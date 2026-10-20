Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba

Lemnul umed oferă mai puțină căldură utilă, deoarece o parte din energie este consumată pentru evaporarea apei. Arderea produce și mai mult fum, iar depunerile de funingine și creozot din coș pot crește.

Prin urmare, un preț mai mic nu înseamnă automat încălzire mai ieftină. Dacă ai nevoie de foc în aceeași săptămână, lemnul care trebuie uscat încă mult timp nu îți rezolvă necesarul imediat.

Pentru o rezervă destinată sezonului următor, situația poate fi diferită. Poți lua în calcul lemn care necesită uscare dacă ai spațiu adecvat de depozitare și compari ofertele cunoscând starea produsului.

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Cum măsori corect umiditatea lemnului

Folosește un umidometru destinat lemnului și respectă instrucțiunile aparatului. Despică bucata și măsoară pe suprafața nou expusă, deoarece verificarea exclusivă a exteriorului poate ascunde un interior încă umed.

Testează mai multe bucăți din transport, nu doar una aleasă de vânzător. Recomandările tehnice pentru măsurarea cu aparate portabile prevăd citiri în mai multe puncte ale feței proaspăt despicate, inclusiv în zona centrală.

Pentru arderea în sobe, recomandările consultate indică lemn cu umiditate de aproximativ 20% sau mai mică. Verifică și cerințele producătorului sobei ori centralei, precum și setările umidometrului pentru materialul testat.