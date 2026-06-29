Mașinile colorate dispar de pe șosele: opt din zece modele noi sunt albe, negre sau gri

Griul a devenit noul standard al industriei auto

Albul rămâne cea mai aleasă culoare, cu o cotă de piață de 25,7%, urmat de negru, cu 23,4%, și gri, cu 22,9%. Argintiul completează dominația nuanțelor neutre, cu 8,4%. Albastrul ajunge la 9,1%, în timp ce roșul, cândva una dintre cele mai populare alegeri pentru șoferii care voiau o mașină mai expresivă, a rămas la 7%.

Schimbarea devine și mai evidentă atunci când compari datele cu cele din 1996. În urmă cu trei decenii, culorile neutre reprezentau 47,3% din piață, față de 80,4% în 2025. Griul este marele câștigător: a crescut cu peste 528%, de la doar 3,6% la 22,9%. Negrul a urcat și el puternic, cu 64,5%, iar albul și-a păstrat poziția dominantă, devenind chiar mai popular decât era în anii ’90.

În schimb, culorile care făceau mașinile mai ușor de recunoscut par să fi fost aproape abandonate. Roșul a scăzut cu aproximativ 65% în acest interval, verdele cu aproape 84%, iar movul și auriul au ajuns aproape inexistente. Maroul și bejul, culori care apăreau frecvent pe mașinile din anii ’90 și începutul anilor 2000, au fiecare doar 0,4% cotă de piață.

Tendința nu înseamnă neapărat că producătorii au renunțat complet la culori. Multe modele noi vin cu palete mai curajoase, în special în campaniile publicitare, iar unele branduri mizează pe nuanțe speciale pentru versiunile sportive sau electrice. Totuși, diferența dintre configurator și alegerile reale ale cumpărătorilor rămâne uriașă. Pe site poți vedea un SUV verde smarald sau un hatchback galben, dar în parcarea dealerului vei găsi aproape sigur mai multe variante gri și albe.

De ce aleg șoferii culori neutre

Una dintre explicații este foarte simplă: mașinile albe, negre și gri sunt mai ușor de vândut ulterior. Dealerii comandă în general culori pe care le pot livra repede și pentru care există cerere constantă, iar cumpărătorii se gândesc și la momentul în care vor pune mașina la vânzare. O nuanță neutră pare mai sigură, mai puțin riscantă și mai potrivită pentru orice tip de caroserie.

Există și un factor practic. Multe persoane asociază culorile neutre cu eleganța, seriozitatea și întreținerea mai simplă. Pe o mașină gri sau argintie, praful, urmele fine și micile imperfecțiuni pot fi mai puțin vizibile decât pe un negru lucios sau pe o culoare intensă. În cazul mașinilor de serviciu, al SUV-urilor și al pickup-urilor, alegerea devine și mai predictibilă: o culoare discretă este mai ușor de integrat într-o flotă și nu riscă să împartă opinia potențialilor cumpărători.

Categoria în care culorile au pierdut cel mai mult teren este cea a pickup-urilor. În 2025, 83,5% dintre acestea au fost albe, negre, gri sau argintii, față de 43,4% în 1996. Verdele, cândva o alegere comună pentru astfel de modele, a ajuns la doar 1% din piață. Roșul a scăzut și el puternic, de la 21,4% la 7,6%.