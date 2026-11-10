Microsoft blochează e-mailuri legitime în Outlook.com. O schimbare de securitate provoacă probleme utilizatorilor din întreaga lume

Potrivit publicației The Register, care a relatat situația pe 9 noiembrie 2026, problemele au început spre sfârșitul săptămânii trecute și par să fie legate de înăsprirea regulilor Microsoft privind verificarea identității expeditorilor. Compania a confirmat prin intermediul unui moderator al forumului său de asistență că investighează o degradare a serviciului, însă nu a explicat oficial ce modificare a provocat respingerea mesajelor.

Outlook.com respinge inclusiv mesaje obișnuite, nu doar spam

Problema se manifestă prin mesaje automate de eroare primite de expeditori, care indică faptul că e-mailurile nu au putut fi livrate. În numeroase cazuri, erorile fac referire la validarea SPF (Sender Policy Framework), un mecanism utilizat pentru verificarea serverelor autorizate să trimită mesaje în numele unui domeniu.

Alți utilizatori au raportat respingerea mesajelor din cauza absenței unor înregistrări DMARC, un sistem suplimentar de autentificare destinat combaterii falsificării adreselor de e-mail.

Deși aceste mecanisme sunt esențiale pentru protejarea utilizatorilor împotriva mesajelor frauduloase, problema actuală este că verificările par să afecteze și expeditorii obișnuiți.

Conform reclamațiilor publicate pe forumurile Microsoft, chiar și un e-mail simplu, format dintr-o singură propoziție, poate fi respins. Situația este cu atât mai frustrantă cu cât unele mesaje sunt acceptate la o a doua încercare, fără ca expeditorul să modifice ceva.

Mai mult, există cazuri în care domeniile sunt configurate corect pentru autentificarea mesajelor, dar e-mailurile continuă să fie respinse.

Problema amintește de alte incidente care au afectat Outlook și Microsoft 365, când utilizatorii s-au confruntat cu întârzieri la livrarea mesajelor și dificultăți de conectare.

Ce sunt SPF, DKIM și DMARC și de ce Microsoft a înăsprit regulile

Actualele dificultăți par să aibă legătură cu o politică de securitate anunțată de Microsoft încă din 2025. La momentul respectiv, compania a introdus cerințe mai stricte pentru domeniile care trimit peste 5.000 de e-mailuri zilnic către utilizatorii serviciilor sale.

Scopul era reducerea spamului, a tentativelor de phishing și a mesajelor trimise de infractori care falsifică identitatea unor organizații legitime.

Noile cerințe presupun utilizarea a trei mecanisme importante de autentificare:

SPF verifică dacă serverul care trimite mesajul este autorizat de domeniul expeditorului.

DKIM folosește semnături criptografice pentru a verifica autenticitatea mesajului și faptul că acesta nu a fost modificat pe traseu.

DMARC stabilește modul în care serverele destinatare trebuie să trateze mesajele care nu trec verificările de autentificare.

În cazul DMARC, Microsoft solicită cel puțin o politică p=none , precum și alinierea domeniului cu SPF sau DKIM. Pentru expeditorii de volum mare, trebuie să treacă verificările atât SPF, cât și DKIM.

Problema este că regulile concepute inițial pentru expeditorii care distribuie mii de mesaje par să afecteze acum și domenii cu un volum foarte redus de corespondență.

Unii administratori au constatat că modificarea înregistrărilor SPF, DKIM și DMARC pentru a respecta cerințele Microsoft a permis reluarea livrării mesajelor. În alte situații, însă, erorile continuă să apară intermitent.

Mecanismele respective sunt importante inclusiv pentru prevenirea atacurilor de tip phishing, despre care Playtech a explicat anterior în articolul dedicat securității e-mailurilor și protecției împotriva fraudelor online.

Microsoft investighează problema. Ce pot face utilizatorii afectați

Un moderator al forumului oficial Microsoft a confirmat că incidentul a fost clasificat drept o degradare a serviciului.

Potrivit explicațiilor oferite, echipele tehnice investighează cauza și analizează informațiile colectate din infrastructură, împreună cu rapoartele trimise de utilizatorii afectați.

Până în prezent, Microsoft nu a precizat dacă respingerea mesajelor este provocată de o modificare intenționată a regulilor de autentificare sau de o eroare apărută în implementarea acestora.

Pentru administratorii domeniilor afectate, verificarea înregistrărilor SPF, DKIM și DMARC reprezintă primul pas. Totuși, configurarea corectă a acestor mecanisme nu garantează că problema va dispărea, având în vedere caracterul intermitent al incidentului.

Utilizatorii obișnuiți care primesc notificări de nelivrare pot încerca retrimiterea mesajelor, însă acest lucru nu constituie o soluție sigură. În cazul corespondenței importante, confirmarea primirii printr-un alt canal de comunicare poate preveni situațiile în care un mesaj este considerat trimis, dar nu ajunge niciodată la destinatar.

Incidentul vine după o altă problemă înregistrată în infrastructura Microsoft, care a afectat temporar utilizatori din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În acel caz, o modificare recentă a serviciului a provocat întreruperea unor conexiuni către Outlook pe web, precum și către portalurile Microsoft Purview și Defender.

Compania a revenit asupra modificării respective, restabilind funcționarea serviciilor afectate.

Actualul incident evidențiază însă dificultatea de a găsi un echilibru între protecția împotriva mesajelor frauduloase și livrarea corespondenței legitime. În încercarea de a bloca spamul, filtrele prea stricte sau implementate defectuos pot ajunge să împiedice chiar comunicările pe care ar trebui să le protejeze.