Ministrul Educației cere fiscalizarea meditațiilor. Ce obligații există deja și ce spune despre problemele școlii

„Ceea ce există în măsura în care se poate, bineînțeles, trebuie fiscalizat. Pentru că, în mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditații, decât pe ici pe colo, cazuri izolate”, a afirmat ministrul.

Costreie a revenit asupra ideii că pregătirea suplimentară nu ar trebui să devină o necesitate pentru un număr atât de mare de copii.

„În clipa în care se fac masiv meditații, mie îmi arată că școala românească are o mare, mare problemă”, a subliniat acesta.

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Veniturile din meditații sunt deja supuse impozitării

Fiscalizarea meditațiilor nu pornește de la absența unor obligații legale. Ghidul fiscal elaborat de ANAF și publicat de Ministerul Educației precizează că veniturile obținute din meditații sunt impozabile și se încadrează în categoria veniturilor din activități independente.

Documentul se adresează persoanelor care oferă sau intenționează să ofere pregătire particulară și aleg să își desfășoare activitatea individual. Autorizarea activității și declararea veniturilor sunt componente distincte ale obligațiilor acestora.

Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, a explicat procedura de autorizare.

„Contribuabili care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliu și să obțină autorizarea acestei activități.”

Inspectorul a precizat că Registrul Comerțului eliberează un cod fiscal, iar veniturile sunt declarate la ANAF prin declarația unică. Obligațiile fiscale concrete se stabilesc conform regulilor aplicabile veniturilor și situației contribuabilului.

Prin urmare, apelul ministrului la fiscalizare privește o activitate pentru care există deja un cadru fiscal. Declararea banilor încasați nu este o obligație care ar apărea pentru prima dată în urma interviului.