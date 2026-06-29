Ce mașini cumpără românii în 2026 – radiografia pieței auto de la noi între electrice chinezești, Dacia și autoturisme Volkswagen second-hand

Această împărțire spune multe despre România. Deși interesul pentru modele noi, hibride și electrice este în creștere, realitatea economică împinge în continuare foarte mulți cumpărători spre second-hand. Diferența nu ține doar de prețul de achiziție, ci și de felul în care românii privesc mașina: un bun important, folosit ani la rând, ales adesea pragmatic și cu un ochi atent la costurile de întreținere.

Dacia rămâne lider la mașini noi, dar chinezii vin puternic din urmă

În topul mărcilor noi înmatriculate în mai 2026, Dacia este în continuare pe primul loc, cu 2.131 de unități. Urmează Toyota, cu 1.147 de mașini, Skoda cu 910, Volkswagen cu 828 și Ford cu 479. Surpriza reală vine imediat după: MG ajunge la 477 de unități, iar BYD la 459, înaintea unor nume precum Mercedes-Benz, Hyundai sau Renault.

Această prezență a mărcilor chinezești în top 10 nu mai poate fi tratată ca o curiozitate. MG și BYD nu mai sunt simple apariții exotice, ci jucători relevanți. Pentru cumpărătorul român, explicația este destul de clară: prețuri competitive, dotări generoase, garanții atractive și o imagine de tehnologie nouă. Într-o piață în care multe mașini europene au devenit tot mai scumpe, alternativele chinezești au intrat exact în zona de interes a clientului care vrea multă mașină pentru banii plătiți.

Dacia rămâne însă marca dominantă prin modele precum Duster și Logan. În mai 2026, Dacia Duster a fost cel mai bine vândut model nou, cu 979 de unități, urmat de Toyota Corolla, cu 451, și Dacia Logan, cu 436. Dusterul arată încă o dată cât de bine se potrivește gustului local: SUV compact, gardă la sol bună, imagine de mașină robustă și preț mai ușor de acceptat decât al multor rivali.

Totuși, Dacia nu mai este singura opțiune „deșteaptă” pentru românul care vrea mașină nouă. Dacia Bigster a intrat puternic în zona hibridelor, Duster rămâne important, dar concurența vine acum din mai multe direcții. Toyota câștigă prin reputația hibridelor, Skoda și Volkswagen prin imaginea de soliditate, iar MG și BYD prin raportul dotări-preț.

Datele ACAROM pentru primele cinci luni din 2026 confirmă această imagine. Dacia conduce clasamentul mărcilor noi, cu 8.826 de unități, urmată de Toyota cu 5.509, Skoda cu 4.230, Volkswagen cu 4.003 și Hyundai cu 2.068. BYD apare deja în top 10, cu 1.646 de unități, un semnal clar că electrificarea chinezească nu mai este doar o promisiune, ci o realitate comercială.

Hibridele domină mașinile noi, dieselul domină second-hand-ul

Una dintre cele mai importante schimbări din piața de mașini noi este legată de combustibil. În mai 2026, hibridele au ajuns la 6.843 de unități, adică aproximativ 60% din totalul mașinilor noi, dacă includem toate formele de hibridizare raportate. Benzina a coborât la 1.782 de unități, GPL-ul la 1.098, electricele au ajuns la 798, iar dieselul la doar 724.