Minecraft, jocul care a crescut odată cu noi. Cum a transformat simple blocuri într-o lume fără limite

Tocmai această versatilitate a făcut ca Minecraft să rămână relevant timp de peste un deceniu, în ciuda apariției a numeroase alte jocuri. Nu întâmplător, titlul celor de la Mojang apare constant în clasamentele dedicate celor mai populare jocuri video din toate timpurile.

Cum a luat naștere fenomenul Minecraft

Povestea Minecraft începe în anul 2009, când dezvoltatorul suedez Markus Alexej Persson, cunoscut în comunitatea gamerilor drept Notch, a lansat prima versiune publică a jocului. Dezvoltarea proiectului începuse cu aproximativ doi ani înainte, iar succesul neașteptat al versiunilor timpurii a dus la înființarea companiei Mojang, care avea să continue dezvoltarea și perfecționarea jocului.

La început, Minecraft era disponibil exclusiv pentru PC și era scris în limbajul de programare Java, unul dintre cele mai utilizate limbaje de programare din lume. Alegerea Java a permis dezvoltarea rapidă a jocului și apariția unei comunități extrem de active, care a contribuit prin modificări, extensii și servere personalizate.

Succesul a fost atât de mare încât Minecraft a depășit rapid statutul unui simplu joc independent, devenind unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din toate timpurile. Încă din primii ani, cifrele arătau că Minecraft făcea istorie prin popularitatea sa, cu milioane de exemplare vândute pe PC, telefoane și console.

O lume în care imaginația nu are limite

Minecraft face parte din categoria jocurilor de tip sandbox. Spre deosebire de jocurile clasice, în care jucătorul urmează un fir narativ bine stabilit, aici nu există o singură cale de urmat și nici obiective obligatorii.

Jucătorul primește o lume generată procedural și libertatea completă de a decide ce dorește să facă. Poate explora peșteri, munți, oceane și păduri, poate construi locuințe simple sau orașe întregi și poate transforma aproape orice idee într-un proiect virtual.

Fiecare bloc din joc poate fi spart, mutat sau folosit pentru a construi altceva. Din această mecanică aparent simplă s-a născut una dintre cele mai impresionante comunități creative din industria jocurilor video.