamentului și va fi dezbătută în sesiune extraordinară.
Obligația există încă din 2021, însă termenul a fost prelungit în fiecare an
Obligația montării sistemelor de măsurare individuală a consumului a fost introdusă printr-o lege care a intrat în vigoare în anul 2021. Actul normativ stabilea că proprietarii din imobilele de tip condominiu conectate la sistemul centralizat trebuie să instaleze sisteme pentru individualizarea consumului de energie pentru încălzire, răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație.
Termenul inițial era stabilit pentru 31 decembrie 2021, însă acesta nu a rămas niciodată neschimbat.
Prima amânare a fost decisă chiar în 2021, când obligația a fost mutată pentru sfârșitul anului 2022. Ulterior, Parlamentul a aprobat o nouă prelungire până la 31 decembrie 2023, iar în decembrie 2023 termenul a fost împins din nou, până la finalul anului 2024.
În anul 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a decis o nouă prelungire, astfel încât obligația să fie aplicabilă până la 31 decembrie 2025.
Mai târziu, în decembrie anul trecut, Guvernul Bolojan a decis amânarea cu încă un an, până la 31 decembrie 2026, a aplicării sancțiunilor pentru proprietarii și locatarii care nu și-au montat repartitoare de costuri pentru energia termică.
Amenzile prevăzute pentru nerespectarea obligației sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.
Ce prevede noul proiect de lege
Noua inițiativă legislativă modifică articolul care reglementează instalarea sistemelor de măsurare în condominiile racordate la sistemul centralizat de încălzire.
Textul propus prevede:
„În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la data de 31 decembrie 2027 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație.”
Proiectul stabilește și modul în care va fi aplicată obligația în clădirile unde montarea contoarelor individuale nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este justificată din perspectiva costurilor.
În aceste situații, documentul prevede:
„În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri. Repartizarea costurilor pentru încălzire este realizată cu repartitoare individuale de costuri care se montează pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte sau cu sisteme care utilizează temperatura camerelor din fiecare unitate imobiliară.”
Proiectul reformulează cadrul legal aplicabil inclusiv condominiilor cu distribuție verticală a agentului termic, acolo unde utilizarea contoarelor individuale nu poate fi implementată în condiții tehnice sau economice adecvate.
Dacă proiectul va fi adoptat, proprietarii apartamentelor racordate la sistemul centralizat de încălzire vor avea la dispoziție încă un an pentru îndeplinirea obligației privind montarea sistemelor de individualizare a consumului, noul termen propus fiind 31 decembrie 2027.