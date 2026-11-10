Meta introduce verificarea automată a vârstei pe Instagram, Facebook și Threads. Inteligența artificială îi va identifica pe adolescenții care mint în privința vârstei

Potrivit Al Jazeera, măsura a fost anunțată pe 9 noiembrie 2026 și va fi extinsă la nivel mondial începând din această lună. Inițiativa vine după numeroase procese și controverse privind protecția copiilor pe internet, inclusiv un acord juridic de 18 miliarde de dolari încheiat de Meta în Statele Unite.

Inteligența artificială va analiza comportamentul utilizatorilor pentru a le estima vârsta

Noua tehnologie urmărește să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale platformelor sociale: posibilitatea ca minorii să își declare o vârstă mai mare pentru a evita restricțiile.

În prezent, utilizatorii trebuie să introducă data nașterii atunci când își creează un cont. Totuși, această informație poate fi modificată cu ușurință, iar numeroși adolescenți declară că au peste 18 ani pentru a beneficia de acces la funcționalități rezervate adulților.

Meta intenționează să reducă această problemă prin utilizarea unor algoritmi AI care analizează diferite indicii asociate conturilor.

Sistemul poate lua în considerare comportamentul utilizatorilor, tipurile de conținut publicat și interacțiunile de pe platformă pentru a estima dacă persoana din spatele unui profil este, în realitate, adolescentă.

Dacă tehnologia identifică un cont suspectat că aparține unei persoane cu vârsta între 13 și 17 ani, acesta poate fi încadrat automat în categoria Teen Account, indiferent de data nașterii declarată inițial.

Compania a testat deja această tehnologie în țări precum Statele Unite, Regatul Unit, Canada și Australia, iar rezultatele au determinat extinderea sistemului la nivel mondial.

Meta estimează că milioane de adolescenți vor beneficia astfel de setări suplimentare de protecție.

Inițiativa continuă o strategie anunțată anterior de companie, despre care Playtech a relatat în articolul privind folosirea inteligenței artificiale pentru identificarea minorilor pe Facebook și Instagram.

Ce restricții vor avea adolescenții pe Instagram, Facebook și Threads

Conturile Teen Account sunt concepute pentru a limita expunerea minorilor la conținut nepotrivit și pentru a reduce riscurile asociate interacțiunilor cu persoane necunoscute.

Printre măsurile existente se numără restricționarea contactelor, limitarea anumitor categorii de conținut și introducerea unor instrumente care încurajează utilizatorii să petreacă mai puțin timp în aplicații.

De exemplu, adolescenții primesc notificări prin care li se recomandă să părăsească Instagram după 60 de minute de utilizare, iar notificările sunt dezactivate automat în timpul nopții.

Pentru utilizatorii mai tineri, modificarea anumitor setări de protecție necesită acordul părinților.

În Statele Unite, măsurile devin și mai stricte în urma acordului juridic încheiat de Meta cu autoritățile.

Acestea includ limitarea utilizării platformelor la două ore pe zi pentru persoanele sub 18 ani și introducerea unei restricții de acces pe timpul nopții, între miezul nopții și ora 06:00.

De asemenea, sunt prevăzute limitări ale funcțiilor care pot încuraja comparațiile sociale, precum afișarea aprecierilor și reacțiilor, dar și restricții privind filtrele care modifică artificial aspectul fizic.

În plus, părinții ar urma să primească informații suplimentare despre activitatea copiilor, inclusiv în anumite situații în care aceștia contactează pentru prima dată un adult.

Aceste reguli au fost detaliate anterior de Playtech în materialul despre restricțiile de două ore pe zi acceptate de Meta pentru adolescenții americani.

Este important de precizat că restricțiile suplimentare rezultate din acordul american nu se aplică automat, în aceeași formă, tuturor utilizatorilor din lume.

Meta a acceptat un acord de 18 miliarde de dolari după procese privind siguranța copiilor

Extinderea verificării automate a vârstei vine într-un moment în care Meta se confruntă cu presiuni juridice și politice tot mai mari.

În Statele Unite, procurorii generali din numeroase state au acuzat compania că platformele sale încurajează comportamente care pot crea dependență, nu verifică suficient de riguros vârsta utilizatorilor și nu oferă protecție adecvată împotriva conținutului periculos.

În august 2026, Meta a acceptat un acord în valoare de 18 miliarde de dolari și introducerea unor măsuri suplimentare pentru protejarea minorilor.

Compania s-a angajat inclusiv să îmbunătățească identificarea copiilor sub 13 ani, care nu au voie să utilizeze platformele sale conform regulilor generale.

Presiunile nu vin însă doar din Statele Unite.

Australia a introdus în 2025 o interdicție privind accesul persoanelor sub 16 ani la principalele platforme sociale. Măsura a devenit subiectul unor dispute juridice, după ce mai multe organizații au contestat constituționalitatea și fundamentarea acesteia.

După cum Playtech a relatat anterior, interdicția rețelelor sociale pentru minorii din Australia poate fi ocolită, ceea ce demonstrează dificultatea aplicării unor asemenea reguli.

În paralel, Meta încearcă să implice și magazinele de aplicații în procesul de verificare a vârstei.

În Australia, compania a început să utilizeze informațiile privind categoria de vârstă furnizate de Apple, acolo unde acestea sunt disponibile, pentru a completa estimările realizate de propriile sisteme.

Meta consideră că verificarea vârstei la nivelul magazinelor de aplicații ar putea reduce necesitatea unor proceduri separate pe fiecare platformă și ar permite aplicarea mai consecventă a restricțiilor.

Compania a cerut inclusiv TikTok și YouTube să adopte măsuri similare pentru identificarea adolescenților.

Noua tehnologie va fi extinsă mai întâi pe Instagram, în timp ce Facebook va continua implementarea, iar Threads ar urma să primească un sistem asemănător până la sfârșitul anului 2026.

Rămâne de văzut cât de precis va funcționa inteligența artificială și cum vor fi gestionate situațiile în care utilizatorii adulți sunt identificați greșit drept minori. Dincolo de beneficiile pentru siguranța copiilor, utilizarea algoritmilor pentru estimarea vârstei ridică inevitabil întrebări privind confidențialitatea și supravegherea comportamentului online.