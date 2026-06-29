Mașinile electrice au umilit din nou motoarele pe benzină la Pikes Peak. Ford Mustang Mach-E a urcat muntele ca un prototip de curse
Cursa de la Pikes Peak este una dintre cele mai spectaculoase probe auto din lume, iar ediția din 2026 a oferit încă un argument puternic pentru mașinile electrice. Ford a revenit cu Super Mustang Mach-E, o mașină de curse extremă care păstrează mai mult numele decât legătura reală cu SUV-ul electric de serie, și a reușit să bată toate mașinile cu motor termic pe celebrul traseu american.
Pikes Peak International Hill Climb nu este o cursă obișnuită. Traseul are aproximativ 20 de kilometri, pornește de la 2.862 de metri altitudine și se termină la 4.300 de metri, cu o pantă medie de 7,2%. Este o competiție în care vremea se poate schimba brusc, unde pot apărea ploaie, ceață, ninsoare sau vânt puternic, iar o greșeală poate trimite mașina în afara drumului. Tocmai de aceea, victoria de aici contează enorm pentru constructori.
Pentru mașinile electrice, Pikes Peak are o particularitate majoră: altitudinea nu le afectează motorul în același fel în care afectează propulsoarele cu ardere internă. Motoarele pe benzină sau motorină au nevoie de oxigen pentru combustie, iar la altitudine aerul este mai rarefiat. Asta înseamnă pierdere de putere sau nevoia unor soluții tehnice complicate. Motoarele electrice nu au această problemă, iar avantajul devine tot mai vizibil pe măsură ce mașinile urcă.
Ford Super Mustang Mach-E, pilotat de Romain Dumas, a terminat cursa în 8:18.202, cu peste 11 secunde în fața următorului clasat. Dumas nu este un nume oarecare: tot el deține recordul absolut al traseului, stabilit în 2018 cu Volkswagen ID.R, un alt prototip electric, cu timpul de 7:57.148.
De ce electricele sunt atât de puternice pe munte
Într-o cursă de coastă precum Pikes Peak, puterea constantă și livrarea instantanee a cuplului sunt decisive. O mașină electrică nu trebuie să aștepte turații, presiune de supraalimentare sau schimbări de treaptă în același mod ca o mașină termică. Cuplul vine imediat, iar reacția la accelerație este brutală. Pe un traseu cu multe viraje, diferențe de nivel și relansări, acest avantaj se transformă în timp câștigat.
În plus, aerul rarefiat nu reduce performanța motoarelor electrice. Pentru o mașină termică, fiecare metru urcat poate însemna mai puțină eficiență a combustiei. Constructorii compensează prin turbine, motoare supradimensionate și setări speciale, dar fizica rămâne aceeași. Pentru un EV, altitudinea este mai degrabă o problemă de răcire, management termic și baterie, nu de lipsă de oxigen.
Ford a învățat asta în ultimii ani. Constructorul a venit anterior la Pikes Peak cu SuperVan și SuperTruck, proiecte electrice spectaculoase care au câștigat în anii lor. În 2025, Super Mustang Mach-E a avut o cursă dificilă din cauza vremii, iar traseul a fost scurtat. Mașina a câștigat clasa, dar nu și clasamentul general. În 2026, cu traseul complet deschis, Ford și Dumas au obținut revanșa.
Este important de spus că Super Mustang Mach-E nu este o mașină pe care o poți compara direct cu un Mustang Mach-E de showroom. Are aproximativ 1.400 CP și este construită pentru competiție, cu aerodinamică extremă, șasiu adaptat și soluții care nu au legătură cu utilizarea de zi cu zi. Totuși, mesajul de imagine este clar: platformele electrice pot fi nu doar curate și eficiente, ci și devastator de rapide în motorsport.
Ce înseamnă victoria pentru mașinile electrice de serie
Pentru șoferul român, o victorie la Pikes Peak nu schimbă direct prețul unei electrice și nici autonomia pe autostrada A1. Dar astfel de performanțe schimbă percepția. Mult timp, electricele au fost văzute ca mașini de oraș, eficiente, dar lipsite de emoție. Când modele electrice sau prototipuri electrice câștigă curse extreme, devine tot mai greu să le reduci la simple aparate de navetă.
Există și o legătură tehnică indirectă. Motorsportul testează soluții de răcire, baterii, software, recuperare de energie, livrare a puterii și control al tracțiunii. Nu toate ajung imediat pe mașinile de serie, dar direcția de dezvoltare este accelerată de astfel de proiecte. Pikes Peak este un laborator brutal, unde orice slăbiciune tehnică este expusă rapid.
Pentru piața europeană, inclusiv România, victoria Ford vine într-un moment în care discuția despre electrice este amestecată cu scepticism, prețuri mari, infrastructură incompletă și incertitudine legislativă. Mulți șoferi încă întreabă cât ține bateria, cât costă încărcarea, ce se întâmplă iarna și dacă o electrică poate fi folosită ca mașină principală. Toate aceste întrebări sunt legitime. Dar pe partea de performanță pură, discuția este tot mai clară: electricul poate fi extrem de competitiv.
Rămâne, desigur, problema relevanței pentru mașinile de stradă. Un prototip de 1.400 CP nu spune mare lucru despre consumul unui SUV electric în București sau despre autonomia la 130 km/h pe autostradă. Dar spune ceva despre potențialul tehnologiei. Iar într-un sport auto dominat istoric de sunet, miros de combustibil și motoare uriașe, faptul că electricele continuă să câștige la Pikes Peak este un semn greu de ignorat.
În final, Super Mustang Mach-E nu a câștigat doar o cursă. A mai adăugat o dovadă că mașinile electrice nu sunt limitate la rolul de soluții ecologice cuminți. Pe munte, acolo unde oxigenul dispare și fiecare secundă contează, lipsa unui motor cu ardere internă devine avantaj. Iar pentru industria auto, acesta este un mesaj cu greutate.