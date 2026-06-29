Mașinile colorate dispar de pe șosele: opt din zece modele noi sunt albe, negre sau gri
Constructorii auto lansează tot mai des nuanțe spectaculoase, de la verde intens și albastru electric la galben sau roșu metalizat, însă realitatea din parcări arată complet diferit. Mașinile noi au devenit tot mai monocrome, iar albul, negrul, griul și argintiul domină piața într-un mod pe care l-am fi asociat mai degrabă cu flotele de companie decât cu alegerile personale ale șoferilor.
Un studiu realizat de iSeeCars, pe piața din Statele Unite, arată că 80,4% dintre vehiculele din anul model 2025 au avut o culoare „grayscale”, adică alb, negru, gri sau argintiu. Cu alte cuvinte, mai bine de opt mașini din zece au ieșit din showroom fără o culoare care să atragă atenția la semafor. Singura nuanță cu adevărat vie care a intrat în top cinci a fost albastrul.
Griul a devenit noul standard al industriei auto
Albul rămâne cea mai aleasă culoare, cu o cotă de piață de 25,7%, urmat de negru, cu 23,4%, și gri, cu 22,9%. Argintiul completează dominația nuanțelor neutre, cu 8,4%. Albastrul ajunge la 9,1%, în timp ce roșul, cândva una dintre cele mai populare alegeri pentru șoferii care voiau o mașină mai expresivă, a rămas la 7%.
Schimbarea devine și mai evidentă atunci când compari datele cu cele din 1996. În urmă cu trei decenii, culorile neutre reprezentau 47,3% din piață, față de 80,4% în 2025. Griul este marele câștigător: a crescut cu peste 528%, de la doar 3,6% la 22,9%. Negrul a urcat și el puternic, cu 64,5%, iar albul și-a păstrat poziția dominantă, devenind chiar mai popular decât era în anii ’90.
În schimb, culorile care făceau mașinile mai ușor de recunoscut par să fi fost aproape abandonate. Roșul a scăzut cu aproximativ 65% în acest interval, verdele cu aproape 84%, iar movul și auriul au ajuns aproape inexistente. Maroul și bejul, culori care apăreau frecvent pe mașinile din anii ’90 și începutul anilor 2000, au fiecare doar 0,4% cotă de piață.
Tendința nu înseamnă neapărat că producătorii au renunțat complet la culori. Multe modele noi vin cu palete mai curajoase, în special în campaniile publicitare, iar unele branduri mizează pe nuanțe speciale pentru versiunile sportive sau electrice. Totuși, diferența dintre configurator și alegerile reale ale cumpărătorilor rămâne uriașă. Pe site poți vedea un SUV verde smarald sau un hatchback galben, dar în parcarea dealerului vei găsi aproape sigur mai multe variante gri și albe.
De ce aleg șoferii culori neutre
Una dintre explicații este foarte simplă: mașinile albe, negre și gri sunt mai ușor de vândut ulterior. Dealerii comandă în general culori pe care le pot livra repede și pentru care există cerere constantă, iar cumpărătorii se gândesc și la momentul în care vor pune mașina la vânzare. O nuanță neutră pare mai sigură, mai puțin riscantă și mai potrivită pentru orice tip de caroserie.
Există și un factor practic. Multe persoane asociază culorile neutre cu eleganța, seriozitatea și întreținerea mai simplă. Pe o mașină gri sau argintie, praful, urmele fine și micile imperfecțiuni pot fi mai puțin vizibile decât pe un negru lucios sau pe o culoare intensă. În cazul mașinilor de serviciu, al SUV-urilor și al pickup-urilor, alegerea devine și mai predictibilă: o culoare discretă este mai ușor de integrat într-o flotă și nu riscă să împartă opinia potențialilor cumpărători.
Categoria în care culorile au pierdut cel mai mult teren este cea a pickup-urilor. În 2025, 83,5% dintre acestea au fost albe, negre, gri sau argintii, față de 43,4% în 1996. Verdele, cândva o alegere comună pentru astfel de modele, a ajuns la doar 1% din piață. Roșul a scăzut și el puternic, de la 21,4% la 7,6%.
SUV-urile urmează aceeași direcție: 79,3% dintre ele au fost în culori neutre. Acest lucru nu este surprinzător, mai ales într-o perioadă în care SUV-ul a devenit mașina preferată pentru familii, navetă și drumuri de vacanță. Pentru mulți cumpărători, este o alegere calculată, nu una care trebuie să transmită personalitate.
Mașinile sport sunt ultima zonă în care culoarea mai contează
Există însă o categorie care refuză încă să se transforme complet într-o mare de gri: mașinile sport. Acestea rămân cele mai colorate vehicule din studiu, chiar dacă și aici nuanțele neutre dețin majoritatea. În 2025, 63,6% dintre modelele sportive au fost albe, negre, gri sau argintii, un procent mai mic decât la SUV-uri, sedanuri sau pickup-uri.
Albastrul este mult mai prezent pe mașinile sport, cu 15,5%, în timp ce roșul ajunge la 10,8%. Verdele are 4,5%, galbenul 2,3%, iar movul, aproape invizibil în restul pieței, reușește o cotă de 1,8%. Aici, cumpărătorii par mai dispuși să aleagă o nuanță care să completeze personalitatea mașinii și să pună în evidență designul.
Nu este greu de înțeles de ce. O mașină sport este, de multe ori, o achiziție emoțională. Nu o alegi doar pentru spațiu, consum sau valoare de revânzare, ci și pentru felul în care te face să te simți atunci când o vezi parcată. În cazul acestor modele, o culoare aparte poate deveni parte din experiență, la fel de importantă ca sunetul motorului, jantele sau forma caroseriei.
Paradoxul este că industria auto încearcă să readucă în discuție culorile curajoase, inclusiv prin interioare albastre, materiale mai interesante și finisaje speciale, în timp ce piața continuă să aleagă varianta sigură. Pentru cei care se gândesc la valoarea de revânzare, merită citit și materialul despre culorile mașinilor care se vând mai repede.
Poate că griul nu va dispărea prea curând de pe șosele, dar mașinile sport arată că încă există loc pentru alegeri mai îndrăznețe. Iar într-o parcare plină de alb, negru și gri, un albastru puternic, un verde metalizat sau un roșu intens pot face diferența instantaneu.