Mesaj de amenințare cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Ce a stabilit Poliția după primele verificări
O amenințare cu bombă care a vizat Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca a determinat intervenția polițiștilor, luni, 19 octombrie. Elevii au fost lăsați să plece acasă pe durata verificărilor, iar concluzia transmisă de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj este că nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol.
Ce au anunțat polițiștii după verificarea sesizării
Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a primit o sesizare privind o posibilă amenințare la adresa siguranței unui liceu din municipiu. În urma acesteia, au fost trimise echipaje pentru verificarea situației.
„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existenţa unei posibile ameninţări de natură a afecta siguranţa, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliţie, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existenţa unui pericol”, a transmis IPJ Cluj, potrivit Cluj24.
Unitatea vizată este Liceul Teoretic „Báthory István”, conform informațiilor despre incident și comunicatului polițiștilor. Concluzia verificărilor nu confirmă existența pericolului anunțat prin amenințare. Informarea poliției prezintă intervenția declanșată în urma sesizării și rezultatul verificărilor efectuate.
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Elevii au fost lăsați să plece acasă
Pe durata verificărilor, elevii au putut pleca acasă. Reprezentanții liceului au explicat că instituția desfășura în această săptămână activitățile din programul „Școala altfel”, ceea ce a simplificat gestionarea situației.
„Este Săptămâna Altfel la noi, aşa că lucrurile au fost mai simple”, au declarat reprezentanții unității de învățământ.
Explicația acestora privește organizarea activităților în ziua în care a fost primită amenințarea.
Plecarea elevilor a avut loc în timpul verificărilor, înainte de comunicarea publică a concluziei polițiștilor. Măsura trebuie deosebită de rezultatul intervenției, care nu a indicat existența unui pericol.
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