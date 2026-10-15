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Momentul exploziei devastatoare din Vrancea, surprins pe camere. O butelie cu GPL ar fi sărit în aer, mai multe locuinţe au fost distruse

Momentul exploziei devastatoare din Vrancea, surprins pe camere. O butelie cu GPL ar fi sărit în aer, mai multe locuinţe au fost distruse
Explozie puternică în Vrancea, surprinsă pe camere. Două locuințe au fost distruse / Foto: ISU
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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O explozie puternică a distrus două locuințe și o anexă, joi dimineață, în comuna Sihlea din județul Vrancea, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale primăriei. Un bărbat de 53 de ani a fost grav rănit, iar suflul deflagrației a provocat pagube și în alte șapte gospodării din apropiere.

Cuprins
  1. Camerele primăriei au surprins momentul exploziei
  2. Un bărbat de 53 de ani a fost transportat de urgență la spital
  3. Un recipient cu GPL, în centrul verificărilor
  4. Vecinii încearcă să recupereze bunurile rămase

Camerele primăriei au surprins momentul exploziei

Deflagrația s-a produs joi, 15 octombrie, în jurul orei 06.00, când serviciile de urgență au fost alertate printr-un apel la 112. Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, imaginile înregistrate de camerele primăriei surprind amploarea exploziei, al cărei suflu s-ar fi resimțit pe o distanță de zeci de metri.

Forța deflagrației a afectat inclusiv locuințele vecinilor, unde au fost sparte geamuri și deteriorate uși. Pagubele nu s-au limitat, astfel, la proprietatea în care s-a produs explozia, ci s-au extins asupra mai multor gospodării din zonă.

Conform bilanțului actualizat relatat de Radio Iași, verificările au indicat distrugerea a două locuințe alipite și a unui adăpost pentru animale aflat în imediata apropiere. În alte șapte gospodării au fost constatate pagube la ferestre și uși.

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Un bărbat de 53 de ani a fost transportat de urgență la spital

Bărbatul aflat în locuință a suferit arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului, potrivit informațiilor comunicate de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea. Echipajele medicale i-au acordat primul ajutor la fața locului, l-au stabilizat și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” din Focșani.

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La intervenție au participat pompieri din cadrul Detașamentului Focșani, un echipaj SMURD și personal al Serviciului de Ambulanță Județean. Salvatorii au verificat zona afectată, în timp ce echipajele medicale s-au ocupat de victimă.

Localnicii au relatat că bărbatul se pregătea să plece la serviciu și încerca să își facă o cafea în momentul exploziei, potrivit Digi24. Această relatare descrie împrejurările indicate de vecini, însă cauza exactă a incidentului trebuie stabilită prin cercetări.

Un recipient cu GPL, în centrul verificărilor

Primele informații indică implicarea unei butelii încărcate cu gaz petrolier lichefiat. Potrivit surselor citate de Digi24, recipientul ar fi avut o capacitate de aproximativ 1.700 de litri, însă această valoare nu reprezintă o concluzie oficială a anchetei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a precizat că explozia nu a fost urmată de incendiu. Autoritățile cercetează împrejurările producerii deflagrației, astfel că mecanismul exact și eventualele responsabilități nu sunt, deocamdată, stabilite public.

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Vecinii încearcă să recupereze bunurile rămase

După explozie, oamenii din zonă au încercat să recupereze ce se mai putea salva din gospodăriile afectate. Totodată, aceștia au căutat să îi anunțe pe vecinii care nu erau acasă că locuințele lor suferiseră pagube.

Pompierii au securizat perimetrul pentru a înlătura alte pericole și au evaluat construcțiile afectate. Echipele de specialiști continuă verificările la fața locului pentru a stabili cauza și împrejurările exploziei.

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