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ECONOMIE

Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba

Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba
Cum verifici lemnele de foc înainte să le plătești / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Poți cumpăra lemne de foc în noiembrie pentru iarna care începe, dacă sunt suficient de uscate pentru folosire imediată. Verificarea decisivă este umiditatea din interiorul unei bucăți proaspăt despicate, cu un reper de aproximativ 20% sau mai puțin, nu simplul fapt că lemnul pare uscat la exterior.

Cuprins
  1. Luna cumpărării contează mai puțin decât starea lemnului
  2. Cum măsori corect umiditatea lemnului
  3. Semnele vizibile ajută, dar nu înlocuiesc măsurarea
  4. Lemnul proaspăt nu se usucă suficient în câteva zile

Luna cumpărării contează mai puțin decât starea lemnului

Un transport livrat în noiembrie poate conține lemn uscat și depozitat corespunzător sau lemn recent tăiat, care mai are nevoie de luni pentru uscare. Întreabă vânzătorul dacă produsul este pregătit pentru ardere imediată și cere verificarea câtorva bucăți înainte să accepți încărcătura.

Lemnul umed oferă mai puțină căldură utilă, deoarece o parte din energie este consumată pentru evaporarea apei. Arderea produce și mai mult fum, iar depunerile de funingine și creozot din coș pot crește.

Prin urmare, un preț mai mic nu înseamnă automat încălzire mai ieftină. Dacă ai nevoie de foc în aceeași săptămână, lemnul care trebuie uscat încă mult timp nu îți rezolvă necesarul imediat.

Pentru o rezervă destinată sezonului următor, situația poate fi diferită. Poți lua în calcul lemn care necesită uscare dacă ai spațiu adecvat de depozitare și compari ofertele cunoscând starea produsului.

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Cum măsori corect umiditatea lemnului

Folosește un umidometru destinat lemnului și respectă instrucțiunile aparatului. Despică bucata și măsoară pe suprafața nou expusă, deoarece verificarea exclusivă a exteriorului poate ascunde un interior încă umed.

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Testează mai multe bucăți din transport, nu doar una aleasă de vânzător. Recomandările tehnice pentru măsurarea cu aparate portabile prevăd citiri în mai multe puncte ale feței proaspăt despicate, inclusiv în zona centrală.

Pentru arderea în sobe, recomandările consultate indică lemn cu umiditate de aproximativ 20% sau mai mică. Verifică și cerințele producătorului sobei ori centralei, precum și setările umidometrului pentru materialul testat.

Aparatul portabil oferă o indicație aproximativă, utilă pentru verificarea practică. Dacă mai multe bucăți au valori ridicate în interior, nu considera transportul pregătit pentru ardere doar pentru că unele capete sunt uscate.

Semnele vizibile ajută, dar nu înlocuiesc măsurarea

Lemnul uscat poate prezenta crăpături radiale la capete, scoarță care se desprinde ușor și o greutate mai mică decât o bucată umedă comparabilă. Aceste indicii trebuie privite împreună, ținând cont de specie și de dimensiunea bucăților.

Și sunetul poate oferi un indiciu. Dacă lovești două bucăți una de alta și auzi un zgomot înfundat, lemnul poate fi încă prea umed.

Totuși, aspectul exterior nu arată sigur câtă apă există în miez. O bucată poate avea crăpături la suprafață și să necesite în continuare uscare, motiv pentru care măsurarea după despicare este mai utilă decât evaluarea „din ochi”.

Înainte de plată, clarifică și ce cantitate cumperi, în ce unitate este exprimată și dacă transportul sau despicarea sunt incluse. Compară oferte pentru produse echivalente, ca să nu pui alături prețul lemnului umed, nefasonat, și pe cel al lemnului uscat, gata de folosit.

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Lemnul proaspăt nu se usucă suficient în câteva zile

Uscarea naturală durează luni și depinde de specie, grosime, despicare și condițiile de depozitare. Pentru unele esențe tari poate fi necesară o perioadă de 18–24 de luni, astfel că lemnul proaspăt cumpărat în noiembrie nu devine automat potrivit pentru foc până la primul ger.

Depozitează-l ridicat de la sol, într-un loc aerisit, și protejează partea de sus a stivei de ploaie și zăpadă. Lasă aerul să circule printre bucăți și evită învelirea completă într-o folie care reține umezeala.

Chiar și lemnul deja uscat poate absorbi din nou apă dacă este păstrat necorespunzător. Verifică umiditatea înainte de folosire și ține rezerva de combustibil la distanță de sobă sau de foc.

Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba
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