Momentul exploziei devastatoare din Vrancea, surprins pe camere. O butelie cu GPL ar fi sărit în aer, mai multe locuinţe au fost distruse

Forța deflagrației a afectat inclusiv locuințele vecinilor, unde au fost sparte geamuri și deteriorate uși. Pagubele nu s-au limitat, astfel, la proprietatea în care s-a produs explozia, ci s-au extins asupra mai multor gospodării din zonă.

Conform bilanțului actualizat relatat de Radio Iași, verificările au indicat distrugerea a două locuințe alipite și a unui adăpost pentru animale aflat în imediata apropiere. În alte șapte gospodării au fost constatate pagube la ferestre și uși.

Citește și Explozie puternică într-o gospodărie din Teleorman. Trei persoane au fost rănite, pompierii intervin la fața locului

Un bărbat de 53 de ani a fost transportat de urgență la spital

Bărbatul aflat în locuință a suferit arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului, potrivit informațiilor comunicate de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea. Echipajele medicale i-au acordat primul ajutor la fața locului, l-au stabilizat și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” din Focșani.

La intervenție au participat pompieri din cadrul Detașamentului Focșani, un echipaj SMURD și personal al Serviciului de Ambulanță Județean. Salvatorii au verificat zona afectată, în timp ce echipajele medicale s-au ocupat de victimă.

Localnicii au relatat că bărbatul se pregătea să plece la serviciu și încerca să își facă o cafea în momentul exploziei, potrivit Digi24. Această relatare descrie împrejurările indicate de vecini, însă cauza exactă a incidentului trebuie stabilită prin cercetări.