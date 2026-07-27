Montarea repartitoarelor în apartament. Ce spune legea în 2026 şi când vor fi obligatorii în România

Proiectul a fost inițiat din nou de deputatul liberal Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, în scopul îndeplinirii unui jalon din PNRR. Măsura face parte din pachetul de acte normative necesare pentru implementarea angajamentelor asumate de România în cadrul mecanismului european de finanțare și reformă.

Anterior, proiectul privind această nouă amânare nu a trecut de Senat, camera decizională în acest caz, pe fondul unor dispute cu opoziția și al lipsei unor senatori la vot. Acum, inițiativa revine în atenția Parlamentului și va fi dezbătută în sesiune extraordinară.

Obligația există încă din 2021, însă termenul a fost prelungit în fiecare an

Obligația montării sistemelor de măsurare individuală a consumului a fost introdusă printr-o lege care a intrat în vigoare în anul 2021. Actul normativ stabilea că proprietarii din imobilele de tip condominiu conectate la sistemul centralizat trebuie să instaleze sisteme pentru individualizarea consumului de energie pentru încălzire, răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație.

Termenul inițial era stabilit pentru 31 decembrie 2021, însă acesta nu a rămas niciodată neschimbat.

Prima amânare a fost decisă chiar în 2021, când obligația a fost mutată pentru sfârșitul anului 2022. Ulterior, Parlamentul a aprobat o nouă prelungire până la 31 decembrie 2023, iar în decembrie 2023 termenul a fost împins din nou, până la finalul anului 2024.

În anul 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a decis o nouă prelungire, astfel încât obligația să fie aplicabilă până la 31 decembrie 2025.

Mai târziu, în decembrie anul trecut, Guvernul Bolojan a decis amânarea cu încă un an, până la 31 decembrie 2026, a aplicării sancțiunilor pentru proprietarii și locatarii care nu și-au montat repartitoare de costuri pentru energia termică.