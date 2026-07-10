Mini răspunde edițiilor patriotice americane cu un Cooper britanic până la ultimul detaliu

Un Mini îmbrăcat în Union Jack

Mini Cooper Heritage Edition va ajunge în Statele Unite spre finalul acestui an și este construit pe baza modelului 2027 Cooper S 2-Door hatchback. La exterior, mașina poate fi configurată în Chili Red sau Indigo Sunset Blue, ambele combinate cu un plafon alb decorat cu motivul Union Jack. Totul este completat de capace albe pentru oglinzi și dungi roșu-alb pe caroserie.

Tema britanică merge mai departe cu jante Slide Spoke de 18 inci, finisate în două tonuri, capace centrale în roșu, alb și albastru, dar și capace pentru valve cu Union Jack. Este genul de abordare vizuală pe care Mini o poate duce până la capăt fără să pară complet forțată, tocmai pentru că marca a folosit mereu tradiția britanică drept parte a identității sale.

La interior, ediția specială aduce praguri în roșu, alb și albastru, covorașe dedicate, tapițerie în două tonuri și cusături contrastante. Mai apar detalii Union Jack pe volan și pe cheie, iar display-ul circular central pare să primească un fundal special inspirat de steagul britanic. Pentru fanii Mini Cooper, aceasta este exact genul de ediție care mizează pe emoție, nu doar pe cifre.

Performanțe cunoscute, preț de colecție

Pentru piața americană, Cooper Heritage Edition folosește motorul turbo de 2,0 litri cu patru cilindri al versiunii Cooper S. Acesta dezvoltă 201 cai putere și 299 Nm, fiind conectat la o transmisie automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte. Sprintul de la 0 la 60 mph se face în 6,3 secunde, adică suficient de rapid pentru un hatchback premium de dimensiuni compacte.

Prețul este însă partea care poate ridica sprâncene. În Statele Unite, modelul pornește de la 39.270 de dolari, fără taxa de destinație de 1.350 de dolari. Asta înseamnă că trece de pragul de 40.000 de dolari, într-un context în care Cooper S standard pornește de la 32.800 de dolari, iar varianta John Cooper Works costă 38.900 de dolari.

Cu alte cuvinte, Mini cere mai mult pentru design, exclusivitate și detalii speciale decât pentru un plus real de performanță. Nu este ceva neobișnuit în lumea edițiilor limitate, dar poziționarea arată clar că acest model nu este gândit pentru cumpărătorul care caută cel mai bun raport cai putere-preț. Este o mașină pentru cei care vor un Mini cu poveste și cu un aspect imposibil de confundat.

În Marea Britanie, Oxford Edition poate fi comandat atât ca Cooper C, cât și ca Cooper S, iar prețurile încep de la 30.120 de lire. Prin această strategie, Mini își leagă ediția specială de uzina și tradiția locală, într-un moment în care industria auto europeană trece prin schimbări majore, inclusiv presiunea venită din zona mașinilor electrice.