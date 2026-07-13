Mașina solară de 160 kg care prinde 120 km/h. Studenții au redus bateria și au mărit panourile pentru cursa din 2026

O roată mai puțin și 45 de kilograme eliminate

Modelul anterior, Éclipse 11, folosea patru roți și o caroserie cu două volume laterale, despărțite de un tunel central. Șoferul stătea într-o parte, o configurație utilizată ani la rând de mai multe echipe pentru avantajele sale aerodinamice și pentru stabilitatea oferită pe circuit.

Éclipse 12 renunță la această formulă și adoptă o arhitectură cu două roți în față și una motrice în spate. Șoferul este poziționat central, iar forma mașinii devine simetrică. Eliminarea unei roți înseamnă și dispariția unui ansamblu de suspensie, a unei frâne, a unor elemente de direcție și a structurii necesare pentru susținerea lor.

Rezultatul este o reducere a masei de la 205 la 160 de kilograme. Cele 45 de kilograme economisite reprezintă peste 20% din greutatea vechiului vehicul, o diferență uriașă pentru un automobil alimentat dintr-o sursă atât de limitată. Fiecare kilogram eliminat înseamnă mai puțină energie consumată la accelerare și pe porțiunile în pantă.

Echipa construiește intern aproape toate componentele importante, inclusiv plăcile electronice, bateria și piesele mecanice. Acest model le permite studenților să proiecteze, să fabrice și să testeze rapid o idee, fără să depindă permanent de furnizori externi. Pentru facultățile tehnice din România, proiectul este un exemplu valoros despre cum competiția poate transforma teoria în inginerie aplicată.

Mai multe panouri, dar o baterie mai mică

Regulile curselor solare din 2026 permit o suprafață de până la șase metri pătrați de panouri, față de limita anterioară de patru metri pătrați. În condiții bune, suprafața mai mare poate crește puterea instantanee disponibilă de la aproximativ 1.000 la aproape 1.500 W. Este foarte puțin comparativ cu puterea unui automobil obișnuit, motiv pentru care aerodinamica și rezistența la rulare devin decisive.

Panourile folosite de Éclipse 12 au o eficiență de aproximativ 25,5%. Echipa a îmbunătățit și răcirea suprafeței solare, deoarece celulele pierd din randament pe măsură ce temperatura crește. Structura de sub panouri a devenit mai subțire, mai conductivă și prevăzută cu mai multe zone prin care căldura poate fi evacuată.

În același timp, regulamentele au limitat mai strict energia stocată în baterie. Pentru competiția americană, pachetul poate ajunge la aproximativ 5,25 kWh, dar strategia rămâne dificilă. Echipele trebuie să decidă cât de repede pot merge fără să consume rezerva înainte de finalul etapei sau înainte ca norii să reducă producția.