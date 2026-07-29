Mesajul care a blocat Portul Constanța. Traficul naval a fost suspendat, iar accesul în zonă este restricționat

La ora 11:26 a fost înregistrat un apel la 112. Un angajat al ANR a informat că instituția a primit mesajul de amenințare, iar imediat după apel au fost puse în aplicare procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

Din motive de securitate, manevrele din Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud au fost suspendate pentru toate navele maritime și fluviale începând cu ora 11:45. În paralel, accesul în zona vizată a fost restricționat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv.

Mai multe clădiri au fost evacuate, iar echipe mixte verifică zona

În urma alertei, autoritățile au dispus evacuarea Gării Maritime, a clădirii Policlinicii și a sediului Autorității Navale Române. Totodată, alimentarea cu gaze în aceste imobile a fost oprită, ca măsură de siguranță pe durata intervenției.

La fața locului au fost constituite echipe mixte care desfășoară verificări în toate zonele vizate de amenințare. Intervenția are loc în condiții de securitate sporită, iar autoritățile continuă să aplice măsurile necesare până la finalizarea controalelor.

În zonă au fost mobilizate echipaje antitero, echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pompieri și un echipaj SMURD. Prezența acestora face parte din dispozitivul de intervenție instituit după declanșarea alertei.

Două apeluri de amenințare au fost primite de Autoritatea Navală Română

Ulterior, a fost precizat că la sediul Autorității Navale Române au fost primite două apeluri de amenințare cu bombă.

Potrivit informațiilor comunicate, apelurile au provenit de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia. Deși au fost efectuate de pe aceste numere, mesajele au fost transmise în limba română.