Ministrul Educației cere fiscalizarea meditațiilor. Ce obligații există deja și ce spune despre problemele școlii
Sorin Costreie susține că amploarea meditațiilor arată probleme majore în școala românească și afirmă că această activitate trebuie fiscalizată. Veniturile din pregătirea particulară sunt însă deja impozabile, potrivit regulilor fiscale în vigoare. Ministrul Educației a vorbit și despre nevoia unui sprijin adaptat elevilor care rămân în urmă la clasă.
Costreie spune că meditațiile ar trebui să fie excepții
Ministrul Educației a discutat despre pregătirea particulară într-un interviu difuzat duminică, 25 octombrie, la Digi24. În opinia sa, recurgerea pe scară largă la meditații indică faptul că școala nu răspunde suficient nevoilor elevilor.
„Ceea ce există în măsura în care se poate, bineînțeles, trebuie fiscalizat. Pentru că, în mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditații, decât pe ici pe colo, cazuri izolate”, a afirmat ministrul.
Costreie a revenit asupra ideii că pregătirea suplimentară nu ar trebui să devină o necesitate pentru un număr atât de mare de copii.
„În clipa în care se fac masiv meditații, mie îmi arată că școala românească are o mare, mare problemă”, a subliniat acesta.
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Veniturile din meditații sunt deja supuse impozitării
Fiscalizarea meditațiilor nu pornește de la absența unor obligații legale. Ghidul fiscal elaborat de ANAF și publicat de Ministerul Educației precizează că veniturile obținute din meditații sunt impozabile și se încadrează în categoria veniturilor din activități independente.
Documentul se adresează persoanelor care oferă sau intenționează să ofere pregătire particulară și aleg să își desfășoare activitatea individual. Autorizarea activității și declararea veniturilor sunt componente distincte ale obligațiilor acestora.
Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, a explicat procedura de autorizare.
„Contribuabili care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliu și să obțină autorizarea acestei activități.”
Inspectorul a precizat că Registrul Comerțului eliberează un cod fiscal, iar veniturile sunt declarate la ANAF prin declarația unică. Obligațiile fiscale concrete se stabilesc conform regulilor aplicabile veniturilor și situației contribuabilului.
Prin urmare, apelul ministrului la fiscalizare privește o activitate pentru care există deja un cadru fiscal. Declararea banilor încasați nu este o obligație care ar apărea pentru prima dată în urma interviului.
Peste 30 de milioane de lei declarați în patru județe
Datele regionale ANAF despre veniturile din meditații vizează Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. În aceste patru județe, veniturile brute declarate pentru 2024 și 2025 au depășit împreună 30 de milioane de lei.
Numărul persoanelor care au raportat asemenea venituri a crescut de la 676 în 2024 la 941 în 2025. În același interval, încasările brute declarate au urcat de la 11,4 milioane la 18,7 milioane de lei.
Cele mai multe declarații au fost depuse în Timiș. În acest județ, un profesor a raportat pentru anul 2025 venituri de 575.000 de lei din meditații.
La polul opus, Caraș-Severin a avut cei mai puțini profesori care au declarat aceste încasări. Sumele reprezintă venituri brute raportate fiscal, nu salarii nete și nici profitul rămas după cheltuieli și obligații fiscale.
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Sprijinul pentru elevii rămași în urmă, parte din viziunea ministrului
Sorin Costreie a susținut că educația trebuie adaptată nevoilor copilului. În această abordare, pregătirea remedială ar trebui să îi ajute pe elevii care întâmpină dificultăți și nu reușesc să țină pasul cu activitatea de la clasă.
Ministrul a spus că sprijinul poate fi oferit în școală sau prin meditații, dacă părinții aleg această variantă. Poziția sa pune accent pe recuperarea lacunelor și pe răspunsul la dificultățile fiecărui elev.
În interviu, Costreie a legat astfel două teme diferite, obligațiile fiscale ale celor care oferă meditații și capacitatea școlii de a asigura pregătirea necesară. Critica sa asupra amplorii fenomenului privește rolul școlii, în timp ce declararea veniturilor rămâne o obligație reglementată fiscal.