Microsoft Surface Laptop Ultra apare înainte de lansare. Un prototip cu Nvidia RTX Spark a fost testat și dezvăluie primele performanțe
Un prototip al viitorului Microsoft Surface Laptop Ultra a ajuns, surprinzător, în mâinile unui pasionat de tehnologie înainte de lansarea oficială. Laptopul, echipat cu noul procesor Nvidia RTX Spark N1X, a fost testat în detaliu, oferind o imagine timpurie asupra performanței, autonomiei și calității construcției.
Descoperirea este una neobișnuită. Autorul testului susține că a găsit dispozitivul abandonat în apropierea sediului Microsoft din Redmond, Washington, iar după câteva săptămâni de evaluări a publicat rezultatele obținute. Chiar dacă este vorba despre un prototip și nu despre versiunea finală, informațiile oferă o primă privire asupra celui mai puternic laptop Surface pregătit de companie, scrie Techspot.
Prototipul Surface Laptop Ultra ascunde un procesor Nvidia RTX Spark N1X
Exemplarul testat este echipat cu versiunea completă a procesorului RTX Spark N1X, un cip bazat pe arhitectură Arm care combină un procesor cu 20 de nuclee și un GPU cu 6.144 de nuclee CUDA. Configurația include 24 GB de memorie unificată și un SSD de 512 GB, însă Microsoft ar urma să ofere variante care pot ajunge până la 128 GB RAM.
Laptopul analizat nu pare să fie un produs final. Testerul a observat mai multe probleme la nivelul ecranului, inclusiv funcționarea imperfectă a zonelor de iluminare locală, suport incomplet pentru Nvidia G-Sync, mici interferențe în funcționarea ecranului tactil și limitări în modul HDR. Toate acestea sugerează că Microsoft încă lucrează la optimizarea hardware-ului și a software-ului înainte de lansare.
Și partea software se află încă în dezvoltare. Primele teste au fost realizate cu drivere Nvidia din noiembrie 2025, iar ulterior au fost repetate folosind versiunea Developer Preview lansată recent pentru platforma RTX Spark. Performanța nu s-a modificat spectaculos între cele două versiuni, însă consumul de energie în modul idle a crescut considerabil, ajungând în unele scenarii la peste 20 W.
Primele benchmark-uri îl plasează sub Apple M5 Pro, dar cu un avantaj important
Rezultatele obținute în aplicații precum Blender, Cinebench și Phoronix Test Suite arată că noua platformă Nvidia nu reușește încă să depășească procesorul Apple M5 Pro în sarcini complexe.
Totuși, Nvidia pare să fi îndeplinit una dintre promisiunile făcute la prezentarea platformei RTX Spark. Potrivit testelor, performanța rămâne practic identică indiferent dacă laptopul este conectat la priză sau funcționează pe baterie. Este un aspect important pentru cei care folosesc frecvent laptopul în deplasare și nu vor să piardă putere de procesare atunci când nu au acces la alimentare.
În acest moment, rezultatele trebuie privite cu prudență. Atât driverele, cât și firmware-ul dispozitivului sunt încă în dezvoltare, iar performanțele finale ar putea fi diferite în momentul lansării comerciale.
Microsoft vrea să concureze direct cu MacBook Pro
Dincolo de performanțe, impresiile privind construcția sunt în mare parte pozitive. Testerul afirmă că tastatura este una dintre cele mai bune pe care le-a folosit pe un laptop Windows, apropiindu-se de experiența oferită de modelele MacBook. Cursa tastelor este bine calibrată, mecanismul este ferm, iar tastele nu prezintă joc lateral.
Laptopul beneficiază și de un sistem de iluminare inteligentă a tastaturii, care se activează automat atunci când camera detectează prezența ta în fața dispozitivului.
Carcasa este realizată din aluminiu și are dimensiuni comparabile cu cele ale unui MacBook Pro, semn că Microsoft țintește direct segmentul premium. Touchpad-ul este descris ca fiind foarte precis, iar balamaua ecranului oferă o deschidere și o stabilitate apreciate în timpul utilizării.
Lansarea este așteptată în acest an, iar prețul ar putea depăși 4.000 de dolari
Microsoft a prezentat oficial Surface Laptop Ultra în cadrul evenimentului Computex, desfășurat în luna iunie, odată cu introducerea platformei Nvidia RTX Spark. Compania îl descrie drept cel mai performant laptop Surface de până acum și susține că versiunea de top oferă performanțe grafice comparabile cu cele ale unei plăci video GeForce RTX 5070.
Platforma Windows on Arm continuă însă să se confrunte cu o provocare importantă: numărul redus de jocuri care rulează nativ. În prezent, doar câteva titluri profită pe deplin de această arhitectură fără emulare. Situația ar putea începe să se schimbe după parteneriatul anunțat recent dintre Nvidia și Sega, companie care a confirmat deja suport nativ pentru RTX Spark în viitorul Virtua Fighter Crossroads, urmând ca și alte jocuri aflate în dezvoltare să adopte noua platformă.