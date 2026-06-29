Ce mașini cumpără românii în 2026 – radiografia pieței auto de la noi între electrice chinezești, Dacia și autoturisme Volkswagen second-hand
Piața auto din România arată în 2026 ca o fotografie a contrastelor. Pe de o parte, mașinile noi încep să fie dominate tot mai mult de hibride, electrice și mărci chinezești care cresc spectaculos. Pe de altă parte, piața second-hand rămâne masivă, dominată de diesel, break-uri și nume consacrate precum Volkswagen, BMW, Audi sau Mercedes-Benz. Între aceste două realități, Dacia continuă să fie marca de referință pentru mașinile noi, dar nu mai joacă într-un teren la fel de confortabil ca în trecut.
Datele pentru luna mai 2026 arată că în România s-au înregistrat 37.590 de autoturisme noi și second-hand, în scădere cu 13,71% față de aceeași perioadă a anului anterior. Din acest total, 11.250 au fost mașini noi, iar 26.340 au fost autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima dată la noi. Practic, mașinile rulate au reprezentat 70,07% din piață, în timp ce mașinile noi au avut o cotă de 29,93%.
Această împărțire spune multe despre România. Deși interesul pentru modele noi, hibride și electrice este în creștere, realitatea economică împinge în continuare foarte mulți cumpărători spre second-hand. Diferența nu ține doar de prețul de achiziție, ci și de felul în care românii privesc mașina: un bun important, folosit ani la rând, ales adesea pragmatic și cu un ochi atent la costurile de întreținere.
Dacia rămâne lider la mașini noi, dar chinezii vin puternic din urmă
În topul mărcilor noi înmatriculate în mai 2026, Dacia este în continuare pe primul loc, cu 2.131 de unități. Urmează Toyota, cu 1.147 de mașini, Skoda cu 910, Volkswagen cu 828 și Ford cu 479. Surpriza reală vine imediat după: MG ajunge la 477 de unități, iar BYD la 459, înaintea unor nume precum Mercedes-Benz, Hyundai sau Renault.
Această prezență a mărcilor chinezești în top 10 nu mai poate fi tratată ca o curiozitate. MG și BYD nu mai sunt simple apariții exotice, ci jucători relevanți. Pentru cumpărătorul român, explicația este destul de clară: prețuri competitive, dotări generoase, garanții atractive și o imagine de tehnologie nouă. Într-o piață în care multe mașini europene au devenit tot mai scumpe, alternativele chinezești au intrat exact în zona de interes a clientului care vrea multă mașină pentru banii plătiți.
Dacia rămâne însă marca dominantă prin modele precum Duster și Logan. În mai 2026, Dacia Duster a fost cel mai bine vândut model nou, cu 979 de unități, urmat de Toyota Corolla, cu 451, și Dacia Logan, cu 436. Dusterul arată încă o dată cât de bine se potrivește gustului local: SUV compact, gardă la sol bună, imagine de mașină robustă și preț mai ușor de acceptat decât al multor rivali.
Totuși, Dacia nu mai este singura opțiune „deșteaptă” pentru românul care vrea mașină nouă. Dacia Bigster a intrat puternic în zona hibridelor, Duster rămâne important, dar concurența vine acum din mai multe direcții. Toyota câștigă prin reputația hibridelor, Skoda și Volkswagen prin imaginea de soliditate, iar MG și BYD prin raportul dotări-preț.
Datele ACAROM pentru primele cinci luni din 2026 confirmă această imagine. Dacia conduce clasamentul mărcilor noi, cu 8.826 de unități, urmată de Toyota cu 5.509, Skoda cu 4.230, Volkswagen cu 4.003 și Hyundai cu 2.068. BYD apare deja în top 10, cu 1.646 de unități, un semnal clar că electrificarea chinezească nu mai este doar o promisiune, ci o realitate comercială.
Hibridele domină mașinile noi, dieselul domină second-hand-ul
Una dintre cele mai importante schimbări din piața de mașini noi este legată de combustibil. În mai 2026, hibridele au ajuns la 6.843 de unități, adică aproximativ 60% din totalul mașinilor noi, dacă includem toate formele de hibridizare raportate. Benzina a coborât la 1.782 de unități, GPL-ul la 1.098, electricele au ajuns la 798, iar dieselul la doar 724.
Comparativ cu mai 2025, tendința este clară. Mașinile electrice noi au crescut cu 84,72%, hibridele cu 27,41%, în timp ce benzina a scăzut cu 28,29%, iar motorina cu 31,44%. În termeni simpli, românul care cumpără mașină nouă se uită tot mai des la hibrid sau electric, fie pentru consum, fie pentru taxe, fie pentru imagine, fie pentru teama că dieselul va deveni tot mai greu de justificat în anii următori.
Topul electricelor noi este dominat de BYD, cu 200 de unități în mai 2026, urmat de Tesla cu 149, Ford cu 92, Mercedes-Benz cu 56, Renault cu 36 și BMW cu 34. La nivel de modele electrice noi, Tesla Model Y apare cu 93 de unități, BYD Sealion 7 cu 85, iar BYD Dolphin Surf cu 57. Este o imagine relevantă pentru schimbarea de generație din piață: Tesla rămâne reperul electric, dar BYD vine agresiv din urmă, cu modele poziționate mai aproape de bugetul cumpărătorului român.
Pe piața second-hand, situația este complet diferită. Motorina rămâne dominantă, cu 15.643 de autoturisme în mai 2026, adică 59,39% din totalul mașinilor rulate. Benzina are 6.766 de unități, hibridele 3.013, electricele 637, iar GPL-ul doar 252. Asta arată că România importă în continuare masiv mașini diesel din Europa de Vest, în special break-uri și modele de clasă compactă sau medie.
Preferințele de caroserie întăresc această diferență. La mașinile noi, hatchback-urile domină cu 4.595 de unități, urmate de break-uri cu 2.660 și SUV-uri cu 2.313. La mașinile second-hand, break-ul este rege, cu 13.014 unități, aproape jumătate din total. Este exact profilul clasic al mașinii aduse din Vest: diesel, break, suficient de spațios, relativ accesibil și bun pentru familie, navetă sau drumuri lungi.
Volkswagen Golf și Passat rămân reflexul second-hand al românilor
Dacă la mașini noi Dacia este liderul natural, la second-hand Volkswagen continuă să fie marca dominantă. În mai 2026, Volkswagen a avut 4.434 de autoturisme rulate înmatriculate pentru prima dată în România. Urmează BMW, cu 3.134, Audi cu 2.288, Renault cu 1.921, Dacia cu 1.877 și Mercedes-Benz cu 1.837.
La nivel de modele second-hand, Volkswagen Golf este pe primul loc, cu 1.213 unități, urmat de Dacia Duster cu 926 și Volkswagen Passat cu 873. Aceste cifre confirmă o preferință veche a pieței românești: compactele și break-urile germane continuă să fie percepute ca alegeri sigure, chiar și atunci când au mulți ani și kilometri în spate.
Vechimea mașinilor rulate arată însă și o vulnerabilitate a pieței. În mai 2026, cele mai multe autoturisme second-hand au fost în intervalul 5-10 ani, cu 6.526 de unități. Urmează categoria 13-16 ani, cu 5.329, apoi 10-13 ani, cu 5.090, și 16-20 de ani, cu 4.535. Chiar și mașinile de peste 20 de ani au avut 2.139 de unități. Cu alte cuvinte, România nu importă doar mașini rulate tinere, ci și foarte multe autoturisme deja îmbătrânite.
Acest lucru explică de ce piața auto de la noi pare uneori ruptă în două. În showroomuri se vorbește despre electrice, hibride, tehnologii de asistență, baterii și software. În parcările reale, în special în orașele mici și în mediul rural, dieselul second-hand rămâne baza mobilității. Pentru foarte mulți români, diferența dintre o mașină nouă și una rulată nu este o alegere de gust, ci una de buget.
Pe termen lung, întrebarea importantă este dacă electrificarea mașinilor noi va reuși să schimbe și piața second-hand. Deocamdată, electricele rulate sunt încă puține, cu 637 de unități în mai 2026. Modelele Hyundai Kona, Tesla Model 3 și Tesla Model Y apar în topul electricelor second-hand, dar volumele sunt încă mici în comparație cu dieselurile clasice.
Radiografia pieței auto din România în 2026 este, așadar, una a tranziției incomplete. Mașinile noi se electrifică, hibridele domină, chinezii cresc rapid, iar Dacia își păstrează rolul central. În același timp, second-hand-ul rămâne majoritar, dieselul conduce autoritar, iar Volkswagen Golf și Passat continuă să fie repere pentru cumpărătorii care caută o mașină accesibilă, cunoscută și ușor de revândut.
Românii cumpără, de fapt, două tipuri diferite de viitor auto. Cei care merg spre mașini noi aleg tot mai des hibride, electrice și mărci emergente. Cei care cumpără second-hand aleg în continuare siguranța percepută a dieselului german sau a modelelor consacrate. Între aceste două lumi, Dacia rămâne puntea locală: suficient de accesibilă pentru piața noastră, dar obligată să se reinventeze într-o competiție în care chinezii, hibridele și prețurile mari schimbă regulile jocului.