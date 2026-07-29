Microsoft Surface Laptop Ultra apare înainte de lansare. Un prototip cu Nvidia RTX Spark a fost testat și dezvăluie primele performanțe

Prototipul Surface Laptop Ultra ascunde un procesor Nvidia RTX Spark N1X

Exemplarul testat este echipat cu versiunea completă a procesorului RTX Spark N1X, un cip bazat pe arhitectură Arm care combină un procesor cu 20 de nuclee și un GPU cu 6.144 de nuclee CUDA. Configurația include 24 GB de memorie unificată și un SSD de 512 GB, însă Microsoft ar urma să ofere variante care pot ajunge până la 128 GB RAM.

Laptopul analizat nu pare să fie un produs final. Testerul a observat mai multe probleme la nivelul ecranului, inclusiv funcționarea imperfectă a zonelor de iluminare locală, suport incomplet pentru Nvidia G-Sync, mici interferențe în funcționarea ecranului tactil și limitări în modul HDR. Toate acestea sugerează că Microsoft încă lucrează la optimizarea hardware-ului și a software-ului înainte de lansare.

Și partea software se află încă în dezvoltare. Primele teste au fost realizate cu drivere Nvidia din noiembrie 2025, iar ulterior au fost repetate folosind versiunea Developer Preview lansată recent pentru platforma RTX Spark. Performanța nu s-a modificat spectaculos între cele două versiuni, însă consumul de energie în modul idle a crescut considerabil, ajungând în unele scenarii la peste 20 W.

Primele benchmark-uri îl plasează sub Apple M5 Pro, dar cu un avantaj important

Rezultatele obținute în aplicații precum Blender, Cinebench și Phoronix Test Suite arată că noua platformă Nvidia nu reușește încă să depășească procesorul Apple M5 Pro în sarcini complexe.

Totuși, Nvidia pare să fi îndeplinit una dintre promisiunile făcute la prezentarea platformei RTX Spark. Potrivit testelor, performanța rămâne practic identică indiferent dacă laptopul este conectat la priză sau funcționează pe baterie. Este un aspect important pentru cei care folosesc frecvent laptopul în deplasare și nu vor să piardă putere de procesare atunci când nu au acces la alimentare.

În acest moment, rezultatele trebuie privite cu prudență. Atât driverele, cât și firmware-ul dispozitivului sunt încă în dezvoltare, iar performanțele finale ar putea fi diferite în momentul lansării comerciale.

Microsoft vrea să concureze direct cu MacBook Pro

Dincolo de performanțe, impresiile privind construcția sunt în mare parte pozitive. Testerul afirmă că tastatura este una dintre cele mai bune pe care le-a folosit pe un laptop Windows, apropiindu-se de experiența oferită de modelele MacBook. Cursa tastelor este bine calibrată, mecanismul este ferm, iar tastele nu prezintă joc lateral.