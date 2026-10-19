Mesaj de amenințare cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Ce a stabilit Poliția după primele verificări

O amenințare cu bombă care a vizat Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca a determinat intervenția polițiștilor, luni, 19 octombrie. Elevii au fost lăsați să plece acasă pe durata verificărilor, iar concluzia transmisă de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj este că nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol.

Ce au anunțat polițiștii după verificarea sesizării

Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a primit o sesizare privind o posibilă amenințare la adresa siguranței unui liceu din municipiu. În urma acesteia, au fost trimise echipaje pentru verificarea situației.